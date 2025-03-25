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尋找「鮪魚」！姓名2字全中　台北大直Buffet餐廳免費吃1個月

▲姓名「鮪魚」2字全中，「豐FOOD海陸百匯」免費吃1個月。（圖／豐FOOD海陸百匯提供）

▲姓名「鮪魚」2字全中，「豐FOOD海陸百匯」免費吃1個月。（圖／豐FOOD海陸百匯提供）

記者黃士原／台北報導

台北Buffet餐廳「豐FOOD海陸百匯」4月1日起推出姓名優惠活動，姓名全中「鮪魚」兩字（需同音同字），即享4月份（30天）免費吃到飽，而姓名中同音任一字，享平日4人同行1人免費。

台北Buffet餐廳「豐FOOD海陸百匯」4月至6月推出「鮪魚季」，吃得到多款鮪魚料理，包括現切生魚片、握壽司、鐵火捲、夏威夷拌飯、鮪魚半敲燒等，每周五19:00晚餐時段還有整隻鮪魚現切秀，用餐民眾還能參加重量猜測活動，猜中者可獲得免費餐券1張。

此外，餐檯還供應明太子海鮮披薩、酥炸牡蠣佐塔塔醬、澎湖冰卷、沙茶炒蟹等20多道海鮮料理。

▲姓名「鮪魚」2字全中，「豐FOOD海陸百匯」免費吃1個月。（圖／豐FOOD海陸百匯提供）

▲「豐FOOD海陸百匯4月至6月推出「鮪魚季」。

配合鮪魚季登場，豐FOOD 4月1日至4月30日推出姓名優惠活動「鮪～你在哪？」，姓名全中「鮪魚」兩字（需同音同字），即享4月份（30天）免費吃到飽，符合資格的民眾前往餐廳並出示證件，即可獲得VIP PASS，從4月1日至30日共有30格，每天可任選一天、任一餐期享用，連續30天都來也可以。愈早登記吃得愈多天，不過業者提醒，民眾須自行訂位才能用餐。

不是叫「鮪魚」也沒關係，姓名同音任一字（ㄨㄟˇ或ㄩˊ），也享有平日4人同行1人免費。

▲「豐FOOD海陸百匯」30天吃到飽VIP PASS。（圖／豐FOOD海陸百匯提供）

▲▼「豐FOOD海陸百匯」30天吃到飽VIP PASS。（圖／豐FOOD海陸百匯提供）

▲「豐FOOD海陸百匯」30天吃到飽VIP PASS。（圖／豐FOOD海陸百匯提供）

▲4月3日至4月6日完成任務，未滿12歲以下孩童即可免費吃Garden Kitchen。（圖／台北萬豪提供）

另外，台北萬豪酒店Garden Kitchen自4月3日至4月6日止，連續4天推出「兒童節 ‧ 寶貝出任務」快閃活動，任務一「拍照打卡免費吃」，用餐拍攝全家合照並分享至社群平台，打卡標記台北萬豪酒店，未滿12歲孩童即可免費享用自助美饌。任務二「繽紛糖果裝到滿」，加入官方LINE好友即贈糖果罐1個，超過20種糖果任選裝滿帶回家。

關鍵字： 美食雲 吃到飽 Buffet 豐FOOD 美食優惠

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