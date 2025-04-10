新北市美術館4／13前免費逛　順遊三鶯老街、嚐垃圾麵

▲新北市美術館將於4月25日開館，在4月13日試營運期間開放民眾免費入館。（圖／新北市觀旅局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

久候多年，被譽為「蘆葦叢中的現代美術館」的新北市美術館將於4月25日開館，在4月13日試營運期間開放民眾免費入館，同時，2025世壯運閉幕式也將於5月30日在鶯歌舉辦，新北市觀旅局推薦三鶯一日順遊路線，也能購買自由行套票，深度發掘陶瓷小鎮的魅力。

▲「三鶯之心空間藝術特區」中一座15公尺高的《坯》藝術裝置，就在新北市美術館旁。（圖／記者彭懷玉攝）

鶯歌以陶瓷產業起家，城市風貌在火與泥的一次次搏塑中成型，鶯歌榮獲2024至2025年「台灣觀光100亮點」的殊榮。近年來新北市政府透過三鶯文創整合計畫，整合在地交通並以藝文意象優化空間，串聯火車站、陶博館、老街及「新北美術館」等地，打造藝術與城市共生的大型文化聚落。

▲老街上有各式各樣的陶瓷及工坊，漫遊其中能感受濃濃的藝術氛圍。圖為古早窯窯道。（圖／新北市觀旅局提供）

▲陶瓷老街星巴克。（圖／新北市觀旅局提供）

漫步在鶯歌老街上，能感受濃濃的藝術氛圍，走進街旁的匠人工坊，可以親自體驗手繪陶瓷、玩陶拉坯等樂趣，鶯歌光點、鶯歌老街陶館、陶瓷老街星巴克、三鶯龍窯橋、鶯歌鐵橋上看火車，都是途中亮點。此外，老街周邊隱藏許多道地美食，如鶯歌壽司、肉圓、垃圾麵等，近年來多了充滿藝術氣息的咖啡廳，滿足喜歡跑咖嚐鮮的年輕人。

▲▼鶯歌私房秘境「夥房」也能看到火車呼嘯而過；「夥房」能預約手作陶瓷體驗。（圖／記者彭懷玉攝）

鶯歌陶博館是全台第一座陶瓷主題博物館，即日起至4月27日，舉辦甕藏春梅活動。戶外三鶯之心藝術特區裡醒目的橘紅色大立坏，以拉坯代表製陶的起點，步入其中頗有身處美國羚羊谷的錯覺，循著旋轉樓梯登頂，能眺望鶯歌與三峽兩地的風景，是近日人氣打卡點。

▲《坯》藝術裝置又被譽為「台版美國羚羊谷」，循著旋轉樓梯登頂，能眺望鶯歌與三峽兩地風景。（圖／記者彭懷玉攝）

不想走馬看花，跟團遊也是不錯的選擇。新北市觀旅局局長楊宗珉表示，自由行套票及團體遊程以三鶯為主軸，團體遊程包含前往三峽滿月圓森林遊樂區，再訪百年歷史鶯歌老街，揭幕新北美術館，一覽全新美學空間，最後再參訪擁有百年歷史的「新旺集瓷」。全程提供專業導覽、交通與餐飲，讓旅客輕鬆體驗三鶯的文化底蘊。

▲新旺集瓷則有彩繪馬克杯課程。（圖／新北市觀旅局提供）

偏好自由行的旅客則可選購優惠套票，套票與「新旺集瓷」及海外知名餐飲器皿品牌「燧人炊事」合作，旅客可親手繪製專屬馬克杯，並品味手沖咖啡的醇厚。套票即日起開賣，當月限量推出100套「430元買一送一」優惠，售完為止。

▲▼觀音巖步道已於近日開放，為重現螢火蟲棲地，利用既有低窪池體自然水塘，提供動植物棲息空間。（圖／新北市觀旅局提供）

打算去平溪玩的旅客注意！觀音巖步道已完工並於近日開放，觀旅局指出，觀音巖步道採生態式工法施工，包含步道設施修繕、整建、串聯「平安鐘」，規劃休憩亭等空間，打造淺水自然水塘，維護螢火蟲友善棲地，營造豐富多樣生物場域，並融合歷史文化重現日治時期風貌。