全台3處必看繡球花海！有全台唯一繡球花火車　巴洛克城堡超浪漫

▲2024陽明山繡球花季將於5月20日登場。上圖為2023年花況。（圖／記者彭懷玉攝）

記者蔡玟君／綜合報導

繡球花季即將開跑，全台就有3處浪漫繡球花海，從台北陽明山到苗栗山中，或前往嘉義，在夢幻歐式景觀花園中欣賞浪漫花海，還有許多打卡場景，愛拍照的你絕對不能錯過。

▲▼曹家花田香繡球花。（圖／記者彭懷玉攝）

台北 陽明山

今年陽明山繡球花季將從5月20日開跑，山上有許多繡球花園區，如大梯田花卉生態農園、陽明山財福繡球花園、曹家花田香等都是推薦賞花去處，且每個園區的繡球花都各具特色，有的滿佈繁茂的花牆，有的則呈現層層疊疊的花田景觀，部分園區更是提供採繡球花的體驗服務，讓旅人可以帶著色彩斑斕的花朵回家。

▲▼2024花露農場繡球花季。（圖／花露農場提供）

苗栗

苗栗也有許多繡球花景點，最知名的就是花露休閒農場，今年繡球花季還打造超狂「繡球花火車」，將載著旅客穿越超夢幻的繡球花拱門，徜徉在花園中；不僅如此，農場還推出「繡球花冰淇淋」，共有玫瑰、優格2款口味，讓旅客從吃到玩都能享受最浪漫的氛圍。

而在南庄則有南庄花卉節，可以遊走在繡球花巷中盡情拍照，杉林松境休閒農場內也有超大規模的繡球花田，沿山坡開滿各色繡球花，走在花道中怎麼拍都超美。

▲佐登妮絲城堡是全台首座巴洛克風格建築。（圖／佐登妮絲城堡提供）



嘉義 佐登妮絲城堡

佐登妮絲城堡是全台首座巴洛克風格建築，城堡內的歐式景觀花園，一到夏季，就會搖身一變成為繡球花海，映襯優雅的歐風城堡造景，宛如置身於童話般的仙境，園區內設置了多處拍照打卡點，讓旅人可以盡情留下浪漫而唯美的回憶。