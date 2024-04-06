南投「峇里島渡假Villa」超美開箱！無邊際泳池眺望山景　1泊2食太享受

記者周姈姈／南投報導

不用大老遠出國，來南投直接一秒到峇里島！埔里山區就藏著一間峇里島風Villa，四周山景環繞，還會被滿滿的綠色植物包圍，完全就是渡假天堂，且還有超美無邊際山景泳池，一邊泡在沁涼之中，一邊眺望整片翠綠山景，甚至也能在山景發呆亭品嚐下午茶，在南投享受最美好的渡假時光。

▲「The Bal`e Villas牛眠埔里」有超美無邊際山景泳池。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



▲牛眠埔里綠山環繞，園區內還種植茂密的綠色植栽。



▲旅客也能待在山景平台休息，眺望整片翠綠山景。



座落南投埔里牛眠山區的「The Bal'e Villas牛眠埔里」（以下簡稱牛眠埔里），起源於創辦人非常喜歡去峇里島渡假，因此他決定將峇里島的寧靜、純樸以及充滿自然和諧之美的體驗帶回台灣，在南投的山裡築起隱密的峇里島風渡假天堂，就連建築的選材、佈置也特別選用從峇里島運送而來的藝術品、天然砂岩以及黑色火山石等，當時可是運了7～8個貨櫃回台，園區裡的每一處都能看見創辦人對峇里島的熱愛。

▲▼由於創辦人非常喜歡峇里島，因此他從峇里島運回大量藝術品、建材等物品，下圖就是黑色火山石。



牛眠埔里四周山景環繞，走入其中，還會被滿滿的綠色植栽包圍，這裡完全沒有吵雜的人聲或車水馬龍，唯有自己與大自然，身心靈完全釋放。在大廳Check-in之後，即可先免費體驗手作DIY，目前是沐浴鹽DIY（不定期更換體驗內容），還能獲得1份專屬小禮（不定期更換品項），且牛眠埔里還會特別招待旅客享用豐盛的下午茶，可選擇在房間裡、發呆亭或是無邊際山景泳池旁享用。

▲入住可以免費體驗手作DIY，目前是彩色沐浴鹽DIY，體驗品項會不定期更換。



▲入住還能獲得1份專屬小禮，目前為香水組，提醒禮品品項也會不定期更換。



牛眠埔里只有14間房，分為「湯池美景雙人房」、「Villa花園雙人房」、「Villa花園四人房」以及「VIP四人房」共4種房型，主要提供一泊二食專案，每房都有大客廳，空間非常寬敞、採光也十分良好，免費提供咖啡、茶包、餅乾及飲料，且每房都有浴缸，引用埔里甘泉水，浴室備品也非常齊全，洗髮精、潤髮乳、沐浴乳、乳液、沐浴鹽等通通都有，還有附面膜，讓旅客待在自己的小天地就能盡情放鬆。

▲此為「湯池美景雙人房」，全館有7間，陽台、浴室都各有一個浴缸。



▲▼「湯池美景雙人房」陽台有浴缸、懶人躺椅。



▲▼「湯池美景雙人房」浴室也有一個浴缸，沐浴備品皆非常齊全。



▲▼「Villa花園雙人房」只有4間，房間裡有偽露天式浴缸、浴室。



▲▼「Villa花園四人房」只有2間，一樣有偽露天式浴缸、浴室。



▲「Villa花園四人房」的大客廳。



▲▼客房內皆有提供餅乾、飲料、咖啡、茶包，且園區也很貼心，不管是房裡或大廳等空間，也都備有防蚊液供旅客使用。



▲▼「VIP四人房」只有1間，佔地86坪是全館最大的房型，雙臥室配備各有雙人床、浴缸、浴室。



▲▼「VIP四人房」除了有大客廳之外，還有超寬敞的躺椅區。

除了一定要待在房間好好享受之外，牛眠埔里還打造2處超療癒小秘境！沿著山坡而上，就是絕美「無邊際山景泳池」，泳池裡的水特別選用埔里甘泉水，非常乾淨，不會有漂浮蟲蟲或落葉，在這裡泡在整池沁涼之中眺望一大片翠綠山景，絕對會成為旅行中最難忘的回憶；另一處為發呆亭，正面、背面都有山景相陪，在這裡什麼都不用做，只需要發呆，感受人生中最美好的片刻。

▲沿著山坡而上就是超美無邊際泳池了，坐擁整片山景。



▲無邊際山景泳池特別選用埔里甘泉水，溫度適中，泡起來超舒服。



▲泳池旁也有躺椅，游累了可以在這休息，正前方一樣是超美山景。



▲▼發呆亭前後都是山景，可以待在這裡享用下午茶。



▲下午茶提供每日現做甜點、現泡茶，品項依照季節不定期更換。



牛眠埔里提供的早、晚餐皆選用南投在地食材，讓旅客能品嚐山珍海味。晚餐為1人1份套餐形式，用餐時段可選18:00或19:30，目前的套餐內容為歐式麵包搭初榨橄欖油＆有機玫瑰花釀熟成奶油、前菜 貢布紅胡椒焦糖南瓜＆伊比利火腿小米沙拉、熱前菜 磯煮鮑魚＆茭白筍＆柚子胡椒醬、湯品 主廚風味湯品／舞界牛番茄牛肉蔬菜湯（2選1）、主餐 季節鮮魚／胭脂鴨／嫩煎美國Choice無骨牛小排（3選1）、主食 時蔬雜炊飯、甜點 焦糖蘋果派，餐點會依照季節更改。

▲享用晚餐時還會有駐唱歌手演出，此為熱前菜 磯煮鮑魚＆茭白筍＆柚子胡椒醬。



▲主餐 季節鮮魚，選用新鮮鱸魚，搭配主廚杏仁風味醬汁，口感相當鮮美。



▲主餐 胭脂鴨，搭配馬德拉莓果汁，鴨肉肉質很嫩，搭配鮮蔬一起吃更滿足。



▲主餐 嫩煎牛小排則是搭配黑松露醬汁。



▲時蔬雜炊飯選用在地時蔬拌入雞肉，非常美味。



早餐用餐時段可選08:00、08:30或09:00，目前主餐提供5種選擇，分別為義大利黑松露風味炒蛋、脆培根＆法式歐姆蛋、嫩煎埔里紅玉雞腿搭刺蔥香料醬汁、低溫舒肥香草鮭魚搭酸豆白酒醬汁、紋燒美國冷藏Choice肋眼牛排（擇1），餐點隨季節更改，另外還能享用Buffet吃到爽，像是有生菜沙拉、埔里米粉、清粥小菜、蘿蔔糕等，甚至還能吃到現烤的埔里超人氣18度C生吐司，有夠幸福，滿足味蕾後繼續踏上旅程。

▲早餐有3個時段可選，用餐形式為主餐搭配自助Buffet。

▲自助Buffet有清粥小菜、埔里米粉、蘿蔔糕、生菜沙拉等。

▲早餐甚至還能吃到現烤超人氣18度C生吐司。

▲目前早餐主餐提供5款餐點，左為「嫩煎埔里紅玉雞腿搭刺蔥香料醬汁」，右為「低溫舒肥香草鮭魚搭酸豆白酒醬汁」。

▲左為「脆培根＆法式歐姆蛋」，右為「紋燒美國冷藏Choice肋眼牛排」。