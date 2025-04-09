美登利台中LaLaport店轉型吃到飽　70種壽司+自助吧無限供應

▲美登利台中店轉型吃到飽，上圖為台北大安店。（圖／示意圖／讀者提供）

記者黃士原／台北報導

壽司控看過來！「美登利」台中LaLaport店明天起調整為吃到飽型態，超過70種現點現做壽司、日式炸物、燒烤、甜點冰品都可無限供應，費用每人980元起，用餐時間為90分鐘。為了防止浪費，店家規定結帳時剩餘食材超過250g，則酌收食材費用250元。

來自東京銀座知名壽司店「美登利」，雖然在日本有迴轉壽司店型，不過2020年插旗台北東區時，是以一般壽司店型態呈現，菜單以各種組合拼盤、套餐為主，後期則是新增握壽司定食、商業定食，目前有台北大安店、台中LaLaport店，是許多壽司愛好者的口袋名單。

▲美登利台中店吃到飽費用及用餐規定，點圖可放大。（圖／取自日本美登利壽司台灣臉書）

美登利2家分店過去都是單點為主，不過品牌昨日宣布，台中LaLaport店4月10日起調整為吃到飽型態，供應超過70種現點現做壽司，同時自助吧的日式炸物、燒烤、冷盤、沙拉、甜點冰品也都可以無限取用。

美登利台中LaLaport店吃到飽費用平日午餐每人980元，平日晚餐及假日午、晚餐都是1180元，用餐時間為90分鐘，即日起開放網路訂位。為了防止浪費，店家規定結帳時剩餘食材超過250g，則酌收食材費用250元，同時不提供打包外帶服務。

▲極起士生吐司。（圖／嵜本SAKImotoBakery提供）

另外，日本人氣嵜本生吐司（SAKImoto Bakery）歡慶登台5周年，4月7日至4月30日的平日時段，推出內用吃到飽方案，以90分鐘為限，設有3個時段（12:30、14:30、16:30），每日名額限量，採完全預約制，每人399元即可享受最多18款人氣麵包與7款飲品，其中包含7款限定吐司、7款日台混血小麵包與2款迷你吐司。

嵜本生吐司在5周年之際，特別推出2款小麵包新品，結合國人記憶中最親切的「蔥花包」與「肉鬆麵包」風味，也都列入吃到飽菜單中。

