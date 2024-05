踏入英國西部最宏偉哥德樣式教堂！彩繪玻璃藏歷史、欣賞扇形拱頂

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者,旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國,超過70個城市,歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地,與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

撰文攝影/Travel with Leo、整理/實習記者邵筱鈞

巴斯是英國古都,遠在七大王國時期就有教堂,在征服者威廉時期巴斯的地位提昇不少,相較於西敏寺、約克大教堂、坎特伯里大教堂等英國代表性教堂,巴斯修道院教堂內部的可觀性略遜一籌,雖然它是英國西部最宏偉的哥德樣式教堂,不過扇形拱頂跟彩繪玻璃非常值得細細欣賞。這篇遊記會先介紹巴斯修道院教堂再分享周遭區域,推薦在它附近走走逛逛,欣賞巴斯典雅的建築。

巴斯修道院教堂

巴斯修道院教堂佔地廣大,旁邊有個廣場是拍攝建築全景的最佳位置,等等還會介紹教堂周遭的各個拍攝點。教堂的正面(西側)蠻吸睛的,仔細觀察可以看到兩側有梯子的石雕,那是象徵舊約聖經的《雅各的天梯》,不妨多看幾眼。修道院旁邊就是羅馬浴場,所以這廣場熱鬧非凡、有不少賣店,偶爾會有街頭藝人表演。

▲由教堂旁邊的廣場拍的。

▲就是這個廣場。

▲教堂正面(西面)的廣場。

▲教堂正面,右邊是羅馬浴場,早上人不多。

▲快中午就會出現排隊人潮。

▲仔細觀察會發現正立面兩側有樓梯。

▲這是舊約聖經的故事:雅各的天梯,上方那位是耶和華。

▲古老的教堂大門。

重點在彩繪玻璃跟扇形拱頂

巴斯修道院教堂內部的介紹不多,也不像其他英國知名教堂會提供導覽機或解說手冊,所以不用花太多時間,建議將重點放在彩繪玻璃跟扇形拱頂。這邊的彩繪玻璃非常平易近人,搭配附近的解說牌可以好好的欣賞,不像許多教堂的玻璃,上面的圖案密密麻麻,根本看不清楚。

▲教堂的中殿。

▲扇形拱頂。

▲另一個角度欣賞中殿。

▲教堂的西面,就是大門那邊。

▲中殿兩側有懸掛旗幟,不曉得是否為軍團的軍旗。



「The Lantern of the West」

最喜歡的英國教堂彩繪玻璃就是巴斯修道院教堂的,因為清晰可辨,搭配告示牌可以很容易認出裡面的故事內容。部分教堂的彩繪玻璃用的超級密密麻麻的,真懷疑這樣怎樣當成「愚人的聖經」,根本看不清楚。巴斯修道院教堂又被稱為「The Lantern of the West」,便是因為其50多幅堪稱工藝傑作的彩繪玻璃,教堂內部非常明亮。

▲三博士來朝。

▲耶穌的犧牲。

▲亞當與夏娃(中間)。

▲左下第二個的故事是「諾雅的方舟」。

▲左下第二個是摩西帶領猶太人出埃及時,在沙漠遇到上帝現身。

▲耶穌與羔羊,羔羊也象徵耶穌的犧牲。

除了上述介紹的部分,巴斯修道院教堂也有不少人士的建念碑或墓碑,但大多數為當地顯要,不像西敏寺、聖保羅大教堂那樣有眾多英國名人的紀念碑,所以當成藝術品欣賞就好。

▲James Montague,劍橋學者與17世紀初的巴斯主教。

▲上方的雕刻。

▲雕刻的正面。

▲William Waller,英國內戰中圓顱黨領導人之一。

▲當地政要。

▲華麗的講台。

▲牆上有一堆紀念碑。

▲換個角度很好拍。

前面應該有注意到一個地球模型,那是「Gaia」(蓋亞,即:大地之母),藝術家Luke Jerram的作品,如果站在211公尺外就很像由月球欣賞太陽。總之,這個地球模型會在英國巡迴展出,造訪時剛好是在巴斯修道院教堂展示。

▲這就是「Gaia」。

參觀資訊

地址:Bath BA1 1LT英國(Google Maps位置圖),在羅馬浴場旁邊,由火車站步行到這邊約15分鐘。

開放時間:通常周一到周六的10:00-17:00一定有開放參觀,週日與其他日期的細節請參考官網。

票價:£ 7.5

巴斯修道院教堂周邊景點

修道院教堂周遭是巴斯的重點旅遊區域,由巴斯車站到教堂通常會經過Parade Gardens,那邊很適合捕捉附近的教堂,花園看起來蠻不錯的,不過時間不夠、沒進去參觀。這邊有棟超顯眼的建築:巴斯帝國飯店(Empire Hotel),為20世紀初完工的建築,目前的用途是公寓跟餐廳,也是受保護的古蹟之一,沿著雅芳河岸旁邊的道路就可到必去景點:普爾特尼橋。

巴斯市區現存最古老的建築之一

在到教堂前不妨繞道至Sally Lunn’s Historic Eating House(Google Maps位置圖),那是巴斯市區現存最古老的建築之一,目前的麵包店是於17世紀末期開業、為當地的名店,我很早到而且進羅馬浴場前的空檔不多,就沒在裡面用餐了,有空檔的話不妨嘗試一下。

修道院教堂北邊有一棟Guildhall,顧名思義以前是公會的辦公室與集會場所,目前則是市政廳,旁邊還有一個室內市場,但我沒進去逛,很推薦由這個角度捕捉教堂。

因很早到巴斯但參觀羅馬浴場前的空檔又不多,我只能在附近找間咖啡館,就是San Francisco Fudge Factory,到時他們才剛開門,會選中他是因為愛爾蘭咖啡,他們也有賣甜食,口感超甜!如果參觀完修道院想吃午餐,不妨到餐廳林立的Northumberland Pl探索。

▲Parade Gardens前面的廣場。

▲浮誇的巴斯帝國飯店。

▲Parade Gardens與巴斯帝國飯店。

▲Guildhall附近的角度。

▲修道院教堂的東側。

▲也是Parade Gardens附近的的廣場。

▲Sally Lunn’s Historic Eating House。

▲San Francisco Fudge Factory。

▲愛爾蘭咖啡。

▲修道院教堂北側角度,左邊那棟是市政廳,過去的用途是貿易公會辦公室。

▲坑坑洞洞的牆面很特別。

▲修道院附近的Northumberland Pl,餐廳林立。

▲另一個角度。

無意間發現的書局

Topping&Company Booksellers of Bath是參觀完巴斯修道院教堂後無意間發現的書局,因為它的外觀很獨特,很好奇過去的用途,總之目前是一家書局。裡面別有洞天,雖然不如馬斯垂克的天堂書局,卻也非常值得一遊,超推薦進去拍拍照,有點像《哈利波特》會有的書局,對稱和諧之美值得好好欣賞,拍照時切勿干擾到店家與客人。

▲Topping & Company Booksellers of Bath。

▲二樓。

▲吸睛的骨董鐘。

心得

雖然巴斯修道院教堂的地位蠻高的,不過內部的文物比其他英國知名教堂少蠻多的,最讓人驚豔的是彩繪玻璃,也因為這樣,參觀起來很輕鬆、不會有資訊負載的感受。如果巴斯自由行的時間比較多,推薦在教堂周遭晃一下,這區域很適合取景。

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》

