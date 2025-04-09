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紫色花廊+1！新北2處「苦楝花爆滿」美如細雪　花期到月底

▲苦楝一串串小花密集盛開，整體如雲霧般夢幻。（圖／新北市高灘處提供）

▲大漢溪約30餘棵苦楝樹，目前花開8成，預計可以美到4月底。（圖／新北市高灘處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

苦楝樹近日開出淡紫色小花，密集成簇的綻放形成數大就是美的景觀，新北人就近前往樹林山佳沐心池及鶯歌三鶯棒壘球場運動公園即可找到。高灘處表示，大漢溪沿岸苦楝樹約30多棵，目前花況8成左右，預計賞花期到4月底。

▲苦楝一串串小花密集盛開，整體如雲霧般夢幻。（圖／新北市高灘處提供）

▲苦楝花為一串串淡紫色小花，如繁星點綴枝頭，當花瓣飄落時，宛如細雪紛飛。（圖／新北市高灘處提供）

高灘處說，苦楝花為一串串淡紫色小花，如繁星點綴枝頭，當花瓣飄落時，宛如細雪紛飛，營造出詩意盎然的「苦楝花雨」，還會散發出類似洋玉蘭的淡雅清香，讓人陶醉其中，忘卻城市的喧囂及煩惱。

▲苦楝一串串小花密集盛開，整體如雲霧般夢幻。（圖／新北市高灘處提供）

▲「苦楝」是台灣常見的落葉喬木，是河邊造林常見的樹種之一。（圖／新北市高灘處提供）

高灘處表示，「苦楝」是台灣常見的落葉喬木，是河邊造林常見的樹種之一，主要集中於樹林山佳沐心池畔一帶，以及三鶯棒壘球場運動公園自行車道沿線等處。

▲新北「中和四號公園」也有數10株苦楝花綻放，一旁還有九重葛、櫻花盛開。（圖／翻攝自賞花快報）

▲▼新北「中和四號公園」也有數10株苦楝花綻放，一旁還有九重葛、櫻花盛開。（圖／翻攝自賞花快報）

▲新北「中和四號公園」也有數10株苦楝花綻放，一旁還有九重葛、櫻花盛開。（圖／翻攝自賞花快報）

另外，賞花快報通報，新北「中和四號公園」也有數10株苦楝花綻放，一旁還有櫻花、九重葛迎來花期，把平凡無奇的公園點綴地浪漫不已。

關鍵字： 新北市旅遊 花海旅遊 苦楝樹 苦楝花 樹林區旅遊 鶯歌區旅遊 山佳沐心池 鶯歌三鶯棒壘球場運動公園

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