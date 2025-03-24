台南熱氣球嘉年華4月登場！免費接駁+繫留體驗　必看夢幻光雕秀

▲西拉雅森活節即將在4月登場，並打造台南熱氣球嘉年華。（圖／西拉雅國家風景區管理處提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

一年一度的台南熱氣球嘉年華又要來了！西拉雅國家風景區管理處將從4月19日起連續3個周末在官田遊客中心舉辦「西拉雅森活節」，其中就包括熱氣球嘉年華、開幕限定的熱氣球光雕音樂會，以及繫留體驗。今年活動也在活動首周安排大會免費接駁車（4月19、20日）以及台灣好行－菱波官田線期間限定0元免費搭優惠。

▲還有一日限定熱氣球光雕。

「西拉雅森活節」從4月19日起連續3個周末在官田遊客中心舉行，第一周就是最受歡迎的熱氣球嘉年華。在19、20日兩天時間，早上和下午各有一場熱氣球繫留體驗，在19日當天晚上6點30分至8點，則有熱氣球光雕秀，開幕首日還有美食市集。

第二周（4月26、27日）則以寵物為主題，推出毛孩運動會、寵物變裝走秀及寵物相關手作DIY體驗，並打造特色咖啡市集，民眾可品嚐到東山咖啡、七股鹽咖啡以及嘉義中埔咖啡業者的特色咖啡。

▲連續三周不同主題活動別錯過。

第三週（5月3、4日）則安排草原音樂祭壓軸，現場更特別打造「微醺市集」，讓大家在微醺氛圍中，品味美食、美酒，盡情沉浸於音樂與愜意時光之中。除了為期三週末的主題活動與市集，今年特別合作的「想你熊」將帶來5公尺超可愛的裝置氣球、市集攤位還有闖關抽好禮、DIY手作體驗。