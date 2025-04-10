喫茶小舖復古台味「芭樂系列」新上市！限時1天200杯免費送

▲喫茶小舖推出全新復古台味芭樂系列。（圖／喫茶小舖提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣手搖飲品牌「喫茶小舖」推出全新復古台味「芭樂系列」，選用濃郁芭樂搭配清香文山青茶打造3款芭樂飲品，即日起正式上市，並攜手人像寫真品牌春山相館推出限定優惠活動，包括指定門市送500元優惠券、200杯芭樂青茶免費喝等。

▲復古台味芭樂系列一共有3款飲品選擇。

喫茶小舖推出全新芭樂系列，3款飲品皆是選用濃郁芭樂搭配文山青茶做為基底，有基本款「芭樂青（售價60元）」，以及加入梅子、檸檬的「芭樂青梅（售價60元）」和「芭樂青檸（售價65元）」，口感清甜爽口，即日起於全門市正式開賣。

這次更攜手人像寫真品牌春山相館推出限定優惠活動，至6月30日於喫茶小舖指定門市購買芭樂系列飲品，就送春山相館復古寫真價值500元優惠券；4月6日至5月31日每周六日春山相館勤美門市也限量販售芭樂系列飲品；5月24日春山相館台北中山門市更免費送200杯芭樂青。

喫茶小舖指定門市有一中育才店、民權店、太平勤益店、中華店、彰師大店、水湳一店。

▲可不可熟成紅茶祭出最新穀奈系列買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

可不可熟成紅茶至4月22日前則祭出「穀奈系列買1送1」優惠，只要購買「輕纖穀奈茶」或「穀奈歐蕾」可享同品項買1送1，期間只要使用外送平台「Uber Eats」即享優惠，每人最多買5送5，數量有限、送完為止，詳細優惠內容依平台為主。

門市部分即日起凡會員購買大杯穀奈系列即可免費獲得穀奈茶包，數量有限、送完為止；同步祭出「飲料買5送1」優惠，優惠開放使用至12月31日。