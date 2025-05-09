台幣升值湧現出國潮！高雄旅展登場　500展位祭暑假優惠

▲2025高雄市旅行公會國際旅展今日起在高雄展覽館登場。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

2025高雄市旅行公會國際旅展今(9日)起，一連4天在高雄展覽館登場，此次匯集海內外機構、公司部門近500個攤位參展，瞄準暑假旅遊旺季商機，台灣虎航推出全航線單程799元起，五福旅遊祭出第2人報名最高減1萬元。而新台幣近期強勢升值，業者也推薦民眾可以趁勢換匯，預期這波旅遊盛況還會持續一陣子。

高雄市旅行公會理事長蔡宗佑表示，今年旅展涵蓋海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅行社、旅館業、渡假村、民宿、溫泉業者、主題樂園、郵輪及旅遊相關產業等近500個展位，參展旅行社、飯店業蓄勢待發紛紛祭出優惠活動，國內各縣市參展單位更大力推銷優質旅遊景點。

▲台灣高鐵推出下單滿額送抵用券。（圖／記者許宥孺攝）



台灣高鐵推出「高鐵假期」多項優惠，包括「搭高鐵．送住宿」、「搭高鐵．送租車」及「搭高鐵．送樂園」、「彩繪列車假期」，旅展現場下單滿6000元，就送「高鐵假期500元抵用券」乙張，購買高鐵假期全產品可再抽住宿券。

呼應高雄旅展，台灣虎航今起推出線上促銷，可訂購的旅行期間為5月9日至10月25日，單程未稅799元起。活動期間只要到台灣虎航攤位，並追蹤台灣虎航官方IG帳號即可以參加「你是哪一派」互動問答遊戲，不僅能依個人派別獲得實用的旅遊推薦路線，還有機會獲得台灣虎航不限航點來回機票、最高3000元的折抵金。華航則推出高雄直飛福岡來回8160元；高雄直飛熊本來回7200元起。

▲虎航推出單程799元起。（圖／記者許宥孺攝）



行家旅行社祭出西班牙、葡萄牙全包式深度13天遊程，前10名付訂金，第二人減1萬元。找到了旅行社推出樂活泰國，6天只要1萬4900元起；希臘跳島12天7萬4900元起。五福旅行社祭出旅展期間，第2人報名最高減1萬元優惠，自由行部分，看準國人最愛遊日韓，高雄出發大阪，機加酒6日含稅1萬8888元起，東京機加酒4天含稅1萬8799元起，旅展現場第2人立減2000元折扣。

▲日本近鐵電車推出旅展優惠價。（圖／記者許宥孺攝）



近期新台幣強勢升值，國內湧現換匯熱潮，不少民眾已積極安排出國。旅行社業者認為，對旅遊業來說是好事，也持續看好這波旅遊趨勢，認為旅遊盛況還會持續一陣子，因此不少旅行社都已平攤成本調整遊程價格，包括國內三大航空、廉航也持續促銷暑假機票。

在這波旅遊熱潮中，業者建議，跟團可以往長線走，例如南半球紐澳已進入秋冬，對怕熱的民眾來說，是個好選擇，跨年行程也已經開賣。自由行部分，國人最愛去日本、韓國、越南，不過近期富國島熱度減退，反而是濱海度假勝地芽莊備受歡迎，以3萬塊在那邊是可以全住五星飯店、不走購物。

▲新台幣走強，國內湧現出國潮。（圖／記者許宥孺攝）



蔡宗佑指出，為回饋現場購買的消費者，凡消費滿6000元就能獲得一張抽獎券，每天主辦單位會不定時快閃抽獎「漢來海港自助餐券」，每天狂送30張。獎項也包括國內機票、星級住宿券、iPhone 16手機等好禮，抽獎券可重複參加，早買早享受。