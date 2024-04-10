ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

芒果控報到！　大苑子夏天限定「愛文芒果冰沙、愛文翡翠」回來了

▲▼大苑子芒果季。（圖／記者蕭筠攝）

▲大苑子芒果季開跑了。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

芒果控來報到！人氣鮮果手搖飲品牌「大苑子」夏季限定「芒果季」搶先開跑了，特意選用屏東枋山、枋寮新鮮愛文芒果打造4款限定飲品，包括超夯現打芒果冰沙搭配滿滿芒果果肉的「愛文芒果冰沙」，還有清爽又消暑的「愛文翡翠」等喝，即日起於全門市上市。

▲▼大苑子芒果季。（圖／記者蕭筠攝）

▲必喝超人氣愛文芒果冰沙、愛文翡翠。（圖／記者蕭筠攝）

大苑子「芒果季」來了，一口氣把4款人氣芒果飲品搬出來，其中，必喝每年賣超好的「愛文芒果冰沙」，一顆顆現切愛文芒果打成清涼冰沙後，再搭配滿滿芒果果肉，每一口都超滿足，再來要喝清爽系「愛文翡翠」，是茉香綠茶搭配新鮮芒果的組合，一次就能喝到茶香、果香。

▲▼大苑子最新飲品「愛文蜜朵朵」、「愛文鮮果咖啡」。。（圖／大苑子提供）

▲愛文鮮果咖啡是愛文芒果搭配阿拉比咖冷萃咖啡的組合。（圖／大苑子提供）

除外還有「愛文蜜朵朵」，選用愛文芒果結合Q彈有機銀耳，口感滑順、香氣濃郁，飽足感十足，最後是這杯「愛文鮮果咖啡」則是愛文芒果搭配阿拉比咖冷萃咖啡，微酸微甜的醇厚口感，一次滿足芒果控與咖啡控，即日起於全門市正式開賣。

▲▼CoCo推出全新「21歲輕烏龍」系列。（圖／CoCo提供）

▲CoCo推出全新「21歲輕烏龍」系列。（圖／CoCo提供）

另，CoCo近日也推出全新「21歲輕烏龍」系列，首推基本款「21歲輕烏龍」，輕焙茶香風味的烏龍茶，每一口都能喝到溫潤茶香，而喜歡酸甜系的則推薦喝「21輕檸烏龍」，特別加入新鮮檸檬原汁增添酸甜口感，再放進一片新鮮檸檬果片點綴，清爽又好喝，最後是濃醇鮮乳結合烏龍茶的組合「21歲輕乳烏龍」，即日起於全門市上市。

關鍵字： 美食情報 美食雲 大苑子 CoCo 芒果季

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

「我很生氣...可是又想撒嬌」　小貓怒瞪說人話：馬麻！

推薦閱讀

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

漢來海港甜點季明天登場

漢來海港甜點季明天登場

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

住飯店3天2夜「每人每晚675」送早餐

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

台北老爺Buffet餐廳4/26重新開幕

城市版「花園咖啡館」在花博！

嘉義梅山「6處景點＆美食」旅遊提案

日本環球任天堂世界新園區延後開幕

住礁溪捷絲旅每人1125元起

漢來海港甜點季明天登場

台灣人氣手搖杯吃茶三千插旗北加州

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

熱門行程

2024探旅新北定向越野 開啟城市探險之旅！

尋找驚喜與冒險，探索新北之美。穿越山水間，感受地方風情。立即報名，開啟精彩探險之旅！

享受桃園異國饗宴，感受在地風情，體驗特有文化

桃園異國慶典開跑！展現地方魅力、特色活動及美食一應俱全，讓您沈浸於傳統及歡樂之中

最新新聞更多

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366