前米其林星廚坐鎮！台中「元紀．台灣菜」4／20開幕　2千元吃得到

▲元紀‧台灣菜4/20開幕，上圖為融合現代時尚與家鄉古韻的二樓小吃區。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

寶成集團前董事長蔡其建創立的「寶元紀」，延攬請客樓前主廚林菊偉協助籌備的中餐廳「元紀．台灣菜」，預計4月20日開幕，主廚運用在地與外地食材，詮釋總經理蔡明倫記憶中的台灣菜。除了1880元起的選菜式體驗套餐，也供應位上的主廚套餐、元紀家鄉味套餐，價格2880元起。

▲煙燻腐皮卷。（圖／記者黃士原攝）

▲府城蟳丸。（圖／記者黃士原攝）

▲元紀皮蛋豆腐。（圖／記者黃士原攝）

前米其林指南二星餐廳主廚林菊偉在蔡明倫力邀下，擔任元紀的行政主廚，接受台菜的研發挑戰。在長達兩年的籌備期，林菊偉與蔡明倫經過了無數的來回討論與試菜，希望能呈現總經理記憶中的家鄉味之外，透過茶與餐的對話，讓客人重新認識好茶。至於籌備新餐廳最困難的地方，林菊偉說「總經理每個禮拜給的考題」，尤其是如何將平民小吃變成高級餐廳桌上的美味料理，都讓他與副主廚絞盡腦汁。

▲陳普花膠燉雞湯。（圖／記者黃士原攝）

▲三星蔥炒關西刺參。（圖／記者黃士原攝）

元紀菜單上的60多道料理，充分體現蔡明倫國外念書與工作時，所懷念的家鄉味，像是迎賓小菜中有鹿港野生烏魚子、府城蟳丸，湯品有西瓜綿虱目魚湯、鹿港手工蝦丸湯，元紀手路菜有米香大甲芋泥鴨、馬告脆皮雞捲、北港麻油薑羊腩，而家鄉功夫菜也吃得台南炒鱔魚、紅糟花枝丸、麻油腰花。最後，飯麵主食則有台式米粉炒、什錦海鮮粥。

北港麻油薑羊腩選用彰化羊肉，主廚使用特製醬汁滷至入味，鋪上北港麻油炒香的老薑，肉質軟嫩吃起來暖胃又補氣。台式米粉炒是經典台灣料理之一，師傅先將豬肉、香菇爆香，接著加進新竹米粉、雞油炒香過的高麗菜炒製，最後再撒上油蔥酥與芹菜末。

▲北港麻油薑羊腩。（圖／記者黃士原攝）

▲台式米粉炒。（圖／記者黃士原攝）

▲金棗煙燻圓鱈下巴。（圖／記者黃士原攝）

元紀的體驗套餐與一般中餐廳不同，客人在風味前菜、湯、元紀手路菜、家鄉功夫菜、飯．麵．餅、甘味等6大分類中各選一或二道（依用餐時段不同），廚房會依用餐人數調整菜色份量，午餐每人1880元、晚餐2380元。另外也供應位上的主廚套餐、元紀家鄉味套餐，價格2880元起。

▲寶元紀豐年祭的藏茶。（圖／記者黃士原攝）

▲一樓的八米長的茶吧台，展現由「寶元紀元茶師」演繹的茶席之美。

寶元紀豐富的藏茶，也會在元紀供應搭餐，有鹿谷凍頂烏龍、綻放熟果香韻味的東方美人、老欉岩韻的武夷岩茶水仙王、雲南六大茶山千年古樹的金達摩生普洱茶、陳年老生普洱茶、經典元紀熟普等，而包廂會由「寶元紀元茶師」一桌一茶席服務。

▲台南首家享鴨試營運。（圖／王品提供）

台南人終於等到了！經過幾個月的籌備，王品「享鴨」台南市長官邸店開始試營運，預計4月20日正式開幕。為了表達對美食之都的敬意，享鴨主廚設計了3組限定菜色，「一口台南鄉愁鴨味米糕」概念源自主廚在外打拼想念的家鄉味，把米糕結合招牌片皮烤鴨；「來官邸呷豆干享創意豆干包」使用所長茶葉蛋滷製一口小豆干，搭配酸菜芝麻流沙湯圓，以類似刈包的創意手法呈現；「炙燒鳳梨烤鴨派對」則是烤鴨搭配炙燒處理過的鳳梨，突顯鳳梨的酸、香、清甜。