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白飯便當再度回歸！爭鮮愚人節活動還有壽司盲盒

▲爭鮮gogo話題商品「飯裡藏鮮」再度回歸。（圖／爭鮮提供）

▲爭鮮gogo話題商品「飯裡藏鮮」再度回歸。（圖／爭鮮提供）

記者黃士原／台北報導

爭鮮餐飲集團應景愚人節、兒童節氛圍，旗下品牌推出不同限時商品及專屬活動，爭鮮gogo的白飯便當「飯裡藏鮮」再度回歸，MAGiC TOUCH則是推出「爾愚我詐」壽司盲盒，5款搞怪餐點隨機出現。

▲爭鮮gogo話題商品「飯裡藏鮮」再度回歸。（圖／爭鮮提供）

▲今年爭鮮gogo話題商品「飯裡藏鮮」有海陸兩種口味，上圖為有放叉燒肉的陸口味。（圖／爭鮮提供）

爭鮮gogo連續6年話題商品「飯裡藏鮮」回來了（販售至4/30），共有海、陸兩種口味，同時邀請台灣翻轉文字大師「林國慶」老師設計專屬翻轉字，撕開LOGO標籤紙，還有各種不同獎項，有機會獲得飯裡藏鮮再來1盒，消費滿100元可享手卷系列加購價35元。

▲MAGiC TOUCH 推「爾愚我詐」壽司盲盒 。（圖爭鮮提供）

▲MAGiC TOUCH 推「爾愚我詐」壽司盲盒 。（圖／爭鮮提供）

MAGiC TOUCH則是推「爾愚我詐」壽司盲盒，活動時間從3月31日至4月6日推出「爾愚我詐」壽司盲盒，通通均一價40元，共5款搞怪餐點。點餐系統上分別以圖示「三角形」、「圓形」、「正方形」、「問號」、「雨傘」標示，由顧客自行盲點，出餐後掀蓋才能看到餐點內容及驚喜感，另類的味蕾挑戰。

▲爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS推巨無霸手卷。（圖／爭鮮提供）

▲爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS推巨無霸手卷。（圖／爭鮮提供）

爭鮮迴轉壽司因應兒童節，以永保赤子之心為概念，推出高達28公分的巨無霸手卷，分別有放大版的「明太子鱈場蟹風味棒手卷」及「鮮蝦手卷」，同時還有「買大送小」活動，即日起至4月6日內用點購巨無霸手卷一份90元，立即送同口味一般尺寸手卷1份。

▲4/8當天「定食8」內用一份定食，即可享8元加購炸蝦1次。（圖／爭鮮提供）

▲4/8當天「定食8」內用一份定食，即可享8元加購炸蝦1次。（圖／爭鮮提供）

定食8 4月逢品牌滿19周年，4月8日當天推出「定食+8元」活動，內用一份定食即可享8元加購炸蝦1次，每店限量100份。此外，歡慶兒童節，4月6日前爭鮮APP會員單筆消費發票金額滿600元（不累計），即可抽妮娜巧克力夢想城堡雙人入園門票+愛心棒棒糖DIY課程（價值690元）。

▲可愛卡娜赫拉醬油碟。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司推出第三波卡娜滿額贈，3月31日首先登場的是居家好物「醬油碟二入組」，碟底圖案印有分別蓋著披著新鮮鮪魚、鮮蝦棉被的呆萌P助、粉紅兔兔。

▲卡娜赫拉輕巧摺疊購物袋。（圖／藏壽司提供）

4月7日亮相的是「輕巧摺疊購物袋」，P助和粉紅兔兔化身購物袋上的超萌印花，適合各種逛街購物場合。上述兩種滿額贈，只要當日單筆消費折扣後滿1200元，按讚官方FB、IG，並加入藏壽司官方Line好友與綁定會員，即可獲得，數量有限送完為止。

關鍵字： 美食雲 爭鮮 白飯便當 飯裡藏鮮

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