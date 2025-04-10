獨／哆啦A夢展今夏登台！上百隻「1:1哆啦A夢」賣萌　展出地點曝

▲「100%哆啦A夢＆FRIENDS」巡迴首站去年7月來到香港K11 MUSEA。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

哆啦A夢粉絲尖叫！去年夏天在香港展出的「100%哆啦A夢＆FRIENDS」巡迴特展，預計今年夏天會來到台北華山文創園區，展出超過100隻等比例的哆啦A夢，經查，目前該展覽將在上海展至5月5日，6月28日起會首度登台，就在華山四連棟倉庫展出，同樣有免費和收費展區。

▲去年香港維多利亞港被各式造型的哆啦A夢佔據。（圖／記者彭懷玉攝）



「100%哆啦A夢＆FRIENDS」巡迴特展去年在香港K11 MUSEA登場，讓台灣粉絲們看了好心動，直敲碗何時要來台灣？而近日有網友在Thread上透露，今年夏天哆啦A夢展覽會在華山文創園區，預計包下四連棟倉庫，展出超過100隻等比例的哆啦A夢，消息一出讓網友暴動。對此，《ETtoday新聞雲》多方詢問，得知該展覽由聯合數位文創主辦，業者透露，6月28日起會在華山四連棟展出，一路展三個半月至10月6日，將比照香港場，有免費和收費區域。

去年香港的「100%哆啦A夢＆FRIENDS」巡迴特展中，分為兩大收費展區和兩大免費展區，34個不同造型的哆啦A夢、以及10位哆啦A夢好友的1：1雕塑，包含大雄一家人、唱歌的胖虎，哆啦A夢眼冒星星、戴著竹蜻蜓、吃著銅鑼燒等各式表情包，都被完整復刻下來。

▲室內的「100%哆啦A夢動漫藝術展覽廳」。（圖／記者彭懷玉攝）



收費展區部分，香港場佔地超過10,000平方呎（281坪），分為室內的「100%哆啦A夢動漫藝術展覽廳」及戶外的「100%哆啦A夢空中樂園」，總共展出36個哆啦A夢立體雕塑，還有沉浸式體驗空間和互動裝置、多幅原畫復刻作品、大長篇及精選電影場景等。

▲「100%哆啦A夢空中樂園」囊括13個電影哆啦A夢造型，以及23個特殊造型。（圖／記者彭懷玉攝）



「100%哆啦A夢空中樂園」更具可看性，囊括13個電影哆啦A夢造型，以及23個特殊造型，包括雪人、蕃薯、野狼、孫悟空、狸貓，甚至是「說謊鏡」變身身材姣好的哆啦A夢。以1：1原大小尺寸打造的雕塑花園，讓人穿梭進童趣的想像空間。