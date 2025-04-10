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50年老牌旅行社倒閉　業界揭3招求生：入境觀光轉型小團深度遊

▲▼桃機,桃園機場。（圖／桃機公司提供）

▲2024年出境人數比入境旅客多了2倍以上，觀光逆差創下史上新高。（資料照／桃機公司提供）

記者彭懷玉／台北報導

礙於日本市場復甦緩慢及兩岸關係混沌不明，開業50年的昇漢旅行社宣布於4月30日停止營運，對業界投下震撼彈。對此，專營接待外籍遊客的旅行社認為，應積極拓展多元市場、轉型精緻深度旅遊路線，並與地方資源結合，共同開發具文化與體驗價值的產品。

▲昇漢旅行社停止營運公告。（圖／讀者提供）

▲昇漢旅行社停止營運公告，50年營運劃下句點。（圖／讀者提供）

專做入境旅遊的飛亞旅行社表示，昇漢旅行社歇業，凸顯出台灣入境觀光產業正面對結構性挑戰，包括側重特定市場、產業一條龍化、國際政經因素（如美中貿易戰與川普時期的關稅政策）、兩岸關係緊張導致陸客減少，以及缺乏足以吸引國際旅客的大型觀光亮點。這些因素交織，使中小型旅行社在成本壓力、通路資源與行銷能見度上處於劣勢。

▲▼入境人潮多，桃機呼籲旅客確認行李特徵勿錯拿。（圖／桃園機場提供）

▲出國人潮眾多，即便平日也未曾停歇。（資料照／桃園機場提供）

飛亞旅行社創辦人暨執行長吳懷紳認為，應積極拓展多元市場、轉型精緻深度旅遊路線，並與地方資源結合，共同開發具文化與體驗價值的產品。同時，政府與相關單位也應強化產業整合平台、穩定政策環境，協助中小業者提升競爭力，共同打造更具韌性的觀光生態系。

▲桃園機場第一航廈出境安檢入口▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲桃園機場第一航廈出境人潮。（資料照／記者鄭遠龍攝）

吳懷紳說，未來台灣入境觀光的方向，應該是由量轉質，走向小而美的精緻化發展，並針對不同客群及需求（如歐美自由行旅客、企業訪台團、文化深度旅遊需求者）量身打造行程，建議可與地方社區、文創產業合作，推出農村、藝術、永續旅遊等主題式體驗，期許和一般觀光路線作出差異化，讓旅客真正感受到台灣的在地魅力。

不具名業者認為，昇漢旅行社脫離市場，對入境市場來說是一大損失。該業者認為，昇漢旅行社50年前崛起時在台灣可說是獨領風騷，由接待日本客起家後，之後也接陸客來台，不過現在市場反轉，出境遠多於入境，「當有獲利時要懂得分散市場，採多元、多方面經營」。

針對國旅部分，雄獅旅遊則長期致力於推廣台灣的鐵道旅遊，自去年底起，亦陸續推出全新的鐵道產品「海風號」和「山嵐號」，除了增添台灣觀光的新亮點，還進一步強化了對海外市場的宣傳。

疫情過後，雖然國境已開放，但全民瘋出國，而國內的入境客人數遲遲未見起色。據交通部觀光署公布數據，2024年出國1684.9萬人次，恢復至2019年疫情前98.5%；不過來台旅客僅785.7萬人次，只恢復至疫前的66.2%，出國人數是來台國際客的2.1倍，出入境逆差達899萬人次，創下史上新高。

關鍵字： 旅行社 出國旅遊 入境旅遊 飛亞旅行社 昇漢旅行社

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