添好運10周年推「買一送一」　全台首間街邊店5月下旬開幕

▲港式點心專賣店「添好運」歡慶登台10周年，推出。（圖／和億集團提供）

記者黃士原／台北報導

港式點心專賣店「添好運」歡慶登台10周年，首波活動推出來店刮好運，內含6款好運商品買一送一優惠券，中獎率100%，消費滿千再送流沙包電子兌換券。另外品牌將於5月中旬，於高雄裕誠路與富民路商圈，開出全台首間街邊店。

添好運港式點心專門店2014年登台，由和億生活集團代理引進，在台北車站前設立台灣首店，目前全台共有17家分店。歡慶來台10周年，即日起至5月31日推出來店刮好運活動，用餐就能試手氣，可立即獲得甜品或飲品買一送一兌換券，加入和億生活集團會員並消費滿1,000元，集點再送「添好運流沙包」電子兌換券。

▲添好運首家街邊店。（圖／和億生活集團提供）

和億生活集團表示，過去添好運港式點心專門店都以百貨商場作為展店據點，隨著商圈環境的改變，規劃開出首間街邊店，地點位於高雄左營裕誠商圈，預計5月中旬開幕，全店將採用全新「好運形象店」風格，結合好運元素與經典港式點心風格進行點綴，營造嶄新好運氛圍。

▲漢來美食皮鴨專賣店回高雄展店。（圖／漢來美食提供）

另外，漢來美食旗下「上菜片皮鴨專賣店」在開出桃園店、竹北店之後，終於要回到高雄展店，南部第一家預計進駐夢時代購物中心，開幕時間暫定7月。

上菜主打一鴨多吃，並加入了許多新式菜色與創意料理，招牌櫻桃片皮鴨選用宜蘭櫻桃鴨，每隻重達2.8公斤，主廚先以秘製鴨鹽、八角、香葉等數十種中藥材醃入味後，在外皮淋上由麥芽糖及醋調製的鴨水，經吊掛風乾8到10小時，最後以傳統港式掛爐法烤上1個小時，造就出外皮酥脆、鴨肉多汁的美味烤鴨。