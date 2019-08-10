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點評：下次去吃！

文、圖／大口老師的走跳學堂

這間應該是大口近期吃到最狂的三杯醉蝦鍋吃到飽啦！「嗨蝦蝦三杯醉蝦鍋」不僅有各種頂級肉品、海鮮、蔬菜、火鍋料、飲料、冰淇淋、啤酒、醬料、副餐等通通無限享用，還有基隆港直送的季節魚貨可供點選，通通都讓你吃到飽，喜愛海鮮與肉品吃到飽的朋友千萬不要錯過！更狂的是活動期間只要加價299元就能享用活體龍蝦，不管是野生龍蝦或是波士頓龍蝦通通任你挑選，打卡再送手掌大牛奶貝，怎麼好康的事情怎麼可以錯過，趕快手刀前往衝一波吧！

▼「嗨蝦蝦三杯醉蝦鍋」就位於台北南京東路二段上，距離捷運松江南京站5號出口步行約3分鐘，開車的朋友也可以停在建國高架橋下停車場，交通頗為方便！

▼「嗨蝦蝦三杯醉蝦鍋」走的是台式石頭火鍋路線，特色就是在於鍋底是三杯醉蝦，而且還是由服務人員先來拌炒再加入高湯，加上海鮮、肉品、蔬菜、飲品、副餐、冰淇淋、啤酒等通通都是吃到飽，所以吸引不少路過的朋友駐足！(未滿十八歲請勿飲酒)

▼店內空間比較偏長條型，搭配日式燈籠讓整個質感都提升不少！

▼座位大多以4～8人座為主，用餐時間人多的話可能需要併桌，建議享用前先預約比較保險！

▼這裡的價位是平日中午599元，平日晚上、假日全都是699元，雖說差了100元，但肉品跟蝦子通通都有升級，保證可以吃得很過癮啊！

▼來到這裡不僅有龜山島胭脂蝦、阿根廷天使紅蝦、基隆港季節海鮮吃到飽，每人還可以用299元加購活的野生活蝦或是波士頓龍蝦一隻（市價1280元），打卡再送特大牛奶貝（市價180元），真的是超狂的價格啊！

▼像是肉品、季節海港漁獲、貝類、鮮蝦、魚類等通通都是畫單點餐，服務人員會依照人數來擺盤上桌！

▼入口右側則是蔬菜、火鍋料自取區，冰櫃裡頭的新鮮魚貨則是採用點單的方式上桌！

▼冰箱裡頭有各式各樣季節海鮮，都是每天新鮮到貨，所以每次吃到的魚貨不見得都一樣！

▼竟然還有金錢鰻啊～想嘗鮮的朋友也可以點來試試！

▼這裡的海鮮品項非常多元，有些甚至是很少會出現在火鍋店的魚貨，有興趣的朋友都可以嘗試看看！

▼這一區有蔬菜、火鍋料、鴨血、蛤蜊等等都是自取吃到飽，看到蛤蜊讓我們眼睛一亮，只能說店家真是下重本啊！

▼副餐、冰淇淋也是吃到飽，副餐除了有王子麵、蒸煮麵之外還有白飯，冰淇淋則是採用泰國明果冰淇淋，口味比較偏熱帶南洋風味，也是滿受歡迎的冰淇淋品牌！

▼一開始服務人員會先到桌邊爆炒三杯醉蝦鍋底，首先加入麻油後，再依序加入蒜頭、薑片、辣椒(不吃辣的朋友可不加)、白蝦等食材下去拌炒，沒多久就聞到陣陣香氣撲鼻而來，讓我們好期待啊！

▼最後還會放入九層塔、花雕酒提香，頓時瀰漫了濃濃的香氣，光聞著就覺得好幸福！

▼拌炒完鍋底後，再加入雞骨高湯就完成湯底啦！

▼香氣滿滿的三杯醉蝦鍋底完成，沒想到竟然還用白蝦來當鍋底增加鮮味，真是太大器啦！

▼濃濃的麻油香氣搭配食材、蝦子與花雕酒的香味，精華都濃縮在湯頭裡頭，涮煮食材怎樣都好吃！

▼一旁還有提供醬料自助區，基本的配料通通應有盡有，不過湯頭味道其實滿重的，不加醬也好吃！

▼竟然還有啤酒機，一旁還有提供啤酒杯，真是太棒啦！(未滿十八歲請勿飲酒)

▼口咩立馬倒了一杯來搭配餐點享用，清涼暢快又不會有過濃的苦味，其實還滿對味的（開心）！(未滿十八歲請勿飲酒)

▼不喝酒的朋友也有不少氣泡飲、果汁可供選擇，同樣也是無限暢飲喝到飽，真是佛心來的！

▼一旁還有水族箱，裡頭有超多生猛海鮮，像是活跳跳的龍蝦、牛奶貝、蛤蜊等，龍蝦只需加購價299元，牛奶貝則是打卡就送，看得我們口水直流，當然一定要趁優惠期間來品嘗看看啊！

▼當天只剩波士頓龍蝦，所以我們也來加購一隻享用，看起來個頭還不小，而且活力十足啊！

▼沒多久我們就點了滿滿一桌，澎湃又豐盛；而且大部分食材都是可以無限享用，不過我們只吃了這一輪就飽翻天了…..

▼海鮮盤非常大器又豐富，龍蝦才剛從水族箱裡頭撈起來，經廚房處理過才上桌，所以等等直接放下鍋烹煮即可！另外還有肉盤，也是現點現切，種類還不少，看起來肉質也滿不錯的；其他蔬菜、配料、副餐等都是自行取用，想吃什麼自己拿最方便了！

▼波士頓龍蝦旁邊還有孔雀貝、干貝、北海扇貝、金干貝、小管、白蝦、天使紅蝦、胭脂蝦、透抽、鯛魚、鮮蚵等，看起來好料滿滿，一整個超級澎湃！來到這裡的好處就是想吃什麼就點什麼，店家就會視個人點餐內容來組合成自己喜愛的海鮮盤，真是太爽快啦~

▼波士頓龍蝦還在我們面前動啊動的，感覺一整個鮮度滿滿！

▼一旁還有白蝦、天使紅蝦跟胭脂蝦，胭脂蝦是生食等級的，不敢生食的朋友還是可以燙了再享用！

▼小管相當肥美鮮嫩，感覺也非常新鮮！

▼另外我們又拿了兩大盤配料，像是玉米、南瓜、絲瓜、蛋餃、花枝丸、貢丸、菇類、蛤蜊及水蓮等，想吃多少就拿多少，但提醒大家不要浪費唷！

▼另外還有豆皮、蟳味棒、麻吉燒、魚餃、燕餃、高麗菜等，基本上想吃的通通有，吃不夠還可以再續盤！此外還有扇貝、章魚、花枝等，海鮮種類真的很多元！

▼接下來要來涮肉啦！這裡雖然是吃到飽，但是肉的品質還不錯，上頭也都會標示清楚是什麼肉，一整個相當大心啊！

▼像是這道頂級霜降牛就是採用美國Prime等級的牛肉，油花細膩均勻，看起來好美味啊！

▼另外還點了美國Prime等級頂級無骨牛小排、西班牙頂級伊比利豬、美國五花牛培根、台灣黑毛梅花豬等，肉質細膩、油花飽滿，每一樣都好好吃！

▼美國Prime等級頂級無骨牛小排稍微涮煮一下即可，吃起來肉質軟嫩、肉汁甜美，吸附滿滿湯頭精華後，不加醬也超好吃！

▼西班牙頂級伊比利豬也不是蓋的，稍微涮煮一下即可享用，吃起來肉質香嫩軟Q，不僅完全沒有豬癬味，肥美帶點柔嫩的口感非常夢幻，不吃牛的朋友必點啊！

▼帶點粉嫩色澤的頂級霜降牛也超軟Q，肥嫩又多汁的口感讓人一吃就愛上！

▼台灣黑毛梅花豬也不遑多讓，吃起來同樣香Q軟嫩，一入口就有滿滿的肉汁香甜，單吃就很涮嘴！

▼食材吸附滿滿湯頭精華後，吃起來多了股麻油酒香，搭配食材原有的鮮甜美味讓味蕾更加豐富好吃！蛤蜊也是鮮度滿滿，吃起來肥嫩軟Q，啾西的口感超好吃！

▼接下來就是要來烹煮海鮮啦！我們把整隻波士頓龍蝦放入鍋中，個頭太大，感覺整個鍋子被食材塞得滿滿滿！

▼打卡送的牛奶貝個頭也不小，兩顆就佔滿整隻手啦~而且還是從水族箱裡頭現撈出來，新鮮看的見！吃起來也非常厲害，香Q肥嫩的肉質搭配鮮甜海味，滿嘴鮮香氣息好好吃！

▼蝦子也是必吃重點之一，白蝦個頭也不小，肉質紮實有彈性，一整個鮮度滿滿；天使紅蝦肉質比較柔軟，鮮甜美味也深受不少客人喜愛！大家可以依照個人喜愛的口感來點選~

▼生鮮蚵也是非常新鮮，肥嫩飽滿帶點微微小爆漿，鮮美的海味在嘴裡迸開來~只能說銷魂啊！

▼另外還有金錢鰻、鮟鱇魚及鬼頭刀本人，都是從基隆漁港新鮮到貨、現場宰殺，所以更能吃到外頭火鍋店吃不到的特別魚貨！

▼基本上他們家的海鮮都還不錯，不管是鮮度還是美味度都不錯，尤其還可以吃到飽真是太開心啦~最後還可以再來煮個王子麵，湯頭吸附滿滿海鮮精華後，變得更加鮮甜美味，單吃就很夠味了~如果湯頭味道太過濃重的話也可以自行加點開水或高湯！吃飽喝足就是要來吃冰，明果冰淇淋吃起來都滿清爽的，帶有天然水果的香甜氣息，真是美好的ENDING！

「嗨蝦蝦三杯醉蝦鍋」不僅湯頭非常香濃醇厚，不管是涮煮肉品、海鮮或是蔬菜、火鍋料都很對味，不需沾醬也非常好吃！尤其各式海鮮、頂級肉品、飲料、蔬菜、火鍋料、冰淇淋、啤酒、副餐等通通都讓你自取吃到飽，不管是肉肉控或是海鮮控都能吃得很過癮，只能說店家真是太大器，根本佛心來的，有興趣的朋友快衝一波，記得先預約以免沒位子囉！

嗨蝦蝦三杯醉蝦鍋



地址：台北市中山區南京東路二段202號

電話：0928-378328

營業時間：11:30~14:30、17:30~22:00(無公休)

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