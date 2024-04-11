身分證開頭「H」送肉盤！溜溜酸菜魚插旗中壢　開幕日推半價優惠

▲溜溜酸菜魚專賣店插旗桃園中壢SOGO。（圖／漢來美食提供）

記者黃士原／台北報導

漢來美食旗下「溜溜酸菜魚專賣店」近年開出的3家店都在高雄，今年首度北上展店，明天正式插旗桃園中壢SOGO，除了開幕首日推出全商品半價優惠，身分證字號開頭為「H」民眾，4月30日前用餐送肉盤或魚片盤。

溜溜主打酸菜魚，主廚團隊為了使這道料理更符合台灣人的飲食口味，採用了雲林農家自種自醃的酸菜，經過沖洗去鹹後，以豬油拌炒，帶出酸菜的濃厚香氣。此外，還加入了小米泡椒、以及高粱釀造的6%天然醋，以及主廚以雞骨、洋蔥、白蘿蔔、大白菜等食材熬煮的高湯，透過層層工序最後才成就「溜溜」的酸菜湯底。

▲溜溜酸菜魚中壢SOGO店推出全新特色小食「香辣炸鬼肉」。（圖／漢來美食提供）

除了招牌酸菜鍋及各項特色川味小食之外，中壢SOGO店推出全新特色小食「香辣炸鬼肉」，酥炸里肌肉裹上特製椒麻醬，與炸油條一同咬下，多層次的酥脆感十分開胃。

溜溜酸菜魚專賣店前3家店都開在高雄，第4家首度插旗北部，明天正式進駐桃園中壢SOGO。慶祝開幕，品牌也推出一系列活動，開幕當天推出全商品半價優惠，午、晚餐各限50組。4月13日到4月30日則有三重集客活動，除了身分證字號開頭為「H」的民眾，內用點酸菜鍋系列送肉盤或魚片盤（特選美國牛五花、國產薄片豬五花、滑溜特選魚3擇1），還有內用消費出示打卡與評論送飲品1杯、消費滿1,688元送環保杯袋1個。

▲這一鍋集團新推酸菜魚品牌「叁加叁鴛鴦泡椒酸菜魚」主打一鍋雙享。（圖／這一鍋提供）

另外，觀察到Z世代消費者喜愛嘗鮮及餐點獨特性，這一鍋集團也新創酸菜魚新品牌「叁加叁」，去年底起陸續開出竹北光明店、西門昆明店，現在則是正在籌備桃園藝文店及台中麗寶店。

叁加叁一次可享用招牌泡椒酸菜魚與老火酸白菜魚兩種口味。招牌泡椒酸菜魚擁有「朝天椒、青花椒、秘製辣油」三重辣味，老火酸白菜魚則是由老火湯底及酸白菜一同熬煮而成，提供不吃辣的另一種選擇。