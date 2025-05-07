甜甜圈免費送！母親節優惠開跑　冰淇淋買1送1

▲Mister Donut推出3大母親節限定優惠。（圖／Mister Donut提供）

記者蕭筠／台北報導

甜甜圈品牌Mister Donut推出母親節3大限定優惠，甜甜圈9個只要299元，換算下來每個不到34元，還有買飲料吃免費甜甜圈等，即日起限時5天開跑。COLD STONE則祭出「冰淇淋買1送1」好康。

Mister Donut母親節3大優惠即日起至5月11日開跑，期間任選9個甜甜圈只要299元，換算下來每個甜甜圈不到34元，CP值超高，提醒限選42元甜甜圈，可補差價換購高價商品。

另外還有「買現作飲品送蜜糖波堤」，凡購買1款現做飲品就送1款價值42元甜甜圈；「康乃馨甜心禮甜蜜組合價229元」，期間購買5款42元甜甜圈+1入康乃馨可享組合價229元，現省101元，限選42元甜甜圈，販售至康乃馨售完為止。

▲COLD STONE推母親節限定冰淇淋買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

冰淇淋品牌「COLD STONE」也有母親節限定優惠，即日起至5月11日連5天LINE好友可於官方LINE帳號領取「冰淇淋買1送1券」，期間購買2杯中杯以上冰淇淋，其中1杯免費吃，提醒不含脆餅、桶裝，並以價低者為贈送品項；5月10日起至5月11日期間購買冰淇淋蛋糕再送粉紅色進口哥倫比亞康乃馨1支，各門市送完為止。