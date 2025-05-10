住宿券22折！3飯店優惠「一泊三食6千元有找」　平日入住升等房型

▲5-9月平日使用「一泊一食住宿券」，可升等為奇岩山景房。（圖／大地酒店提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

上半年最大「TTE台北國際旅展」將在5月23日於世貿一館揭幕，在此之前，各家飯店推出線上旅展，以下整理3家飯店最新優惠，住宿券下殺22折、一泊三食每張6千元有找。

▲▼「一泊三食住宿券」的雙人下午茶；「大地風呂套券」一套4張，再加贈2張大眾風呂券。



大地酒店

大地酒店線上旅展開跑，「一泊一食住宿券」原價18,480元，優惠價8,888元，最低48折起，再享買5送1，入住奇岩客房、雙人早餐與迎賓飲料，且5月至9月平日入住，再加碼好禮二選一，包括升等奇岩山景房或精選品味紅酒一瓶。

另推出「一泊三食住宿券」，入住期間可享雙人早餐、晚餐及下午茶。而人氣商品「大地風呂套券」一套4張，再加贈2張平假日皆能使用的大眾風呂券，愜意擁有舒適溫泉時光。

▲台北遠東香格里拉除了進駐旅展現場，線上旅展也將於16日提前開賣。（圖／台北遠東香格里拉提供，下同）



台北遠東香格里拉

看準暑假與下半年國旅市場商機，台北遠東香格里拉除了5月23至26日進駐旅展現場，線上旅展也將於16日提前開賣。其中，飯店推出多款平日住宿券，雙人入住尊榮客房5,899元起，平均每人約2,949元；雙人入住含兩客早餐也只要6,899元。

▲入住「尊榮客房」平日不含早餐，原價23,678元，優惠價5,899元。



團購套組更划算，每組12張68,990元，約享22折優惠，雙人同行平均每房每晚只要5,749元，換算下來每人約2,874元，輕鬆入住五星級飯店。

▲Blu Night以星級床墊打造Q版鯊魚外型的「宿曦小窩」。（圖／COZZI Blu和逸飯店桃園館提供，下同）



國泰飯店觀光事業

國泰飯店觀光事業集結旗下和逸飯店、慕軒飯店及台北國泰萬怡酒店，從即日起至6月2日推出夏季線上旅展。位於青埔的和逸飯店．桃園館，首推星級海洋眠旅、沉浸式體驗的「Blu Night島嶼夢遊」，一泊三食加上在Xpark進行的各項獨家活動，每張5,999元，優惠72折，買五送一。

▲「Blu Night」享受一泊三食。



另外，小朋友最愛的巧虎夢想樂園推出「一大一小平假日純入園券」，每張600元，買五送一，買十送二之外，再贈乙組獨家12色鉛筆的組合。