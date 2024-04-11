4／13開幕限量半價優惠　厚切豬排店進駐信義區文青小百貨

▲厚切豬排專賣店「豚門」進駐文青小百貨「吉祥道」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

建商在預售屋接待中心打造的文青小百貨「吉祥道」，近期成為台北信義區的打卡熱點，除了潮流指標「萬秀洗衣店」原汁原味搬進來，還有多家美食進駐，其中包括厚切豬排專賣店「豚門」，4月13日正式開幕首日，凡拍照打卡者，「大盛炸豬排丼飯」享半價優惠。

▲「豚門」主打厚切豬排丼飯，菜單上僅有並盛、大盛及特盛3種選擇，上圖為大盛。（圖／記者黃士原攝）

「豚門」主打厚切豬排丼飯，菜單上僅有並盛、大盛及特盛3種選擇，價格分別是330元、398元、680元。其中並盛、大盛使用宜蘭噶瑪蘭黑豬大里肌部位製作炸豬排，而特盛則是選用究好豬，每日限定8份。豚門提到，由於特盛使用的究好豬大里肌厚度往往超過2公分，所以會先低溫烹調再酥炸，讓肉質呈現最佳熟度與口感。

▲特盛使用的究好豬大里肌厚度往往超過2公分，所以會先低溫烹調再酥炸，讓肉質呈現最佳熟度與口感。（圖／記者黃士原攝）

美味豬排丼飯的組成除了炸豬排，米飯與蛋也很重要，豚門白米選擇種植於宜蘭五結鄉的日本新潟縣原生種越光米，年僅一期耕作；雞蛋則選用台灣有機農場生產的「富硒蛋」，每日新鮮配送，內含豐富礦物質與葉黃素，以平底鍋煎出口感宛如歐姆蛋的金黃燒蛋，再鋪在越光米飯之上。

▲豚門座位僅11席，除了L型板前7席之外，另設一張4人座桌位。（圖／記者黃士原攝）

豚門座位僅11席，除了L型板前7席之外，另設一張4人座桌位，用餐限時50分鐘。歡慶開幕，4月13日拍照打卡者，大盛炸豬排丼飯享半價優惠（原價398元），售完為止。

文青小百貨吉祥道位於台北市政府捷運站路附近，從4號出口步行10分鐘即可抵達，由曾打造「和平青鳥」的達永建設創立，透過「食、衣、住、趣」生活需求層面，重塑連結緊密的生活聚落，號稱是「專賣幸運的小百貨」。

▲KATSU鑫熟成豬排蓋飯第4家店插旗板橋。（圖／記者黃士原攝）

另外，有台北最難排豬排店之稱的「KATSU鑫熟成豬排蓋飯」，繼中山店、四號公園店及安和店後，現在正在籌備第4家店，餐廳地點落腳新北板橋。

作為豬排蓋飯關鍵靈魂的炸豬排，KATSU鑫為支持本土養豬小農，特別在每間分店選用不同的台灣豬肉品牌，每日限量供應100份。中山店選用吃胡蘿蔔長大的「花田喜彘」，味道純淨、肉質紮實，四號公園店選用的「農場晃晃」，豬隻飼料以亞麻籽為主，肉質甜嫩無腥味，安和店則是同時供應「農場晃晃」與「1983神農黑豚」兩種品牌。