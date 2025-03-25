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車牌號碼有「1798」劍湖山門票299元起　花蓮海洋公園12歲↓免費

▲▼劍湖山世界換粉紅新裝。（圖／劍湖山世界提供）

▲劍湖山世界。（圖／劍湖山世界提供）

記者蔡玟君／綜合報導

兒童節連假即將到來，雲林劍湖山世界特別開放3處經典玩水設施，並延長自駕玩劍湖山優惠至4月6日，汽、機車牌號碼有「1、7、9、6」任一碼，享車上每人399元的購票優惠；車牌號碼對中兩碼以上，享車上每人299元門票優惠價。

劍湖山於今年兒童連假期間特別加碼開放「大碗公」、「龍捲風」、「大船塢」等3項水上設施，園區內還有親子共遊的咕咕飛車、飛天法寶、皇家馬車等多項室內設施，以及飛天潛艇G5、衝瘋飛車、擎天飛梭、迴旋磁場等戶外大型刺激設施。

而比鄰樂園旁的劍湖山渡假大飯店在4月3日至4月6日連假期間推出「童樂遊趣」住房專案，兩人成行含早、晚餐及主題樂園門票每房只要5999元，同行4歲以下兒童吃住免費，每房最多可適用兩位兒童。

▲▼花蓮遠雄海洋公園海底王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮遠雄海洋公園。（圖／記者蔡玟君攝）

花蓮遠雄海洋公園也推出優惠，即日起至3月28日期間開放線上購票，凡設籍宜蘭、花蓮、台東者（或身分證字號為 G、U、V 開頭），兩人同行暢遊海洋公園只要500元，適用入園時間為3月29日至3月31日。

而4月3日至4月6日兒童節清明連假期間，12歲以下孩童只需搭配一位購買全票990元的同行者，孩童本人即可享免費入園，親子可輕鬆共度難忘的兒童節假期。此外，在兒童清明連假期間，不限票種及票價，凡當日入園的遊客皆可享隔日免費再入園，遊客可盡情遊玩，歡樂不間斷。

牡羊座星座朋友也有專屬優惠，牡羊座本人於3月21日至4月19日憑證件入園可享590元優惠價，同行親友至多4人亦可享699元優惠票價，一起開心遊玩。
 

關鍵字： 雲林旅遊 優惠快訊 劍湖山世界 花蓮旅遊 花蓮遠雄海洋公園

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