全台第3家！漢來美食片皮鴨專賣店回高雄展店　預計7月開幕

▲漢來美食皮鴨專賣店回高雄展店。（圖／漢來美食提供）

記者黃士原／台北報導

漢來美食旗下「上菜片皮鴨專賣店」在開出桃園店、竹北店之後，終於要回到高雄展店，南部第一家預計進駐夢時代購物中心，開幕時間暫定7月。

上菜主打一鴨多吃，並加入了許多新式菜色與創意料理，招牌櫻桃片皮鴨選用宜蘭櫻桃鴨，每隻重達2.8公斤，主廚先以秘製鴨鹽、八角、香葉等數十種中藥材醃入味後，在外皮淋上由麥芽糖及醋調製的鴨水，經吊掛風乾8到10小時，最後以傳統港式掛爐法烤上1個小時，造就出外皮酥脆、鴨肉多汁的美味烤鴨。

▲椒鹽酥炸鴨架。（圖／漢來美食提供）

除了片皮鴨，上菜也能一鴨多吃，主廚特別推薦「酸白菜豆腐鴨架湯」，將片皮剩餘的櫻桃鴨骨慢火熬煮成高湯後，加入酸白菜與豆腐；「椒鹽酥炸鴨架」先取用剔除肥油後的櫻桃鴨架，將表皮炸至酥脆，再搭配蓮藕片、筊白筍及爽脆的四季豆，下鍋拌入鹹香的椒鹽。

▲31冰淇淋高雄首店4月4日開幕。（圖／資料照／記者黃士原攝）

另外，高雄人終於等到「31冰淇淋」，新光三越左營店官方粉專日前宣布，4月4日在彩虹市集3樓跟大家見面，這也是相隔10年之後，31冰淇淋終於重返高雄。粉專「百貨情報誌」則透露，31冰淇淋也將進駐新光三越三多店、SKM Park Outlets，預計4月19日、5月10日開幕。

源自美國的31冰淇淋，正式名稱為Baskin-Robbins，為了讓顧客在一個月（31天）裡，每天都能品嚐不同的冰淇淋，店裡提供31種口味讓顧客選擇，因此也被粉絲們暱稱為「31 Ice Cream」、「 31冰淇淋」，除了經典款、季節限定，每月還會推出不同的特製夢幻特殊口味。