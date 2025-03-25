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林口「莫內花園」免費拍！復刻畫中湖畔、繁花小船　美出新高度

▲MITSUI OUTLET PARK林口店即日起至5/25，呈獻全新「莫內花園秘境」造景。（圖／MITSUI OUTLET PARK林口店提供）

▲MITSUI OUTLET PARK林口店即日起至5/25，呈獻全新「莫內花園秘境」造景。（圖／MITSUI OUTLET PARK提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

不讓新開幕的南港LaLaport專美於前，MITSUI OUTLET PARK林口店打造「莫內花園秘境」造景，以莫內筆下的藝術世界為靈感，呈現畫中的湖畔、歐式小屋，輔以日式拱橋與繁花盛開光景，十分好拍，即日起至5月25日限定展出。

▲MITSUI OUTLET PARK林口店即日起至5/25，呈獻全新「莫內花園秘境」造景。（圖／MITSUI OUTLET PARK林口店提供）

▲▼「莫內湖畔」重現經典畫作，以花卉裝置搭配純白小船，並還原莫內熱愛的日式拱橋與繁花盛開的景象。

▲MITSUI OUTLET PARK林口店即日起至5/25，呈獻全新「莫內花園秘境」造景。（圖／MITSUI OUTLET PARK林口店提供）

賞花社團已有網友搶先釋出林口三井OUTLET「莫內花園秘境」造景照片，引來一波討論，業者表示，將林口一館戶外區中央廣場、水幕廣場，與二館東側廣場等區域，轉換成印象派大師莫內的畫作世界，營造唯美意境。

▲MITSUI OUTLET PARK林口店即日起至5/25，呈獻全新「莫內花園秘境」造景。（圖／MITSUI OUTLET PARK林口店提供）

▲▼「莫內溫室」選用植栽搭配書牆為概念打造，頗有身在歐洲鄉村小屋的感受。

▲MITSUI OUTLET PARK林口店即日起至5/25，呈獻全新「莫內花園秘境」造景。（圖／MITSUI OUTLET PARK林口店提供）

其中，「莫內湖畔」重現經典畫作，還原莫內熱愛的日式拱橋與繁花盛開的景象。另外，莫內之窗、莫內溫室、寫生角落、穿越時空等打卡點都能自由取景，逛街之餘穿梭花園，感受春意盎然的療癒氣息。

此外，持「莫內花園套色紀念卡」，於造景內指定3處地點集章，即可蓋出專屬的莫內畫作。喜歡拍貼的人，另設置期間限定拍貼機，業者表示，民眾可從五款相框中任選一款拍攝，一次費用100元。

▲MITSUI OUTLET PARK林口店即日起至5/25，呈獻全新「莫內花園秘境」造景。（圖／MITSUI OUTLET PARK林口店提供）

▲▼莫內之窗、寫生角落呈現唯美意境。

▲MITSUI OUTLET PARK林口店即日起至5/25，呈獻全新「莫內花園秘境」造景。（圖／MITSUI OUTLET PARK林口店提供）

莫內花園秘境
展期：3/25-5/25
地點：MITSUI OUTLET PARK林口店一館戶外區中央廣場、水幕廣場，與二館東側廣場

關鍵字： 新北市旅遊 林口區旅遊 林口三井OUTLET 莫內花園秘境

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