ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「2親子公園」搭車就到　新店開放水圳遊戲區、內湖有7米鱷魚塔

▲新店十四張歷史公園遊戲場。（圖／新北市景觀處提供）

▲十四張歷史公園佔地1.96公頃，是新北市第一座機能轉換成防災公園，有10大共融特色遊具可以暢玩。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

家長想找地方遛孩，推薦雙北兩處搭捷運、公車就能抵達的公園。位於新店的十四張歷史公園，擁有10大共融特色遊具，包含2層樓高的穀倉溜滑梯、一座可以玩水的水圳遊戲區。另外，北市內湖石潭公園更新完工，隱藏一座7公尺高的鱷魚遊戲塔，趁人少時先來玩。

▲新店十四張歷史公園遊戲場。（圖／新北市景觀處提供）

▲利用雨水回收系統打造的水圳遊戲區。

十四張歷史公園
坐落於新店央北重劃區的十四張歷史公園，透過農村水圳意象設計，結合防災功能，是新北市首座機能可轉換成防災用途的公園，園內打造了10大共融特色遊具，包含2層樓高的穀倉溜滑梯，還有一座水圳遊戲區，每到夏天就會開放，讓公園瞬間升級成水樂園。

▲新店十四張歷史公園遊戲場。（圖／新北市景觀處提供）

▲▼公園中的水圳遊戲區，到夏天就會開放；新店十四張歷史公園遊戲場位於央北重劃區，以農村和水圳做為主題公園。

▲新店十四張歷史公園遊戲場。（圖／新北市景觀處提供）

公園內打造10大共融特色遊具，包含雙層樓遊戲塔、沙坑、溜索、水圳遊戲區等，最引人注目的就是「穀倉高塔溜滑梯」，設置在土丘之上為公園至高點，登塔後可以眺望整個公園。另外公園內利用雨水回收系統，打造成「水圳遊戲區」，除了溜滑梯也可以玩水，讓孩童盡情放電。

▲台北市內湖區石潭公園遊戲場近日更新完工，除了新增7公尺高的鱷魚造型遊戲塔外，並加寬原本大受好評的磨石子滑梯。（圖／北市公園處提供）

▲內湖區石潭公園遊戲場近日更新完工，除了新增7公尺高的鱷魚造型遊戲塔外，並加寬原本的磨石子滑梯。（圖／北市公園處提供，下同）

石潭公園
台北市內湖區石潭公園遊戲場近日更新完工，除了新增7公尺高的鱷魚造型遊戲塔外，並加寬原本大受好評的磨石子滑梯，還有新設2座景觀公廁及多樣設施，適合帶小孩來玩。

▲台北市內湖區石潭公園遊戲場近日更新完工，除了新增7公尺高的鱷魚造型遊戲塔外，並加寬原本大受好評的磨石子滑梯。（圖／北市公園處提供）

▲除了將2座滑梯加寬外，塔內新設置多項攀爬、傳聲筒、潛望鏡、互動式牆板等趣味遊具。
  
北市公園處表示，石潭公園原有磨石子滑梯改造為鱷魚造型遊戲塔，底部設置海洋風格無縫地墊，除了將2座滑梯加寬外，塔內新設置多項攀爬、傳聲筒、潛望鏡、互動式牆板等趣味遊具。同時，公園內設有無障礙坡道、共融式鞦韆及共融式旋轉盤，並新增沙坑、沙桌、溝通板，讓遊戲方式更加多樣化。

▲台北市內湖區石潭公園遊戲場近日更新完工，除了新增7公尺高的鱷魚造型遊戲塔外，並加寬原本大受好評的磨石子滑梯。（圖／北市公園處提供）

▲▼將2座滑梯加寬；新增沙坑挖掘區。

▲台北市內湖區石潭公園遊戲場近日更新完工，除了新增7公尺高的鱷魚造型遊戲塔外，並加寬原本大受好評的磨石子滑梯。（圖／北市公園處提供）
  
石潭公園遊戲場位於成功路二段與安康路側，搭乘公車於53、279、531至「石潭公園」站下車，或是28、256、284、551、679、藍20區、藍36、藍50、市民小巴10、小3、小3區至「潭美國小」站下車均可到達。

關鍵字： 新北市旅遊 十四張歷史公園 新店區旅遊 台北市旅遊 石潭公園 親子旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

推薦閱讀

搭車就到　雙北「2親子遊戲區」推薦

搭車就到　雙北「2親子遊戲區」推薦

SUKIYA高雄站前店今開幕

SUKIYA高雄站前店今開幕

盤點全台21處火車主題景點！

盤點全台21處火車主題景點！

「蠟筆小新、超人力霸王」　量販IP聯名零食組開賣

「蠟筆小新、超人力霸王」　量販IP聯名零食組開賣

丸亀製麵跨足燒肉丼推新品牌

丸亀製麵跨足燒肉丼推新品牌

出國跨年「機票降2成」　3城市免萬元

出國跨年「機票降2成」　3城市免萬元

中部首座水族館8月登場展區亮點先看

中部首座水族館8月登場展區亮點先看

鯨魚海豚滿天飛！旗津風箏節8/9夢幻登場

鯨魚海豚滿天飛！旗津風箏節8/9夢幻登場

7-11咖啡飲品滿額送韓國「RiCO杯緣子」

7-11咖啡飲品滿額送韓國「RiCO杯緣子」

3天帶爸免費玩六福村　馬拉灣買1送1

3天帶爸免費玩六福村　馬拉灣買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

泰市場吃到飽8月底前限時優惠

台中火車站爆汁臭豆腐評論超過2千則

東北角最浪漫「外澳浪花市集」

手搖飲最新限時優惠懶人包

三重必吃5大滷肉飯之一！

父親節優惠限時開跑

馬辣升級「6米長浮誇酒水牆」暢飲！

林口Buffet 5盎司現煎牛排無限享用　

中山站「弧形清水模觀景平台」亮相

直擊／6萬人搶看「大稻埕首場煙火」

熱門行程

最新新聞更多

搭車就到　雙北「2親子遊戲區」推薦

SUKIYA高雄站前店今開幕

盤點全台21處火車主題景點！

「蠟筆小新、超人力霸王」　量販IP聯名零食組開賣

丸亀製麵跨足燒肉丼推新品牌

出國跨年「機票降2成」　3城市免萬元

中部首座水族館8月登場展區亮點先看

鯨魚海豚滿天飛！旗津風箏節8/9夢幻登場

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366