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南港「敘日」推美牛吃到飽　出示大巨蛋職棒門票第2位特價666元

▲敘日全日餐廳與美國肉類出口協會攜手推出「肉食慶典：美牛嘉年華」主題餐檯。（圖／台北六福萬怡提供）

▲敘日全日餐廳與美國肉類出口協會攜手推出「肉食慶典：美牛嘉年華」主題餐檯。（圖／台北六福萬怡提供）

記者黃士原／台北報導

南港台北萬怡酒店「敘日全日餐廳」4月17日至7月2日，與美國肉類出口協會攜手推出「肉食慶典：美牛嘉年華」主題餐檯，同時還有北海道生食級干貝、蒸烤牡蠣無限供應，假日再享生蠔料理與鮮甜松葉蟹腳吃到飽。此外，即日起出示職棒台北大巨蛋門票，即享平日兩人同行第2位優惠價666元。

▲敘日全日餐廳與美國肉類出口協會攜手推出「肉食慶典：美牛嘉年華」主題餐檯。（圖／台北六福萬怡提供）

▲使用Prime牛肩背的美式爐烤牛（右上）。（圖／台北六福萬怡提供）

敘日Buffet 4月17日起推出「美牛嘉年華」，以美國牛肉各部位設計出8道料理，包含使用Prime牛肩背的美式爐烤牛，此部位肉質細緻且有著豐富的肉汁，適合高溫爐烤，口感扎實而有彈性；酸湯泡椒牛肉與炙燒和牛握壽司，則採用美國菲瑞牛肉，其油脂含量較低、理紋細緻且油花分布少，口感較為扎實。

▲敘日全日餐廳與美國肉類出口協會攜手推出「肉食慶典：美牛嘉年華」主題餐檯。（圖／台北六福萬怡提供）

▲美國五花牛肉湯。（圖／台北六福萬怡提供）

其他還有以美國蘭德牛肉設計的鐵板蒜香火焰骰子牛、彈嫩牛頰肉燉煮的黑松露奶油燉牛肉、選用肥瘦比例為2:8牛絞肉烹煮的波隆納和牛肉醬義大利麵，以及美國五花牛肉湯。此外，敘日平日還加碼北海道生食級干貝、蒸烤牡蠣無限供應，假日再享生蠔料理與鮮甜松葉蟹腳吃到飽。

此外，距離台北大巨蛋僅10分鐘路程的敘日餐廳，也瞄準2025中華職棒賽季開打商機，於即日起推出門票用餐優惠，凡出示職棒台北大巨蛋門票，即享平日兩人同行第2位優惠價666元，若假日用餐則享第2位優惠價888元，相當於優惠最低75折起。

▲爐烤日本和牛牛小排及上湯波士頓焗龍蝦。（圖／台北文華東方酒店提供）

▲爐烤日本和牛牛小排及上湯波士頓焗龍蝦。（圖／台北文華東方酒店提供）

另外，台北文華東方酒店文華Café的「平日午間饗．吃．吧」和「周末 鮮．吃．吧」推出全新季節主餐，平日新主餐包括有「嘉義桂丁雞腿捲佐法式獵人醬汁」、「葛瑪蘭黑豚戰斧佐蘋果肉桂醬」、「澎湖馬頭魚立鱗燒佐青豆蛤蜊醬汁」與「爐烤日本和牛牛小排及上湯波士頓焗龍蝦」；周五至周日主餐選擇則有「慢燉澳洲和牛牛頰」、「嫩煎澎湖海鱺魚搭配法國侏羅黃酒醬汁」與「爐烤日本和牛菲力搭配橙花波特酒醬汁」。

關鍵字： 美食雲 Buffet 吃到飽

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