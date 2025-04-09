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饗賓新品牌「貓將壽司」4／19開幕　供應上百道菜色「最低40元」

▲饗賓新品牌「貓將壽司」4/19開幕。（圖／取自貓將壽司臉書粉專、官網）

▲饗賓新品牌「貓將壽司」4/19開幕。（圖／取自貓將壽司臉書粉專）

記者黃士原／台北報導

籌備近一年半，饗賓餐旅集團新品牌「貓將壽司」將於4月19日開幕，以壽司為主打，加上燒物與揚物形成三大特色菜系，其他還有炸物、甜點及飲品，合計供應上百道菜色，4月12日上午10點開放訂位。

饗賓餐旅集團新品牌「貓將壽司」籌備近一年半，將於4月19日與大家見面，這是饗賓集團旗下第12個品牌、第4個單點品牌，餐廳地點位於遠百信義A13的14樓，4月12日上午10點開放訂位。

▲饗賓新品牌「貓將壽司」4/19開幕。（圖／取自貓將壽司臉書粉專、官網）

▲貓將壽司以壽司為主力，但也提供生魚片。▲饗賓新品牌「貓將壽司」4/19開幕。（圖／取自貓將壽司官網）

貓將壽司以壽司為主力，品項就有50多種，最便宜就屬常見的玉米沙拉軍艦、鮪魚沙拉軍艦、稻荷壽司等，全都40元；高單價黑鮪魚握壽司這裡也有，中腹168元/貫、大腹198元/貫，其他還有松葉蟹腿握壽司、北海道牡丹蝦握壽司、北海道干貝握壽司。至於台灣人最愛的鮭魚握壽司，2貫60元，與迴轉壽司店價格相差不多。

▲饗賓新品牌「貓將壽司」4/19開幕。（圖／取自貓將壽司臉書粉專、官網）

▲除了壽司，貓將還有燒物。（圖／取自貓將壽司官網）

除了壽司，貓將還有燒物、揚物、刺身、冷菜、吸物、甜點與飲品，超過100種菜色可選擇。其中燒物有烤午仔魚一夜干、鹽烤中卷、鹽烤青魽魚下巴、炙烤手羽先等，價格80元至380元；揚物則有豬排、炸蝦、炸牡蠣、可樂餅等，價格100元至198元。詳細品項可到官網查詢，每人最低消費300元。

▲刁民酸菜魚高雄富裕店4月10日試營運，4月11日開幕。（圖／刁民酸菜魚提供）

另外，掀起台灣市場酸菜魚風潮的「刁民酸菜魚」，去年初曾透露要將版圖拓展到高雄，經過1年多的規劃，高雄富裕店4月10日試營運，當日僅提供100組客人內用消費，同時還享整桌半價5折優惠，4月11日正式開幕。

▲刁民酸菜魚「秘罈酸菜魚」。（圖／記者黃士原攝）

2019年在台中逢甲起家的刁民酸菜魚，其秘罈酸菜魚湯頭講究酸、甜、辣，來源是酸菜、黃金泡椒與醃漬白蘿蔔，之後在底層鋪上寬冬粉，並加入木耳、金針菇、豬五花、炸蒜頭等配料，最後澆上以辣椒、白芝麻、蒜末特製的熱油，爆出香氣。

關鍵字： 美食雲 饗賓 貓將壽司 壽司店

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