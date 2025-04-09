首家「極千葉」4／15開幕！不只火鍋吃到飽　還有百道熟食甜點

▲極千葉火鍋提供上百道熟食吃到飽。（圖／千葉餐飲集團提供）

記者黃士原／台北報導

千葉餐飲集團再推新品牌，位於桃園市的「極千葉」4月15日開幕，除了主打火鍋吃到飽外，占地超過700坪空間還有各式餐檯，現烤豬肋排、德國豬腳、宜蘭烤鴨等超過百道菜色同樣無限供應。費用799元至1599元。

千葉餐飲集團今日宣布旗下全新日式鍋物品牌「極千葉火鍋」，將於4月15日開幕，地點位於桃園市桃園區的正光路上，獨棟建築物結合日式美學與現代禪風，占地超過700坪。

▲占地超過700坪的極千葉4/15開幕。（圖／千葉餐飲集團提供）

▲極千葉不只提供火鍋吃到飽，自助餐檯上還有上百道料理與甜點無限供應。（圖／千葉餐飲集團提供）

極千葉不只提供火鍋吃到飽，自助餐檯上還有上百道料理與甜點無限供應，除了有國人最愛的壽司、熟白蝦、炸雞薯條、現烤豬肋排、德國豬腳、義式燉飯、宜蘭烤鴨外，以及甜點師傅打造的各式糕點與多款新鮮水果，根本就是一家Buffet餐廳。

▲烤鴨與現烤豬肋排同樣也能吃到飽。（圖／千葉餐飲集團提供）

▲極千葉甜點櫃。（圖／千葉餐飲集團提供）

極千葉共有多個套餐可選，價格依能吃到的肉類海鮮品而有所不同，共有799元、999元、1299元及1599元4種方案。慶祝開幕，4月9日至4月14日成人開鍋即享9折優惠，4月15日至4月30日成人開鍋加打卡，就送生食級干貝4顆。

▲撈王登台7年後再展店！2號店插旗松江南京商圈。（圖／記者黃士原攝）

另外，2017年底登台的大陸連鎖火鍋「撈王」，經過7年多後，終於開出第2家店「松江南京店」，歡慶開幕，除了打卡送迷你鴛鴦鍋仿真鑰匙圈外，憑名片還可免費兌換美國特選板腱牛、田園蔬菜籃或大扇貝（3擇1）。

▲撈王招牌鍋底「粵式胡椒豬肚雞煲」。（圖／記者黃士原攝）

撈王招牌鍋底「粵式胡椒豬肚雞煲」，又有豬肚包母雞稱呼，選用豬肚、南風肉、金華火腿，搭配辛香海南白胡椒，經過慢火熬煮後，豬肚彈牙、雞肉軟嫩，湯頭濃郁甘醇，標準吃法是先喝湯、再放菌類，接著是加入肉品，蔬菜則是最後加入。