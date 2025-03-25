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探索星號3／28基隆首航！免請假遊日韓賞櫻　搭公主遊輪玩馬國3城

▲麗星郵輪探索星號3/28於基隆港啟航。（圖／業者提供）

▲麗星郵輪探索星號3/28於基隆港啟航。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

兩大郵輪品牌皆傳出新訊！麗星郵輪探索星號將於3月28日起從基隆港首航，至11月14日前提供每周往返日本及韓國的航程，共18種不同趟次，囊括春櫻到秋楓季。而公主遊輪尋夢公主號將於10月28日在新加坡首航，依序造訪馬來西亞吉隆坡、檳城和蘭卡威。

▲麗星郵輪探索星號3/28於基隆港啟航。（圖／業者提供）

▲探索星號18種航次包含「周末出發免請假」3天2夜航程，一直到能一次玩三地的6天5晚航次。（圖／業者提供）

名勝世界壹號已正式更名為探索星號（Star Navigator），將在3月28日從基隆港啟航，18種航次包含「周末出發免請假」3天2夜航程，以及一次玩三地的6天5晚航次等，包含九州和沖繩，其中還新增濟州島、釜山等韓國港口，帶領旅客親見春天櫻花、夏天湛藍海水，以及秋楓美景。

▲麗星郵輪探索星號3/28於基隆港啟航。（圖／業者提供）

▲4月4日和18日航次中，船上旅客可以欣賞和牛烹飪示範、櫻花茶會，以及櫻花手工藝創作。（圖／業者提供）

4月4日和18日航次中，船上旅客可以欣賞和牛烹飪示範、櫻花茶會，以及櫻花手工藝創作。此外，還可以體驗插花工作坊、摺紙教學、帆布繪畫等活動。業者指出，5月31日前訂購「周末出發免請假」航次，享第三、第四人每人現折3,000元；4月6日賞櫻航次6天5晚航程，雙人入住每人19,900元起，再送價值1,900元花見賞櫻岸上觀光。

▲▼ 。（圖／業者提供）

▲尋夢公主號於2022年3月於洛杉磯下水，可承載達3,660名旅客，全船共有19層甲板，其中超過1,400間擁有私人陽台。（圖／業者提供）

另外，公主遊輪在今（25日）釋出新訊，旗下尋夢公主號（Discovery Princess）將於10月28日在新加坡首航，依序造訪馬來西亞吉隆坡、檳城和蘭卡威，最終於11月2日返回新加坡。

尋夢公主號於2022年3月於洛杉磯下水，可承載達3,660名旅客，並配有超過1,300名船員，全船共有19層甲板，並設有1,830間艙房，其中超過1,400間擁有私人陽台。

▲▼ 。（圖／業者提供）

▲尋夢公主號（Discovery Princess）將於10月28日在新加坡首航，依序造訪馬來西亞三大城。（圖／業者提供）
  
航程將首度於東南亞地區推出公主遊輪的「360餐廳：一場非凡體驗（Princess 360 Experience）」，該特色餐廳目前僅在尋夢公主號和奇緣公主號上提供。七道式饗宴集結世界級美食、精選葡萄酒和香檳，完整菜單將不對外公開。

此外，旅客還可以從星空套房艙享受公主遊輪「最大海上陽台」的270度無敵海景、在聖殿成人休憩區享受極致舒適的休閒體驗。公主遊輪的現場娛樂節目更將帶來公主劇院（Princess Theater）才看得到的全新百老匯風格表演。

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