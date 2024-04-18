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不是鼎泰豐！孫藝珍大啖小籠包餐廳是捌伍添第　菜單曝光

▲孫藝真用餐。（圖／取自孫藝真IG）

▲孫藝真日前用餐餐廳是捌伍添第。（圖／取自孫藝真IG）

記者黃士原／台北報導

南韓女神孫藝真（舊譯孫藝珍，손예진）出道25年以來首次訪台，並且很期待品嚐小籠包。不過隨著社群網站照片曝光，發現孫藝真並非前往鼎泰豐用餐，而是台北101的高樓餐廳「捌伍添第」，業者也公布當天女神用餐菜單，包括蟹粉灌湯小籠包、松露蛋白海鮮餃及焗釀鮮蟹蓋。

▲捌伍叉燒皇。（圖／捌伍添第提供）

孫藝真日前現身於代言活動的會場時透露「很期待今晚要吃小籠包」，由於國外明星來台都會安排前往鼎泰豐用餐，活動結束前往101時也吸引了大批媒體及粉絲守候。

不過孫藝真並非到鼎泰豐，而是高樓餐廳「捌伍添第」，業者也證實，並且公布女神菜單，有蟹粉灌湯小籠包、松露蛋白海鮮餃、千絲蘿蔔酥、添第叉燒皇、捌伍片皮鵝、焗釀鮮蟹蓋、楊枝甘露，這也符合孫藝真在IG上公布的菜色照片及吃播影片。

▲焗釀鮮蟹蓋。（圖／捌伍添第提供）

▲捌伍添第蟹粉灌湯小籠包。（圖／取自捌伍添第臉書）

▲捌伍添第蟹粉灌湯小籠包。（圖／取自捌伍添第臉書）

位於台北101 85樓的捌伍添第，由前米其林一星主廚謝文親自坐鎮掌杓，2021年10月正式開幕，以粵菜為主，並匯集台灣、四川、潮州、蘇州、湖南及東北各地的特色料理，招牌菜色有添第叉燒皇、捌伍片皮鵝、焗釀鮮蟹蓋，都在孫藝真當天享用的菜單之中。

▲太和殿麻辣鍋搭配油條超享受。（圖／小美叮叮-旅遊看世界提供）

另外，南韓天后IU愛吃麻辣眾所皆知，日前在台北小巨蛋舉行演唱會，結束後直奔信義區「太和殿」嗑麻辣鍋慶功。該家麻辣鍋底強調麻、不求辣，也鍋底因口味較鹹，火鍋料不需沾醬就可以直接享用，也是港星劉德華、謝霆鋒的愛店。

關鍵字： 美食雲 捌伍添第 美食情報 小籠包

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