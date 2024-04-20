今天揪團衝！　「GODIVA霜淇淋買1送1」21門市限量搶

▲GODIVA霜淇淋限時2天買1送1。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天衝了！比利時人氣巧克力品牌「GODIVA」睽違4天再度推出「霜淇淋買1送1」終於回來了，今（20）日、明（21）日限時2天於全台指定21間門市爽吃「巧克力霜淇淋買1送1」，且開放口味任選，霜淇淋控把握機會吃。

▲巧克力霜淇淋還撒了手工巧克力刨花捲片增添濃郁口感。

GODIVA今（20）日、明（21）日限時2天祭出「霜淇淋買1送1」優惠，並開放3口味任選包括黑巧克力霜淇淋、白巧克力霜淇淋及綜合口味霜淇淋，且提供現場直接多吃1支或領取霜淇淋兌換券1張2選擇，兌換券須於2024年6月16日換完，各門市數量有限、售完為止；其霜淇淋是嚴選比利時進口巧克力製成，還能吃到各自代表的純手工巧克力刨花捲片，更添濃郁口感。

霜淇淋買1送1門市共有21家，包括台北微風廣場1F、遠百信義A13 B2F、京站1F、SOGO復興B3F、SOGO天母B1F、板橋大遠百B1F、新光三越信義A8 B1F、林口三井1F；桃園華泰2F、台茂1F；新竹大遠百B2F、遠東巨城1F；台中大遠百B2F、台中新光三越B2F、台中Lalaport 1F；台南南紡購物中心B1F、新光三越西門B2、台南三井1F；高雄漢神百貨B3F、漢神巨蛋B1F、SKM Park 1F。

▲COLD STONE木瓜牛奶、芋頭牛奶冰淇淋回來了。

另，COLD STONE期間限定木瓜牛奶冰淇淋、芋頭牛奶冰淇淋重磅回歸，首推這杯「芋來芋麻吉」，嚴選新鮮芋頭磨成細緻芋頭粉製成香濃芋頭牛奶冰淇淋，再拌入吃得到芋頭塊的大甲芋餡，最後撒上鹹香地瓜餅、Q彈小麻糬增添口感，每一口都超滿足，搭配新口味脆餅「紫薯沾醬脆餅」，香氣再升級，還有可愛爽爽貓插卡，療癒爆表。

另一款「木瓜小勞撫」則選用木瓜牛奶冰淇淋作為主角，先是拌入鹹起司餅乾、搭配黑糖珍Q，最後淋上黑糖醬增加風味，而此款冰淇淋是搭配小勞撫插卡，可愛到不行，即日起至6月13日限時開賣，4月21日前還可享中杯以上冰淇淋第2杯50優惠，提醒不含脆餅、桶裝，並以價低者為優惠品項。