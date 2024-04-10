芒果控報到！　大苑子夏天限定「愛文芒果冰沙、愛文翡翠」回來了

▲大苑子芒果季開跑了。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

芒果控來報到！人氣鮮果手搖飲品牌「大苑子」夏季限定「芒果季」搶先開跑了，特意選用屏東枋山、枋寮新鮮愛文芒果打造4款限定飲品，包括超夯現打芒果冰沙搭配滿滿芒果果肉的「愛文芒果冰沙」，還有清爽又消暑的「愛文翡翠」等喝，即日起於全門市上市。

▲必喝超人氣愛文芒果冰沙、愛文翡翠。（圖／記者蕭筠攝）

大苑子「芒果季」來了，一口氣把4款人氣芒果飲品搬出來，其中，必喝每年賣超好的「愛文芒果冰沙」，一顆顆現切愛文芒果打成清涼冰沙後，再搭配滿滿芒果果肉，每一口都超滿足，再來要喝清爽系「愛文翡翠」，是茉香綠茶搭配新鮮芒果的組合，一次就能喝到茶香、果香。

▲愛文鮮果咖啡是愛文芒果搭配阿拉比咖冷萃咖啡的組合。（圖／大苑子提供）

除外還有「愛文蜜朵朵」，選用愛文芒果結合Q彈有機銀耳，口感滑順、香氣濃郁，飽足感十足，最後是這杯「愛文鮮果咖啡」則是愛文芒果搭配阿拉比咖冷萃咖啡，微酸微甜的醇厚口感，一次滿足芒果控與咖啡控，即日起於全門市正式開賣。

▲CoCo推出全新「21歲輕烏龍」系列。（圖／CoCo提供）

另，CoCo近日也推出全新「21歲輕烏龍」系列，首推基本款「21歲輕烏龍」，輕焙茶香風味的烏龍茶，每一口都能喝到溫潤茶香，而喜歡酸甜系的則推薦喝「21輕檸烏龍」，特別加入新鮮檸檬原汁增添酸甜口感，再放進一片新鮮檸檬果片點綴，清爽又好喝，最後是濃醇鮮乳結合烏龍茶的組合「21歲輕乳烏龍」，即日起於全門市上市。