愚人節限定！清心福全推偽裝系「珍桃氣」飲品　黃金比例大公開

▲清心福全推愚人節限定「珍桃氣Zhen Tao Chee」。（圖／清心福全提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

愚人節就要到了，繼去年的珍珠白後，手搖飲品牌「清心福全」今年再度推出全新偽裝系飲品「珍桃氣Zhen Tao Chee」，神秘外觀搭配氣泡飲口感讓人疑惑到底是飲料還是酒？業者也終於公開解密，3月27日起全門市開賣。

▲「珍桃氣Zhen Tao Chee」吸得到Q彈珍珠+水蜜桃果肉。

清心福全今年愚人節推出限定飲品「珍桃氣 Zhen Tao Chee」，神秘外觀讓人誤以為是啤酒或是氣泡飲，其實是特別選用鮮甜水蜜桃果肉搭配Q彈珍珠、碳酸飲料，碳酸飲料更是選用童年懷舊神飲「金車的奧利多水」，交織出爽快口感，同步公開最佳比例為「無糖微冰」，3月27日起於全門市開賣，大杯售價65元。

▲Mr.Wish「愛文芒果季」開跑。（圖／Mr.Wish提供）

Mr.Wish近日則迎來「愛文芒果季」，首推全新「金芒雪頂」，使用特調芒果椰奶冰沙作為基底，搭配Q彈西米露及新鮮愛文芒果果粒，最頂層再擠上以氮氣打發的鹹甜「起司雪頂」，每一口都能喝到香濃果香味，售價79元起；另一款全新「芒芒百香」則是愛文芒果、果泥搭配酸甜百香果及特調水果綠茶，口感清爽、咀嚼感十足，售價75元起。

3款經典芒果飲品也全面回歸，有「楊枝甘露」，以愛文芒果冰沙為基底搭配葡萄柚果肉、西米露、芒果果粒及濃醇椰奶；「芒果厚奶」則是濃醇奶香冰沙融合香甜芒果果肉，還有「愛文芒果冰沙」，售價皆為75元起，全門市都能喝到。