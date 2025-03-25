ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

愚人節限定！清心福全推偽裝系「珍桃氣」飲品　黃金比例大公開

▲▼清心福全推愚人節限定「珍桃氣Zhen Tao Chee」。圖／清心福全提供）

▲清心福全推愚人節限定「珍桃氣Zhen Tao Chee」。（圖／清心福全提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

愚人節就要到了，繼去年的珍珠白後，手搖飲品牌「清心福全」今年再度推出全新偽裝系飲品「珍桃氣Zhen Tao Chee」，神秘外觀搭配氣泡飲口感讓人疑惑到底是飲料還是酒？業者也終於公開解密，3月27日起全門市開賣。

▲▼清心福全推愚人節限定「珍桃氣Zhen Tao Chee」。圖／清心福全提供）

▲「珍桃氣Zhen Tao Chee」吸得到Q彈珍珠+水蜜桃果肉。

清心福全今年愚人節推出限定飲品「珍桃氣 Zhen Tao Chee」，神秘外觀讓人誤以為是啤酒或是氣泡飲，其實是特別選用鮮甜水蜜桃果肉搭配Q彈珍珠、碳酸飲料，碳酸飲料更是選用童年懷舊神飲「金車的奧利多水」，交織出爽快口感，同步公開最佳比例為「無糖微冰」，3月27日起於全門市開賣，大杯售價65元。

▲▼Mr.Wish「愛文芒果季」開跑。（圖／Mr.Wish提供）

▲Mr.Wish「愛文芒果季」開跑。（圖／Mr.Wish提供）

Mr.Wish近日則迎來「愛文芒果季」，首推全新「金芒雪頂」，使用特調芒果椰奶冰沙作為基底，搭配Q彈西米露及新鮮愛文芒果果粒，最頂層再擠上以氮氣打發的鹹甜「起司雪頂」，每一口都能喝到香濃果香味，售價79元起；另一款全新「芒芒百香」則是愛文芒果、果泥搭配酸甜百香果及特調水果綠茶，口感清爽、咀嚼感十足，售價75元起。

3款經典芒果飲品也全面回歸，有「楊枝甘露」，以愛文芒果冰沙為基底搭配葡萄柚果肉、西米露、芒果果粒及濃醇椰奶；「芒果厚奶」則是濃醇奶香冰沙融合香甜芒果果肉，還有「愛文芒果冰沙」，售價皆為75元起，全門市都能喝到。

【你可能也想看】

►漢堡王「10元漢堡」限時8天開跑！2款牛肉堡任選
►肯德基APP「超值優惠券」限量開搶！咔啦脆雞桶狂殺56折
►麥當勞APP本周優惠一次看！勁辣香雞翅買1送1、漢堡餐99元

關鍵字： 美食情報 美食雲 清心福全 愚人節 Mr.Wish

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

親曝衝主席台敲議事槌原因！　柯建銘：一槌定音叫大家不要吵

推薦閱讀

bb.q CHICKEN兒童節優惠快收

bb.q CHICKEN兒童節優惠快收

海底世界用餐！富國島最美水族館餐廳

海底世界用餐！富國島最美水族館餐廳

台北嘉佩樂酒店開箱！最頂房型30萬元

台北嘉佩樂酒店開箱！最頂房型30萬元

車牌號碼有「1798」玩劍湖山299起

車牌號碼有「1798」玩劍湖山299起

滋養草莓大福4／1起漲價！8入盒裝變650元

滋養草莓大福4／1起漲價！8入盒裝變650元

獨／全台最大「我家牛排」分店4／1開幕　首周「姓名中1字」打8折

獨／全台最大「我家牛排」分店4／1開幕　首周「姓名中1字」打8折

藏壽司第三波卡娜赫拉滿額贈3/31登場

藏壽司第三波卡娜赫拉滿額贈3/31登場

清心福全推愚人節限定「珍桃氣」

清心福全推愚人節限定「珍桃氣」

全家新推7款甜點「搭咖啡半價」

全家新推7款甜點「搭咖啡半價」

咬下流出甜甜肉汁！台北極厚豬排丼飯

咬下流出甜甜肉汁！台北極厚豬排丼飯

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

獨／全台最大「我家牛排」分店4／1開幕　首周「姓名中1字」打8折

北市公館「胡饕米粉湯」宣布熄燈　業者曝原因：本周五最後營業

台南熱氣球嘉年華4月登場

首家獨棟門市！火鍋界LV台中館明開幕

蔥花用倒的！脆友激推台中深夜牛肉麵

披薩吃到飽「義米蘭」信義店4/6熄燈

新北萬里打卡新熱點！鋼雕大師劉丁讚打造「亮山川休閒園區」

首店在台中！築間新推「芡芳石頭火鍋」

身分證同時有「29」免費吃100隻蝦

人潮破紀錄！中港大排光雕延至3／30

熱門行程

最新新聞更多

bb.q CHICKEN兒童節優惠快收

海底世界用餐！富國島最美水族館餐廳

台北嘉佩樂酒店開箱！最頂房型30萬元

車牌號碼有「1798」玩劍湖山299起

滋養草莓大福4／1起漲價！8入盒裝變650元

獨／全台最大「我家牛排」分店4／1開幕　首周「姓名中1字」打8折

藏壽司第三波卡娜赫拉滿額贈3/31登場

清心福全推愚人節限定「珍桃氣」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366