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越南5奢華飯店開箱！漂浮平台賞海景用餐　會安度假村1月剛開幕

▲峴港洲際陽光半島度假酒店,Citron餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲峴港洲際陽光半島度假酒店中，Citron餐廳「漂浮斗笠座位區」在社群爆紅。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／越南報導

中越步調緩慢、氣候舒適宜人，近年躍升全球旅居勝地，接連有國際飯店集團插旗峴港、會安一帶，而近日爆紅的洲際酒店，能在斗笠狀漂浮平台用餐，一面俯瞰壯麗海景。《ETtoday新聞雲》一次開箱5間飯店，下次度假不妨列入口袋名單。

▲峴港洲際陽光半島度假酒店,Citron餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲峴港洲際陽光半島度假酒店座落山茶半島的至高點。（圖／記者彭懷玉攝）

峴港洲際陽光半島度假酒店
「峴港洲際陽光半島度假酒店（InterContinental Danang Sun Peninsula Resort）」座落山茶半島的至高點，所有客房正對無邊海景、四周被叢林包圍，遺世秘境般的存在，令人無限神往。

▲峴港洲際陽光半島度假酒店,Citron餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲峴港洲際陽光半島度假酒店房內以黑白色系配色為主，並融入越南自然和人文特色元素。（圖／記者彭懷玉攝）

飯店由知名建築師Bill Bensley設計，他以黑白色系為主，並融入越南自然和人文特色元素，從高至低分別以天堂、天空、陸地、海洋作為主要的分層。

▲峴港洲際陽光半島度假酒店,Citron餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲Citron餐廳設有戶外露台座，宛如一頂頂倒掛式的斗笠懸浮於海上，旅客可在此一邊用餐，一邊俯瞰Bai Bac海灣壯麗海景。（圖／記者彭懷玉攝）

餐廳則有La Maison 1888、Citron、Barefoot、Long Bar等，其中，Citron餐廳設有戶外露台座，宛如一頂頂倒掛式的斗笠懸浮於海上，旅客可在此一邊品嘗義大利菜、海鮮和自助餐，一邊俯瞰Bai Bac海灣壯麗海景，由於僅有五頂，記得要提前訂位。

▲Radisson Blu Resort會安,Villa將提供300間客房，預計在2026年完工。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼Radisson Blu Resort會安的基本房型從14坪起跳；翌日早餐。（圖／記者彭懷玉攝）

▲Radisson Blu Resort會安,Villa將提供300間客房，預計在2026年完工。（圖／記者彭懷玉攝）

Radisson Blu Resort會安
Radisson Blu座落於會安Ha My Beach海岸，今年1月試營運，業者表示預計5月正式開幕。飯店提供675間客房，基本房型14坪起跳，到33坪的雙臥室海景房都有，每房皆配備浴缸、私人陽台，住一晚約80美金起跳，屬於準五星級飯店。

▲Radisson Blu Resort會安,Villa將提供300間客房，預計在2026年完工。（圖／記者彭懷玉攝）

▲除了Radisson Blu Resort會安之外，圖中左側Villa將提供300間客房，預計在2026年完工。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，飯店對面，一共有66棟Villa正在趕工中，將提供300間客房，預計在2026年完工。

▲會安南岸新世界海灘度假酒店,NEW WORLD HOIANA BEACH RESORT: Hoiana Resort & Golf。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼會安南岸新世界海灘度假酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲會安南岸新世界海灘度假酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

會安南岸新世界海灘度假酒店
說到越南中部頂級海濱度假勝地，首推會安南岸新世界海灘度假酒店（New World Hoiana Beach Resort: Hoiana Resort & Golf ），總共有1,000間豪華客房，包含私人沙灘、無邊際泳池、兒童俱樂部、多元娛樂設施，世界級高爾夫球場和各式餐飲選擇，一站式滿足一家大小度假需求。

▲Fusion Resort & Villas Danang。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼Fusion Resort & Villas Danang。（圖／記者彭懷玉攝）

▲Fusion Resort & Villas Danang。（圖／記者彭懷玉攝）

Fusion Resort & Villas Danang
Fusion Resort & Villas Danang坐落於會安鎮和峴港市之間，佔地面積超過15公頃，由85棟擁有一到五間臥室的高級私人別墅，以及一棟擁有157間客房的酒店大樓組成，可俯瞰到東海的壯麗景色，其中29間客房更設有空中私人泳池。

▲Radisson RED峴港,美溪沙灘。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼Radisson RED峴港外觀；從房內就能眺望美溪沙灘。（圖／記者彭懷玉攝）

▲Radisson RED峴港,美溪沙灘。（圖／記者彭懷玉攝）

Radisson RED峴港
Radisson RED位於峴港市中心，對面就是被評選為世界六大美麗沙灘之一的「美溪沙灘」，飯店2024年12月正式開幕，153間客房與套房採用前衛的設計，搭配標誌性的RED床鋪、越南風格藝術作品與現代化設施，整體配色以罕見的暗紅色搭配黑色，呈現時尚而大膽的氣息，頗有商務版W飯店的既視感，為四星級酒店。

▲▼長榮航空4/18開航神戶航線。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空。（圖／長榮航空提供）

未來搭乘長榮航空遊峴港更舒適了，長榮航空將於4月28日起至6月30日、9月1日至10月19日，以及11月17日至12月31日期間，將原先A321機隊，更換至更多座位數的A330-300機隊執飛。

長榮航空飛峴港的時間為早去午回，去程BR383桃園機場09:45出發，11:35就能抵達峴港國際機場，擁有更多時間探索峴港、順化。不只如此，長榮航空除了和旅行社推出中越五天行程以外，還有北中越七天及南中越六天的特殊行程規劃，方便旅客深度盡攬越南魅力，詳洽各大旅行社。

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