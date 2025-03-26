宜蘭人吃礁溪長榮Buffet享75折　平日再升級北海道雪蟹吃到飽

▲長榮鳳凰酒店（礁溪）「桂冠自助餐廳」春季餐檯升級，即日起至6月底平日，推出「北海道野生雪蟹吃到飽」。（圖／礁溪長榮鳳凰提供）

記者黃士原／台北報導

饕客們準備出動！長榮鳳凰酒店（礁溪）「桂冠自助餐廳」春季餐檯升級，即日起至6月底平日推出「北海道野生雪蟹吃到飽」，同時再加碼宜蘭在地縣民享有75折優惠。

長榮鳳凰酒店（礁溪）「桂冠自助餐廳」除了現煎香嫩牛排、烤鴨六吃受到饕客喜愛外，即日起至6月底餐檯再升級，周一至周四晚餐時段，可無限享用肉質細緻鮮甜的北海道野生雪蟹。

▲宜蘭人吃礁溪長榮Buffet享75折。（圖／礁溪長榮鳳凰提供）

此外，桂冠自助餐廳甜點區除了新增多款檸檬主題甜點（精選西西里黃檸檬入料），還有現場製作的義大利經典甜點「卡諾里」，外層酥脆、內餡香滑，搭配開心果碎與檸檬奶油餡。

▲義大利經典甜點「卡諾里」。（圖／礁溪長榮鳳凰提供）

除了食材升級，桂冠自助餐廳也祭出優惠，即日起設籍宜蘭縣或身分證字號為「G」開頭的民眾，只要於平日用餐，即可享75折專屬優惠。出示學生證、教師證等相關證件，可享4人同行享1人免費、8人同行2人免費，揪越多人省越多。

▲姓名「鮪魚」2字全中，「豐FOOD海陸百匯」免費吃1個月。（圖／豐FOOD海陸百匯提供）

另外，台北Buffet餐廳「豐FOOD海陸百匯」4月至6月推出「鮪魚季」，吃得到多款鮪魚料理，包括現切生魚片、握壽司、鐵火捲、夏威夷拌飯、鮪魚半敲燒等，每周五19:00晚餐時段還有整隻鮪魚現切秀，用餐民眾還能參加重量猜測活動，猜中者可獲得免費餐券1張。

▲「豐FOOD海陸百匯」4月至6月推出「鮪魚季」。（圖／豐FOOD海陸百匯提供）

配合鮪魚季登場，豐FOOD 4月1日至4月30日推出姓名優惠活動「鮪～你在哪？」，凡姓名全中「鮪魚」兩字（須同音同字），即享4月份（30天）免費吃到飽，符合資格的民眾前往餐廳並出示證件，即可獲得VIP PASS，從4月1日至30日共有30格，每天可任選一天、任一餐期享用，連續30天都來也可以。愈早登記吃得愈多天，不過業者提醒，民眾須自行訂位才能用餐。