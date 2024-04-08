跟著神話漫遊　擁抱希臘藍與白

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

說起希臘，很多人最先想到的是愛琴海各島嶼的浪漫氣息，與藍白相間的迷人景色，一般我們比較熟悉，同時也是最受歡迎的島嶼就是聖托里尼、米克諾斯、克里特這三島，想要順遊愛情海三島，建議可安排中段飛機從克里特島飛雅典，當然除了島嶼還有位於雅典的世界遺產景觀，都相當值得深度漫遊。旅行途中，若能住宿五星飯店，搭配海島悠閒風情想必更過癮，聖托里尼、克里特島可安排住宿兩晚，欣賞日落與日出，如此悠閒地旅遊方式，也非常適合新婚蜜月來體驗。

▲聖托里尼的伊亞有藝術家天堂之稱，藍色圓頂與白牆是必留影之處。（圖／鳳凰旅遊）

從台灣出發前往希臘，可選擇搭乘土耳其航空，從塞薩羅尼斯進，雅典出，雙點進出的方式不僅能順遊希臘各大景點不走回頭路，在愛情海三島上的路程規劃更為順暢，搭乘土航最後一日為晚班機，等於多了一天的遊玩時間，充實的旅程讓行程無遺珠之憾。

希臘擁有多達19處世界遺產，其中近年最知名非「梅提歐拉-天空之城」莫屬，這裡有著大型東正教修道院建築群，保留不少宗教畫作、拜占庭壁畫，是希臘東正教的重要聖地。據傳從九世紀開始，有些隱士、修士為遠離塵囂，在此洞穴隱居，十四世紀為躲避土耳其人伊斯蘭政權入侵，有更多修士在懸崖上、岩柱上修建修道院，十六世紀時曾多達24座分布在大小山嶺上，現今僅剩六座開放參觀，其中的聖三一修道院更為詹姆士·龐德系列電影《最高機密》的拍攝地。

▲巍然矗立於高聳岩石頂端的修道院群，可說是「上帝的傑作」。（圖／鳳凰旅遊）

燦爛陽光、迷人沙灘、湛藍海洋，加上純白建築和小徑，讓米克諾斯島獲得「愛琴海上的白寶石」美稱，尤其是島上最美麗的角落-小威尼斯，靠近海岸邊的船屋與餐廳、小酒館結合，在此處漫步拍照用餐，浪漫慵懶的渡假風情，吸引全球遊客到訪。白天恣意地在曲折狹窄的巷弄間散步，每個轉角都是驚奇；入夜後，這座小島的蓬勃的夜生活正熱鬧展開，處處都充滿著歡樂的度假氣氛。

▲米克諾斯島的小威尼斯，可安排此處用餐、品酒觀夕陽。（圖／鳳凰旅遊）

愛琴海另一座知名島嶼-聖托里尼，這座火山島沿著懸崖構築而成，藍白相間的屋房更是世界聞名的印記。這座迷人的小島景觀具多樣性風情，從海上遠觀有如山頂積雪般美麗，東邊則有度假海灘、在北邊的依亞可以欣賞世界最瑰麗的夕陽，此處只有少數餐廳可在餐廳欣賞日落景觀，可在此處安排晚餐。而在小島南邊還有傳說中消失的亞特蘭提斯遺跡，浪漫卻又帶些神秘文化色彩的聖托里尼，值得入住兩晚深度探索。

希臘約有3千多個島嶼，其中最大的島嶼就是克里特島，這個歐洲最古老的米諾安文明的誕生地，不僅擁有綺麗自然風光、溫暖氣候和熱情且自豪的島嶼居民，更有許多希臘神話傳說。這個希臘文化與西洋文明的搖籃，在歐洲文明占有重要角色；而那絕美的景色，總是吸引旅人絡繹不絕前來度假探訪，是愛琴海上最璀璨的主角。

▲希臘神話許多典故都是從克里特島開始的。（圖／鳳凰旅遊）

雅典是個兼具古代與現代文化的魅力城市，除了雅典衛城、奧林匹亞宙斯神廟、雅典娜古神殿等古老遺跡和建築，承載著希臘古文明與藝術之美，在憲法廣場鄰近街道矗立著優雅的新古典風格建築，周邊還有第一次奧運的所在地雅典競技場、雅典科學院等景點，推薦雅典入住Athens Plaza Hotel，飯店面對憲法廣場及雅典衛城，如果有時間，建議可以步行前往憲法廣場附近的布拉卡區，走在19世紀的石板路上，逛逛商店，順便享受購物樂趣。

▲巴特農神殿是最偉大出色的古雅典聖城。（圖／鳳凰旅遊）

希臘飲食屬於地中海風格，獨具風味和豐富口感的傳統美食包括木沙卡、希臘沙拉和紅酒燉牛肉都相當的經典，旅途中享用當地的特色餐廳和米其林星級餐廳都是很特別在地體驗，如奇岩景觀羊肉風味、小威尼斯海鮮景觀餐廳、克里特島老街風味等都是推薦必訪的美食餐廳。其中，位在雅典的Hytra米其林一星創意餐廳，餐廳用餐氣氛溫馨，更能欣賞雅典美景，美食配美景，是最佳享受。來到希臘，請放慢腳步，慢慢地領略古希臘的文明與智慧，細細品嘗地中海式的各種美食。

▲ 新鮮海鮮經過簡單炙烤，淋上清香檸檬汁，是希臘傳統美食之一。（圖／鳳凰旅遊）

希臘有著古文明智慧、神話傳奇和浪漫景色，充滿了魅力與活力，多元的旅遊方式和體驗，都能在希臘找到滿足，值得走一趟細細品味。

★推薦行程

希臘天空之城單飛三米其林愛琴海三島遊11天

詳細行程內容：https://reurl.cc/bDvbGl

-4/29出發，首發特惠每人減1萬元。（另有蜜月行程優惠）

-暑假出發另享限定團第二人減1萬元優惠。

★特色亮點

● 搭乘土耳其航空，雙點進出不走回頭路，回程晚班機，玩樂時間多更多。

● 全程住宿五星級旅館六晚：雅典兩晚、聖托里尼島兩晚、克里特島兩晚。

● 雅典兩晚五星，其中一晚特別安排入住面對憲法廣場及雅典衛城的Athens Plaza Hotel。

● 特別安排愛琴海三島：米克諾斯島、聖托里尼島、克里特島。

● 克里特島搭乘內陸段班機返回雅典，順遊愛琴海三島。

● 遊覽列名世界文化遺產之雅典衛城，參觀著名的巴特農神殿、雅典娜神殿。

● 雙博物館：雅典-國家考古博物館、克里特島-伊拉克里翁考古博物館。

● 聖托里尼島，參觀藝術天堂的伊亞及安排騎乘驢子、搭乘纜車，欣賞最美麗的愛琴海風光。

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