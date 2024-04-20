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台中溫體牛老店！熬煮數小時牛骨濃湯老饕最愛　招牌牛舌一定要點

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▲▼牛老總涮牛肉，台中西區溫體牛推薦，20年溫體牛老店現宰新鮮牛肉涮煮大骨濃湯，老饕最愛神級美味 。（圖／商妮提供）

▲牛老總涮牛肉，台中西區溫體牛推薦，20年溫體牛老店現宰新鮮牛肉涮煮大骨濃湯，老饕最愛神級美味 。

撰文攝影／商妮吃喝遊樂整理／實習記者黃亭詠

台中溫體牛火鍋推薦，牛老總涮牛肉，新鮮手切溫體牛，加上每日用牛大骨和新鮮蔬菜水果熬煮4小時以上的牛骨濃湯，神級美味廣受老饕喜愛，點兩盤手切溫體牛肉再加上招牌牛舌、牛腩、牛尾以及幾道鐵板熱炒，環境舒適加上餐點多元，還免服務費，享受溫牛肉美味不必跑台南。

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牛老總涮牛肉在哪裡

▲▼牛老總涮牛肉，台中西區溫體牛推薦，20年溫體牛老店現宰新鮮牛肉涮煮大骨濃湯，老饕最愛神級美味 。（圖／商妮提供）

牛老總目前有五權及中港兩家分店，我們到五權店用餐。五權店位在五權路上，靠近五權七街與柳川西路三叉路口，大大的招牌目標明顯非常好找。

牛老總五權店環境

▲▼牛老總涮牛肉，台中西區溫體牛推薦，20年溫體牛老店現宰新鮮牛肉涮煮大骨濃湯，老饕最愛神級美味 。（圖／商妮提供）

▲用餐空間寬敞明亮，有轉盤圓桌及四人方桌，不論三五好友聚餐或是家庭聚會，公司行號尾牙春酒聚餐都很適合。

▲▼牛老總涮牛肉，台中西區溫體牛推薦，20年溫體牛老店現宰新鮮牛肉涮煮大骨濃湯，老饕最愛神級美味 。（圖／商妮提供）

▲醬料區有多種調味沾醬，還有冬瓜檸檬茶免費供應喝到飽。

▲▼牛老總涮牛肉，台中西區溫體牛推薦，20年溫體牛老店現宰新鮮牛肉涮煮大骨濃湯，老饕最愛神級美味 。（圖／商妮提供）

▲沾醬中最厲害的就是店家特調綜合醬，甘甜的醬汁搭配涮牛肉最對味。

▲▼牛老總涮牛肉，台中西區溫體牛推薦，20年溫體牛老店現宰新鮮牛肉涮煮大骨濃湯，老饕最愛神級美味 。（圖／商妮提供）

▲除了免費喝到飽的冬瓜檸檬茶之外，想喝其他飲料、啤酒也沒問題。

▲▼牛老總涮牛肉，台中西區溫體牛推薦，20年溫體牛老店現宰新鮮牛肉涮煮大骨濃湯，老饕最愛神級美味 。（圖／商妮提供）

▲溫體涮牛肉要好吃的原因，首先當然是牛肉本身，選用新鮮現宰溫體牛肉，美味真的是一級棒。

▲▼牛老總涮牛肉，台中西區溫體牛推薦，20年溫體牛老店現宰新鮮牛肉涮煮大骨濃湯，老饕最愛神級美味 。（圖／商妮提供）

牛老總涮牛肉推薦餐點

▲▼牛老總涮牛肉，台中西區溫體牛推薦，20年溫體牛老店現宰新鮮牛肉涮煮大骨濃湯，老饕最愛神級美味 。（圖／商妮提供）

▲除了必點鮮切溫體牛肉，還有牛舌牛腩牛筋牛尾一起入鍋更好吃，還有加點鐵板料理以及熱炒，餐點每一道都是3至4人份，一整桌好豐盛。

▲▼牛老總涮牛肉，台中西區溫體牛推薦，20年溫體牛老店現宰新鮮牛肉涮煮大骨濃湯，老饕最愛神級美味 。（圖／商妮提供）

▲鴛鴦鍋，牛老總最厲害的湯頭就是牛骨濃湯，還有大家都推薦的養生藥膳湯也很厲害。

▲▼牛老總涮牛肉，台中西區溫體牛推薦，20年溫體牛老店現宰新鮮牛肉涮煮大骨濃湯，老饕最愛神級美味 。（圖／商妮提供）

▲▼牛老總涮牛肉，台中西區溫體牛推薦，20年溫體牛老店現宰新鮮牛肉涮煮大骨濃湯，老饕最愛神級美味 。（圖／商妮提供）

▲招牌牛骨湯 每桌必點，每天用牛大骨加上大量蔬菜熬煮至少4個小時以上，湯頭非常甘甜卻不會油膩。

▲▼牛老總涮牛肉，台中西區溫體牛推薦，20年溫體牛老店現宰新鮮牛肉涮煮大骨濃湯，老饕最愛神級美味 。（圖／商妮提供）

▲養生藥膳湯以牛骨湯為基底，再加入煸炒過麻油的老薑以及多種中藥材，這一鍋屬於溫補的養生湯頭連孕婦、經期來都可以喝。

▲▼牛老總涮牛肉，台中西區溫體牛推薦，20年溫體牛老店現宰新鮮牛肉涮煮大骨濃湯，老饕最愛神級美味 。（圖／商妮提供）

▲每天現宰溫體牛肉從台南直送到店內，手切溫體牛的部位不一定，重點是很新鮮而且手切比機器切多點厚度，吃起來口感更棒。

▲▼牛老總涮牛肉，台中西區溫體牛推薦，20年溫體牛老店現宰新鮮牛肉涮煮大骨濃湯，老饕最愛神級美味 。（圖／商妮提供）

▲用湯瓢放牛肉在湯中川燙幾秒鐘，顏色粉嫩就可以開吃，這時候的口感超級嫩。

▲▼牛老總涮牛肉，台中西區溫體牛推薦，20年溫體牛老店現宰新鮮牛肉涮煮大骨濃湯，老饕最愛神級美味 。（圖／商妮提供）

▲▼牛老總涮牛肉，台中西區溫體牛推薦，20年溫體牛老店現宰新鮮牛肉涮煮大骨濃湯，老饕最愛神級美味 。（圖／商妮提供）

▲手切溫體牛肉大片又有口感，鮮嫩又甘甜的滋味加上超好喝的牛骨濃湯。]

寶島極品牛肉每天限量

▲▼牛老總涮牛肉，台中西區溫體牛推薦，20年溫體牛老店現宰新鮮牛肉涮煮大骨濃湯，老饕最愛神級美味 。（圖／商妮提供）

▲寶島極品牛肉的油花比較多，分佈均勻每一片夾起來都很漂亮。

▲▼牛老總涮牛肉，台中西區溫體牛推薦，20年溫體牛老店現宰新鮮牛肉涮煮大骨濃湯，老饕最愛神級美味 。（圖／商妮提供）

▲▼牛老總涮牛肉，台中西區溫體牛推薦，20年溫體牛老店現宰新鮮牛肉涮煮大骨濃湯，老饕最愛神級美味 。（圖／商妮提供）

▲把溫體牛肉放在碗中，加入滾燙熱湯就是台南有名的牛肉湯。瞬間川燙的牛肉片大約7至8分熟，鮮嫩牛肉加上甘甜的湯頭，自己DIY的牛肉湯真是好喝。

▲▼牛老總涮牛肉，台中西區溫體牛推薦，20年溫體牛老店現宰新鮮牛肉涮煮大骨濃湯，老饕最愛神級美味 。（圖／商妮提供）

▲牛腩、牛筋 也是牛肉鍋必點配料。

▲▼牛老總涮牛肉，台中西區溫體牛推薦，20年溫體牛老店現宰新鮮牛肉涮煮大骨濃湯，老饕最愛神級美味 。（圖／商妮提供）

▲牛筋是附在牛蹄骨上的韌帶，吸飽牛骨濃湯精華整個變得Q嫩極了，滿滿的膠原蛋白非常滑嫩好吃。牛腩屬於靠近腰肋骨的肉，下鍋後小火慢燉可以吃到最佳美味。

▲▼牛老總涮牛肉，台中西區溫體牛推薦，20年溫體牛老店現宰新鮮牛肉涮煮大骨濃湯，老饕最愛神級美味 。（圖／商妮提供）

▲▼牛老總涮牛肉，台中西區溫體牛推薦，20年溫體牛老店現宰新鮮牛肉涮煮大骨濃湯，老饕最愛神級美味 。（圖／商妮提供）

▲牛尾不只外皮Q彈，富有膠原蛋白；骨頭中間還有濃郁的骨髓，大口吸吮吸附牛骨湯頭的美味。

▲▼牛老總涮牛肉，台中西區溫體牛推薦，20年溫體牛老店現宰新鮮牛肉涮煮大骨濃湯，老饕最愛神級美味 。（圖／商妮提供）

▲▼牛老總涮牛肉，台中西區溫體牛推薦，20年溫體牛老店現宰新鮮牛肉涮煮大骨濃湯，老饕最愛神級美味 。（圖／商妮提供）

▲牛舌有熟切牛舌跟生切牛舌兩種，熟切牛舌屬於厚切，肉質比較軟嫩；生切牛舌則是薄切，口感較Q彈。

極品鐵板骰子牛

▲▼牛老總涮牛肉，台中西區溫體牛推薦，20年溫體牛老店現宰新鮮牛肉涮煮大骨濃湯，老饕最愛神級美味 。（圖／商妮提供）

▲大塊骰子外表微焦我們原以為會比較乾柴，結果肉質意外軟嫩，越咬越出汁。

▲▼牛老總涮牛肉，台中西區溫體牛推薦，20年溫體牛老店現宰新鮮牛肉涮煮大骨濃湯，老饕最愛神級美味 。（圖／商妮提供）

▲底下的洋蔥丁配料帶有胡椒香氣，配白飯也很開胃。

三杯牛筋

▲▼牛老總涮牛肉，台中西區溫體牛推薦，20年溫體牛老店現宰新鮮牛肉涮煮大骨濃湯，老饕最愛神級美味 。（圖／商妮提供）

▲▼牛老總涮牛肉，台中西區溫體牛推薦，20年溫體牛老店現宰新鮮牛肉涮煮大骨濃湯，老饕最愛神級美味 。（圖／商妮提供）

▲鐵板牛筋口感比煮湯的牛筋還要Q彈，鹹鹹甜甜的滋味越咬越香，越吃越涮嘴。

麻油二寶

▲▼牛老總涮牛肉，台中西區溫體牛推薦，20年溫體牛老店現宰新鮮牛肉涮煮大骨濃湯，老饕最愛神級美味 。（圖／商妮提供）

▲▼牛老總涮牛肉，台中西區溫體牛推薦，20年溫體牛老店現宰新鮮牛肉涮煮大骨濃湯，老饕最愛神級美味 。（圖／商妮提供）

▲牛心跟牛肝組成的麻油二寶，牛心口感又嫩又Q，牛肝的口感不會柴，軟綿細緻又帶有微微Q度。

牛老總涮牛肉評論
很多人從小吃到大，台中20年溫體牛老店果然厲害！手切溫體牛肉味道鮮甜，加上真材實料每天熬煮4小時以上的招牌牛骨湯與養生藥膳湯更是厲害，溫體牛涮牛肉每一口都讓人滿足。

牛老總涮牛肉五權店

地址： 台中市西區五權路1－130號
電話： （04）2378－2929
營業時間： 11：00－14：00、16：30－23：00
公休日：每周一

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