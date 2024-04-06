ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

南投「峇里島渡假Villa」超美開箱！無邊際泳池眺望山景　1泊2食太享受

記者周姈姈／南投報導

不用大老遠出國，來南投直接一秒到峇里島！埔里山區就藏著一間峇里島風Villa，四周山景環繞，還會被滿滿的綠色植物包圍，完全就是渡假天堂，且還有超美無邊際山景泳池，一邊泡在沁涼之中，一邊眺望整片翠綠山景，甚至也能在山景發呆亭品嚐下午茶，在南投享受最美好的渡假時光。

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲「The Bal`e Villas牛眠埔里」有超美無邊際山景泳池。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲牛眠埔里綠山環繞，園區內還種植茂密的綠色植栽。

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲旅客也能待在山景平台休息，眺望整片翠綠山景。

座落南投埔里牛眠山區的「The Bal'e Villas牛眠埔里」（以下簡稱牛眠埔里），起源於創辦人非常喜歡去峇里島渡假，因此他決定將峇里島的寧靜、純樸以及充滿自然和諧之美的體驗帶回台灣，在南投的山裡築起隱密的峇里島風渡假天堂，就連建築的選材、佈置也特別選用從峇里島運送而來的藝術品、天然砂岩以及黑色火山石等，當時可是運了7～8個貨櫃回台，園區裡的每一處都能看見創辦人對峇里島的熱愛。

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼由於創辦人非常喜歡峇里島，因此他從峇里島運回大量藝術品、建材等物品，下圖就是黑色火山石。

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

牛眠埔里四周山景環繞，走入其中，還會被滿滿的綠色植栽包圍，這裡完全沒有吵雜的人聲或車水馬龍，唯有自己與大自然，身心靈完全釋放。在大廳Check-in之後，即可先免費體驗手作DIY，目前是沐浴鹽DIY（不定期更換體驗內容），還能獲得1份專屬小禮（不定期更換品項），且牛眠埔里還會特別招待旅客享用豐盛的下午茶，可選擇在房間裡、發呆亭或是無邊際山景泳池旁享用。

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲入住可以免費體驗手作DIY，目前是彩色沐浴鹽DIY，體驗品項會不定期更換。

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲入住還能獲得1份專屬小禮，目前為香水組，提醒禮品品項也會不定期更換。

牛眠埔里只有14間房，分為「湯池美景雙人房」、「Villa花園雙人房」、「Villa花園四人房」以及「VIP四人房」共4種房型，主要提供一泊二食專案，每房都有大客廳，空間非常寬敞、採光也十分良好，免費提供咖啡、茶包、餅乾及飲料，且每房都有浴缸，引用埔里甘泉水，浴室備品也非常齊全，洗髮精、潤髮乳、沐浴乳、乳液、沐浴鹽等通通都有，還有附面膜，讓旅客待在自己的小天地就能盡情放鬆。

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲此為「湯池美景雙人房」，全館有7間，陽台、浴室都各有一個浴缸。

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼「湯池美景雙人房」陽台有浴缸、懶人躺椅。

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼「湯池美景雙人房」浴室也有一個浴缸，沐浴備品皆非常齊全。

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼「Villa花園雙人房」只有4間，房間裡有偽露天式浴缸、浴室。

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼「Villa花園四人房」只有2間，一樣有偽露天式浴缸、浴室。

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲「Villa花園四人房」的大客廳。

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼客房內皆有提供餅乾、飲料、咖啡、茶包，且園區也很貼心，不管是房裡或大廳等空間，也都備有防蚊液供旅客使用。

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼「VIP四人房」只有1間，佔地86坪是全館最大的房型，雙臥室配備各有雙人床、浴缸、浴室。

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼「VIP四人房」除了有大客廳之外，還有超寬敞的躺椅區。

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

除了一定要待在房間好好享受之外，牛眠埔里還打造2處超療癒小秘境！沿著山坡而上，就是絕美「無邊際山景泳池」，泳池裡的水特別選用埔里甘泉水，非常乾淨，不會有漂浮蟲蟲或落葉，在這裡泡在整池沁涼之中眺望一大片翠綠山景，絕對會成為旅行中最難忘的回憶；另一處為發呆亭，正面、背面都有山景相陪，在這裡什麼都不用做，只需要發呆，感受人生中最美好的片刻。

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲沿著山坡而上就是超美無邊際泳池了，坐擁整片山景。

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲無邊際山景泳池特別選用埔里甘泉水，溫度適中，泡起來超舒服。

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲泳池旁也有躺椅，游累了可以在這休息，正前方一樣是超美山景。

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼發呆亭前後都是山景，可以待在這裡享用下午茶。

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲下午茶提供每日現做甜點、現泡茶，品項依照季節不定期更換。

牛眠埔里提供的早、晚餐皆選用南投在地食材，讓旅客能品嚐山珍海味。晚餐為1人1份套餐形式，用餐時段可選18:00或19:30，目前的套餐內容為歐式麵包搭初榨橄欖油＆有機玫瑰花釀熟成奶油、前菜 貢布紅胡椒焦糖南瓜＆伊比利火腿小米沙拉、熱前菜 磯煮鮑魚＆茭白筍＆柚子胡椒醬、湯品 主廚風味湯品／舞界牛番茄牛肉蔬菜湯（2選1）、主餐 季節鮮魚／胭脂鴨／嫩煎美國Choice無骨牛小排（3選1）、主食 時蔬雜炊飯、甜點 焦糖蘋果派，餐點會依照季節更改。

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲享用晚餐時還會有駐唱歌手演出，此為熱前菜 磯煮鮑魚＆茭白筍＆柚子胡椒醬。

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲主餐 季節鮮魚，選用新鮮鱸魚，搭配主廚杏仁風味醬汁，口感相當鮮美。

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲主餐 胭脂鴨，搭配馬德拉莓果汁，鴨肉肉質很嫩，搭配鮮蔬一起吃更滿足。

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲主餐 嫩煎牛小排則是搭配黑松露醬汁。

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲時蔬雜炊飯選用在地時蔬拌入雞肉，非常美味。

早餐用餐時段可選08:00、08:30或09:00，目前主餐提供5種選擇，分別為義大利黑松露風味炒蛋、脆培根＆法式歐姆蛋、嫩煎埔里紅玉雞腿搭刺蔥香料醬汁、低溫舒肥香草鮭魚搭酸豆白酒醬汁、紋燒美國冷藏Choice肋眼牛排（擇1），餐點隨季節更改，另外還能享用Buffet吃到爽，像是有生菜沙拉、埔里米粉、清粥小菜、蘿蔔糕等，甚至還能吃到現烤的埔里超人氣18度C生吐司，有夠幸福，滿足味蕾後繼續踏上旅程。

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲早餐有3個時段可選，用餐形式為主餐搭配自助Buffet。

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲自助Buffet有清粥小菜、埔里米粉、蘿蔔糕、生菜沙拉等。

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲早餐甚至還能吃到現烤超人氣18度C生吐司。

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲目前早餐主餐提供5款餐點，左為「嫩煎埔里紅玉雞腿搭刺蔥香料醬汁」，右為「低溫舒肥香草鮭魚搭酸豆白酒醬汁」。

▲▼南投 The Bal`e Villas牛眠埔里。（圖／記者周姈姈攝）

▲左為「脆培根＆法式歐姆蛋」，右為「紋燒美國冷藏Choice肋眼牛排」。

關鍵字： The Bal`e Villas牛眠埔里 特色住宿 開箱 南投旅遊 南投住宿 埔里住宿 埔里旅遊 Villa

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

她開箱8款「超養眼」女性泳衣 網讚性感露背式：這94真理！

推薦閱讀

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

漢來海港甜點季明天登場

漢來海港甜點季明天登場

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

住飯店3天2夜「每人每晚675」送早餐

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

台北老爺Buffet餐廳4/26重新開幕

城市版「花園咖啡館」在花博！

嘉義梅山「6處景點＆美食」旅遊提案

日本環球任天堂世界新園區延後開幕

住礁溪捷絲旅每人1125元起

漢來海港甜點季明天登場

台灣人氣手搖杯吃茶三千插旗北加州

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

熱門行程

2024探旅新北定向越野 開啟城市探險之旅！

尋找驚喜與冒險，探索新北之美。穿越山水間，感受地方風情。立即報名，開啟精彩探險之旅！

享受桃園異國饗宴，感受在地風情，體驗特有文化

桃園異國慶典開跑！展現地方魅力、特色活動及美食一應俱全，讓您沈浸於傳統及歡樂之中

最新新聞更多

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366