一個從旅遊中愛上美食的記錄者，努力用自己的熱情紀..

點評：好好吃的感覺～





文、圖／大口老師的走跳學堂

火鍋店也有棒棒糖、馬卡龍、小龍湯包?這些可都是由位於永和中正路上、永安市場站附近的「饗鮮海陸火鍋」推出的創意手作火鍋料，不僅好拍又好吃，採用天然食材讓人吃起來更加安心！另外一大亮點就是饕客最愛的帝王蟹黃金海陸四人套餐，不僅可以一次吃到頂級的帝王蟹、黃金龍蝦及多種生猛海鮮，還有雪花牛、黑毛豬等優質肉品，份量十足、新鮮美味，重點是還不收服務費，每個人不到千元就能吃得非常過癮！此外還有多種新鮮海陸食材，吃好料也不傷荷包，還能吃到店家的堅持與用心！

▼「饗鮮海陸火鍋」就位於永和中正路上，距離捷運永安市場站步行約13分鐘，開車的朋友可以停在附近車格或是永和國小、秀朗國小停車場，走過來也大概10分鐘以內，吃飽走路消化一下剛好（笑）！

▼「饗鮮海陸火鍋」是今年年初新開的火鍋店，原本擔任知名餐飲業廚師的老闆為了喜愛吃火鍋的老婆，特別開了一間火鍋店，不管是食材、醬料、湯頭都有獨到之處，處處感受得到店家的用心！

▼營業時間如門上所示，不過重點在於「本店不收服務費」，只能說店家真是太佛心啦！

▼這裡分為兩層樓的用餐空間，一樓除了座位區之外還有半開放式廚房，從雙人座到多人座通通有，搭配明亮溫馨的環境相當舒適！

▼二樓的用餐空間較為寬敞，大多為2～4人座，想要家族聚會或是大型聚餐也沒問題，人多人少都適合！

▼一旁還附有醬料、飲品自助區，這裡的飲品有古早味紅茶、檸檬奶蜜，都是店家自行熬煮而成；古早味紅茶搭配黑糖、紅糖，喝起來有股熟悉的香氣，微微的甘醇甜美非常好喝！檸檬奶蜜則是採用新鮮的檸檬汁下去加入煉乳調製而成，不僅有檸檬的清新果香，微微酸香甜美的滋味很解膩，也非常受到女孩兒的喜愛！

▼醬料也非常特別，除了有常見的沙茶醬、胡麻醬之外，還特別調製了蔥鹽、星洲辣醬，其中大口特別喜愛星洲辣醬，採用海鮮下去煉製而成的南洋風味，吃起來辣度不高，恰到好處的鮮甜味非常開胃，搭配海鮮、肉片都適合！

▼此外一般常見的配料這裡通通有，也非常建議可以拿一些蔥鹽搭配牛肉享用！

▼我們這三種醬料通通拿了一些嚐嚐，胡麻醬搭配豬肉、蔥鹽搭配牛肉、星洲辣醬則是搭配海鮮，一整個很對味！





▼他們家的湯頭目前有七種，因為我們這次享用的是四人套餐，所以可以選擇四種不同風味的湯頭！除了昆布烏龍茶湯、饗鮮昆布湯是免費之外，其他五種湯頭都需加價50元升級；其中一鍋選的是南瓜起司湯搭配四川麻辣湯，都是店家採用新鮮食材下去熬製的，都可以放心享用！





▼另外一鍋搭配的是銷魂麻辣擔擔湯、昆布烏龍茶湯，不管是重口味、清爽口感通通都能一次滿足，也都是店內人氣湯頭唷！





▼南瓜起司湯是採用蒸熟的南瓜打碎下去熬煮，等到湯滾後再放入附贈的起司片即可，喝起來有著自然的甘香甜美，搭配微微起司香氣非常迷人！銷魂麻辣擔擔湯則是老闆從台南擔仔麵發想出來的，並結合台式與川味，採用辣椒、花椒搭配肉燥下去提香，鹹香中又帶點香麻微辣的風味，口味濃重卻又讓人愛不釋口啊！一旁附有韭菜、豆芽菜、酸菜，等到湯滾後再下鍋即可，沒想到擔擔湯除了適合搭配麵條之外也很適合當作火鍋湯底，真是太讓人驚喜啦！





▼四川麻辣湯裡頭也附有凍豆腐、鴨血等湯底，吸附滿滿湯頭精華後，吃起來更加香麻入味，微微的辣度其實還可以當作麻辣燙直接入口，算是可以喝的麻辣湯頭!昆布烏龍茶湯採用的是昆布湯頭搭配南投高山烏龍茶葉，清新的茶香搭配昆布的香氣，甘醇又清甜，很適合長輩或是喜愛清爽口感的女孩兒享用！

▼菜盤採用的都是當季時蔬，除了蟳味棒之外沒有其他人工火鍋料，讓人吃得健康又安心！其中最特別的莫過於帶皮馬鈴薯，吃起來綿密又帶點爽脆口感，搭配各種湯頭都很合拍！





▼我們這次品嘗的是帝王蟹黃金海陸四人套餐，不管是海鮮、肉品通通應有盡有，澎湃又豐盛的餐點瞬間佔滿了整個桌面，不管是聚餐、請客或是饕客想要嚐鮮都很適合！





▼帝王蟹黃金海陸四人套餐包含了帝王蟹半隻、黃金龍蝦2隻、天使紅蝦4隻、南非白蝦8隻、蛤蠣、金目鱸魚、雪花牛肉12盎司、黑毛豬梅花12盎司、生蠔4顆、小卷4隻、菜盤4份、副食4份、甜點4份，完全解決我們有選擇困難的症頭，還可以吃得滿足又飽足，而且每個人平均下來千元有找，真的很划算！





▼最吸睛的莫過於這一盤海鮮拼盤啦！他們家的帝王蟹個頭還不小，整隻約有2公斤多，根本接近鱈場蟹等級，店家非常大器直接給半隻，讓大家都可以吃好吃滿（笑）！另外還有生蠔、金目鱸魚、小卷等，每種海鮮都是鮮度滿滿，尺寸也沒在客氣的！





▼帝王蟹最好吃的部位大概就是活力十足的蟹腳了～這裡提供的帝王蟹蟹腳都非常粗壯，而且還是採用生凍等級，口感自然也升級不少！





▼小卷也不是普通的尺寸，根本快比帝王蟹腳還要粗壯，讓愛吃小卷的我們心花怒放啊！





▼用湯匙當作比例尺應該就可以看得出小卷的大小了吧！煮熟後的小卷尺寸仍快要佔滿半個鍋面，真的非常驚人～吃起來也是不同凡響，Q、甜、香、脆，鮮美又飽滿，爽度很高啊！搭配星洲辣醬更是提味不少，味蕾層次更加豐富鮮明！





▼帝王蟹腳也沒在開玩笑，大隻到無法整根放入鍋裡烹煮，這時候可以拿出店家提供的剪刀從關節處下手，剪開也比較方便烹煮分食！





▼這一根蟹腳放下鍋就滿啦（笑）～建議大家先把食材清空再來烹煮比較方便！





▼帝王蟹腳多到每一鍋都可以煮，一次就能吃到四種口味的帝王蟹啦（笑）！大家記得不要烹煮過久，以免過老就可惜了！





▼粗壯又肥美的帝王蟹腳光看就滿意，放到甘香甜美的南瓜起司湯頭裡頭烹煮也很對味！

▼帝王蟹腳起鍋囉！一個盤子只能放得下兩根完整的蟹腳，紅通通的模樣讓人口水直流呀！





▼店家還有貼心附有專用剪刀，大家將帝王蟹腳對剪開來就可以享用囉！





▼一手掰開，裡頭的蟹肉非常飽滿，完全沒有縮水；吃起來軟嫩鮮美又香甜，飽口又有濃濃的鮮甜海味，吃起來好過癮啊！每個人只要千元有找就能吃到帝王蟹及多種豐盛的海陸餐點，真的是非常超值啊！





▼大家可別以為吃完帝王蟹就結束了，還有另一份海鮮拼盤也是非常猛，份量十足又豐盛，而且還比口咩的臉大上兩倍！





▼裡頭有黃金龍蝦2隻、天使紅蝦4隻、南非白蝦8隻、蛤蠣等，黃金龍蝦呈現棕紅色，蝦尾帶點金黃色澤，雖然體型較小但因為活潑好動，也是不少高級餐廳指定使用的食材，在這裡也能吃得到！





▼一旁還有天使紅蝦、白蝦，同樣鮮度滿滿！





▼還有大口也很愛的蛤蜊，吃火鍋必點，在套餐裡通通都能一次滿足！





▼蛤蜊的個頭還不小，跟50元硬幣差不多！





▼蛤蜊吐沙吐的相當乾淨，鮮嫩肥美又軟Q，一入口就有滿滿的海味，好吃！





▼生蠔也不遜色，不過記得要先脫殼才能下鍋烹煮喔！





▼生蠔的個頭同樣也不小，肥嫩的模樣很誘人！





▼生蠔下鍋烹煮一下即可起鍋，吃起來肥美軟嫩又有種小爆漿的滋味，鮮美又沒什麼腥味，搭配星洲辣醬還不賴！





▼金目鱸魚稍微烹煮後、肉色變白即可起鍋，吃起來肉質細緻軟嫩，沒有什麼土腥味，魚皮還有滿滿的膠質，營養高又低脂肪，吃起來也沒有太大的負擔！





▼雪花牛肉12盎司，油花細膩豐富，帶點寶石紅的色澤看起來相當美味，一整個份量十足啊！





▼黑毛豬梅花，同樣給的相當大器，帶點粉紅色澤的肉色更是超誘人！





▼副餐選的是粿仔條、王子麵，其中粿仔條很適合拿來加入擔擔湯頭裡頭烹煮，也有很多朋友吃過就會念念不忘，每回來必點！





▼雪花牛肉還滿大一片，帶點厚度，涮煮起來更加豐厚美味！





▼雪花牛肉比口咩的口掌還要大上許多，但口咩的手掌已經媲美男孩兒的手掌，所以肉片之大可見一斑！

▼接著就要來下鍋烹煮啦！我們最愛拿來搭配四川麻辣湯頭，就算不沾醬也非常美味！





▼稍微涮煮一下、帶點粉嫩色澤即可起鍋，吃起來油脂豐富，軟嫩肥美，一口咬下還有滿滿的肉汁精華，吃起來好過癮！





▼也可以搭配店家自行調製的蔥鹽享用，吃起來根本有種在吃燒肉的感覺，更加提襯出牛肉的鮮甜肉汁，好銷魂好美味啊！





▼黑毛豬梅花也是一絕，不僅完全沒有豬癬味，吃起來香Q鮮甜，搭配胡麻醬更是清爽開胃，更增添甜美口感！





▼沒想到店家竟然還有推出干貝絲瓜湯包、滑漿馬卡龍、滑漿棒棒糖，都是可以下鍋烹煮的食材，我們趕緊點來嚐鮮！一看到本尊上桌，讓人少女心噴發，夢幻又可愛！





▼像是花朵、蝴蝶結造型的滑漿棒棒糖都是採用天然食材搭配花枝漿、蝦漿下去製成，像是藍色棒棒糖就是採用槴子花下去調色製成，光是視覺上就先加分不少！





▼鮮美的魚漿包裹著花枝、蝦仁的彈牙口感，不管搭配哪種湯頭都很合拍，好吃又好拍！





▼接下來要來烹煮馬卡龍跟湯包啦！沒想到火鍋店也有這麼極富創意、顛覆傳統的手工火鍋料，真的很促咪耶！





▼馬卡龍是採用紅麴搭配新鮮魚漿手打、揉捏、塑型而成，中間白色的部分是龍蝦沙拉，不僅視覺上來說非常享受，天然的食材也讓人吃起來更加安心不少！





▼干貝絲瓜湯包，從沒想過湯包也可以直接下鍋烹煮，圓滾滾的模樣好討喜，等到湯包浮起來再煮一下就可以囉！

▼吃起來就跟蒸出來的口感沒有太大差別，外皮同樣帶點Q彈口感，裡頭的肉餡鮮美又多汁，搭配各種湯頭都很對味！





▼他們家的蝦子體型也不小，不管是天使紅蝦、白蝦都讓人滿意！





▼天使紅蝦吃起來柔軟又香甜，跟一般吃起來粉粉的口感不太一樣，品質感覺也有篩選過！





▼白蝦更別說了，飽滿紮實又彈牙，帶點鮮甜海味，吃得出滿滿鮮度！





▼接下來要來享用的是黃金龍蝦，師傅非常貼心已經幫忙分切好，直接下鍋烹煮即可！







▼龍蝦蝦頭還可看見滿滿的金黃蝦膏，不僅品質好，新鮮看得見！





▼龍蝦只要烹煮個幾分鐘即可起鍋享用，蝦膏吃起來有著濃郁的甘醇甜美，在嘴裡入口即化的滋味真是太美妙啦！





▼蝦身吃起來飽滿又紮實，鮮甜海味搭配星洲辣醬更是提襯不少鮮美的滋味，Q彈又美味！





▼粿仔條最適合搭配擔擔湯啦～吃起來Q滑香嫩，吸附滿滿湯頭精華後，帶點微微鹹香麻辣的滋味好過癮！





▼吃飽喝足後，還有甜點上桌！店家提供的是綜合水果冰棒，看起來就像是彩虹一樣，繽紛又討喜！





▼吃起來酸甜消暑，一整個清涼解膩啊！





「饗鮮海陸火鍋」不僅用餐環境明亮舒適，餐點多元又豐富，搭配特色湯頭、新鮮食材與自製醬料，吃起來滿足又飽足，一整個非常過癮啊！尤其帝王蟹黃金海陸四人套餐更是份量十足，價格也非常實惠，每個人不用千元即可享用，CP值頗高；其中擔擔湯更是濃郁又美味，讓人一吃就愛上，非常值得一嚐，有興趣的朋友不妨都可以來品嘗看看唷！

饗鮮海陸火鍋（不收服務費）

地址：新北市永和區中正路133號（捷運永安市場站步行約13分鐘）

電話：0229435666

營業時間：11：30～14：30、17：00～22：30

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