布拉格「新城區」自由行重點筆記！革命廣場致敬、朝聖跳舞的房子

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者,旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國,超過70個城市,歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地,與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

撰文攝影/Travel with Leo、整理/實習記者邵筱鈞

位於布拉格舊城區南邊的新城區(Nové Město)在1347年時查理四世鑑於布拉格發展蒸蒸日上,就觀光上來講,新城區也不算是布拉格自由行的重點區域,相較於舊城區、查理大橋、小城區與城堡區,新城區的景點較少,若在布拉格旅遊時間不超過3天,通常不建議花太多時間在新城區。

布拉格新城區

位於布拉格舊城區南邊的新城區(Nové Město)其實一點都不新,舊城區早已不敷使用,開始拓建新城區,現在的瓦茨拉夫廣場在當時是馬市,而查理廣場則是牛市。其實布拉格新城區歷史久遠,還是有不少不錯的景點,再者多數遊客都集中在舊城區、查理大橋跟城堡區,新城區反而清幽多了,不失為躲避布拉格人山人海觀光客的好地方。

其實布拉格新城區歷史久遠,還是有不少不錯的景點,再者多數遊客都集中在舊城區、查理大橋跟城堡區,新城區反而清幽多了,不失為躲避布拉格人山人海觀光客的好地方,這篇新城區半日遊會介紹下列景點:

1.瓦茨拉夫廣場

2.慕夏博物館

3.查理廣場與西里爾東正大教堂

4.跳舞的房子與伏爾塔瓦河沿岸

雖然景點不多,但新城區的景點蠻有特色的,例如有唯一專門介紹慕夏的慕夏博物館、發生布拉格兩大革命的瓦茨拉夫廣場、布拉格的地標之一 – 跳舞的房子。接下來,就來看看到底新城區的半天之旅可以怎樣玩。關於景點位置,可以參考部落客整理的Google Map布拉格新城區景點位置圖,至於本篇半日遊的步行路線,請點Google Map路線圖。

▲新城區河岸的建築也很有特色。

瓦茨拉夫廣場

布拉格新城區最重要的景點當屬緊鄰舊城區南緣的瓦茨拉夫廣場(Václavské náměstí / Wenceslas Square,Google Map位置圖),這廣場在查理四世拓建新城區時是充當馬市使用,占地很大,長750公尺、寬60公尺,廣場的盡頭就是布拉格最重要的博物館:國家博物館(Národní muzeum)。這博物館的主題是自然科學跟考古。

▲瓦茨拉夫廣場。

▲廣場白天也很熱鬧。

▲瓦茨拉夫廣場的盡頭就是國家博物館。

▲得名自聖瓦茨拉夫廣場(Saint Wenceslas),取景位置是國家博物館前。

▲由國家博物館居高臨下拍照很不錯。

以前這廣場只是馬市

在19世紀捷克民族意識高漲時,改名為瓦茨拉夫廣場以紀念波希米亞早期的賢君、聖人、天主教信徒:聖瓦茨拉夫(Saint Wenceslas),廣場另有一個非常有名的地標-歐洲大飯店(Grand Hotel Evropa)。

這飯店算是分離派藝術(新藝術的一支)代表作

大體上就是立面由特殊的字型、鍛鐵欄杆、馬賽克拼貼構成,個人覺得布拉格有眾多新藝術風格建築,這棟其實真的還好,反而是斜對面有棟建築的壁畫很有戲、會讓人看得目不轉睛。

▲聖瓦茲拉夫雕像。

▲黃色建築就是歐洲大飯店。

▲歐洲大飯店的外觀大致如此。

▲歐洲大飯店旁那棟也很漂亮。

▲這棟有突出窗台跟外牆壁畫的建築。

▲這種壁畫也算是新藝術風格。

▲這建物好像是警察局。

▲前方的尖塔是鐘樓:Jindřišskávěž,在廣場附近。

瓦茨拉夫廣場在布拉格的歷史展有舉足輕重的角色

一次大戰結束之後,捷克政治家就是在這廣場宣讀捷克斯洛伐克的獨立宣言,更重要的是,這邊在1968年爆發布拉格之春,隔年學生楊帕拉(Jan Palach)於此自焚、抗議蘇聯入侵捷克、打壓人民要求的改革運動。捷克在冷戰時屬於鐵幕國家,但特別的是,捷克共黨是經由政治手段奪權,而不是武裝政變,只是到了1968年時民怨四起,捷克人民感受到當初支持共產黨根本就是被騙了,國內政經環境況愈下,最終爆發改革運動。

蘇聯恐懼這運動在東歐造成骨牌效應、讓其他東歐國家群起效尤,便揮軍捷克鎮壓,這段歷程就是所謂的布拉格之春,而蘇聯宣稱,他們只是讓捷克回復「正常化」。革命失敗的隔年就發生了楊帕拉(Jan Palach)的自焚事件,以前廣場有紀念他的地方,不過這次找不到。

在楊帕拉自焚20年之後的1989年

捷克人民於這廣場掀起絲絨革命(Sametová revoluce),這次共產黨擋不住了。一方面蘇聯自顧不暇,二來,早前幾天起柏林圍牆不再封閉、東西柏林可自由往來,捷克共黨要擋下這股趨勢無異於螳臂擋車,捷克知名作家哈維爾於該年底當選為捷克斯洛伐克總統,從此邁入民主化。

瓦茨拉夫廣場大體上就如上介紹,雖然是新城區最重要的區域,觀光價值還是不如舊城廣場、布拉格城堡,但是它是捷克必去景點,因為廣場的Oliver’s Coffee Cup(Google Map連結)非常棒,早餐好吃,還可以喝到很不錯的單品咖啡,特地來了兩三次,推薦給喜歡咖啡的旅人。

慕夏博物館

捷克最有名的畫家非慕夏(Alphonse Mucha)莫屬,而布拉格新城區的慕夏博物館(Mucha Museum)於1998年對公眾開放,是全球唯一個以慕夏為唯一主題的博物館,當然也是慕夏迷必去的布拉格景點。

誕生於捷克的慕夏是於慕尼黑接受美術教育

一開始是著重於裝置藝術,尤其是新藝術風格(Art Nouveau)的裝飾繪畫。大體上這種風格就是融合植物線條與古典油畫技法,布拉格市區超多的,後來又到巴黎發展他的職涯,就是這時期創作的商業海報讓慕夏聲名大噪,成了舉世聞名的捷克畫家。

功成名就之後,慕夏又返回捷克持續創作

主要還是以新藝術風格為基底創作海報與裝置藝術,古典油畫很少。身為捷克的名流,可憐的慕夏在二次大戰之初也成了佔領捷克的德國蓋世太保關注人物,最後就是在被蓋世太保長期審問時染上肺炎、於1939年過世。

慕夏博物館面積不大、停留一小時就綽綽有餘,策展方式大致就是以編年史的方式,逐年介紹慕夏的生平跟重要作品,包含《四季》跟《一天四刻》等「四」系列作品、知名的海報《Lottery》等等,可以具體而微地欣賞他作品類型跟畫風的轉變,但就不推薦給不喜歡新藝術風格作品或慕夏的旅人。話說,布拉格城堡區的聖維特大教堂也有一個慕夏彩繪的玻璃,很顯眼,絕對不會錯過。

▲慕夏博物館入口。

▲這人就是慕夏。

▲The Four Times of the Day,左邊是早上,右邊是中午,慕夏的作品都會有一堆藤蔓裝飾。

▲The Four Times of the Day的晚上與深夜。

▲Moravian Teacher’s Choir是慕夏知名的海報作品。

▲Lottery是另一個慕夏知名海報,象徵捷克語在當時被打壓的困境(用背景絕望的老婦象徵開創捷克的莉布絲公主)跟慕夏想復興捷克語的宏願。

參觀資訊

地址:7, Panská 890, 110 00 Nové Město, 捷克(Google Map位置圖)

開放時間:10:00-18:00

票價:CZK350

查理廣場與西里爾東正大教堂

這廣場其實不是捷克知名景點,但非常有歷史意義,在舊廣場可以看到胡斯雕像,在胡斯殉教之後引爆胡斯戰爭的第一次擲窗事件就是發生在查理廣場的新市政廳,而查理廣場在查理四世時代則是布拉格市區的牛市。現在的廣場是個小公園,相較於舊城區的喧囂,我很喜歡這廣場的寧靜,彷彿時間凍結,擺脫了布拉格舊城區無所不在的觀光客。(查理廣場Google Map位置圖)

▲查理廣場上的新市政廳。

▲黃色建築是法院的一部分。

▲這圓柱應該是聖父與聖子。

▲查理廣場的公園區域。

▲跟舊城區比起來這邊清幽多了。

▲其實歐洲四處都有鬱金香。

滿是彈孔的區域

由查理廣場步行到跳舞的房子會經過西里爾東正大教堂(Chrám svatých Cyrila a Metoděje,Google Map位置圖),雖然這教堂不是知名景點,但有不少人在外面滿是彈孔的區域拍照,那邊還有個小小的紀念碑。

二戰爆發之後捷克於1939年被納粹德國佔領

初期納粹德國無法有效掌握、控制捷克脈動,最後希特勒派出納粹武裝親衛隊(Die Waffen Schutzstaffel,簡稱SS)的二把手萊茵哈德.海德里希(Reinhard Tristan Eugen Heydrich)接掌波希米亞與摩拉維亞區域的統治,也就是捷克跟斯洛伐克。

海德里希在納粹中算是讓人聞風喪膽的人物,即使他向老闆希萊姆毛遂自薦時根本沒相關經歷,仍然他建立了納粹的情治作業,掌理捷克時期也仗勢納粹在當地的勢力,開敞篷車上班,非常囂張。1942年時他被捷克人刺殺,是經英國情報單位訓練的異議分子,原本要用機槍掃射結果卡彈,另一個人就丟了手榴彈,幾天後傷重不治。

希特勒聽聞納粹高官被刺殺當然勃然大怒,除了報復性的毀了部分村莊、屠殺老弱婦孺,當然也不放過這些異議分子,他們就是躲在這個教堂的地下墓窖,最後被發現時不肯投降、奮戰致死。這事件在當時引起軒然大波,也是捷克少數反抗事件之一。教堂中有這事件的相關介紹,有空不妨進去看看。Netflix講述納粹發展的紀錄片《Hitler’s Circle of Evil》也有描述這個事件,應該是在第7集。

▲刺殺海德里希的事件發生於1942年。

▲紀念當時挺身反抗納粹的義士。

▲教堂外觀。

▲教堂內部。

跳舞的房子與伏爾塔瓦河沿岸

跳舞的房子(Dancing House,Google Map位置圖)也是布拉格的地標,它是一棟商業建築、原供荷蘭國民人壽保險公司大樓(Nationale-Nederlanden Building)使用,目前則是ING銀行的辦公大樓,不能隨意進入參觀,不過可以到頂樓七樓陽台欣賞對岸佩特任山跟布拉格城堡風景,而且那邊也有米其林3顆星餐廳-Ginger Fred Festaurant。

▲這棟就是跳舞的房子。

到跳舞的房子也算是這篇介紹的新城區半日遊行程尾聲,接下來就可由這邊沿伏爾塔瓦河漫步到查理大橋,順路欣賞河岸美景,還會經過藍色屋頂搭配星星裝飾的國家歌劇院(National Theatre)。

這歌劇院內部非常豪華,而且也可說命運多厄,它完工兩次,因為第一次完工前一天發生大火、建築主體付之一炬,市民募款之後再重蓋一次,也可見它在布拉格市民中的地位。國家歌劇院旁邊就是軍團橋(Most Legií),是部落客最喜歡的伏爾塔瓦河拍攝點。

▲對岸的布拉格城堡。

▲小城區的佩特任瞭望塔。

▲另一種角度看布拉格城堡。

▲這棟就是國家歌劇院。

▲引人注目的屋頂。

拍攝建議



瓦茨拉夫廣場

用旅遊鏡就可以了,這邊的廣角構圖不好看,中長焦比較好,而且用旅遊鏡還可以拍建築特寫,建議由廣場的兩端拍到盡頭。



查理廣場跟跳舞的房子

還是用旅遊鏡,尤其是在查理廣場,用旅遊鏡比較好拍花卉,然後下午拍跳舞的房子是順光。



伏爾塔瓦河沿岸

適合旅遊鏡,因為拍攝主體,如查理大橋或布拉格城堡都蠻遠的,用旅遊鏡比較好構圖,早上由新城區那一側拍城堡是順光。總之,廣角鏡在新城區,甚至是布拉格整個城區,的實用性都不如旅遊鏡。

心得

雖然布拉格新城區的景點不像舊城區、城堡區那般引人入勝,甚至我覺得如有多餘時間應該要先去CK小鎮庫倫諾夫,如安排4 – 5天的布拉格行程還是建議可來新城區走走,即使時間不足,也可花個半小時到瓦茲拉夫廣場走走、喝杯咖啡,體驗跟舊城區截然不同的城市脈動。

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營:部落格、FB

