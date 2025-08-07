「2親子公園」搭車就到　新店開放水圳遊戲區、內湖有7米鱷魚塔

▲十四張歷史公園佔地1.96公頃，是新北市第一座機能轉換成防災公園，有10大共融特色遊具可以暢玩。（圖／新北市景觀處提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

家長想找地方遛孩，推薦雙北兩處搭捷運、公車就能抵達的公園。位於新店的十四張歷史公園，擁有10大共融特色遊具，包含2層樓高的穀倉溜滑梯、一座可以玩水的水圳遊戲區。另外，北市內湖石潭公園更新完工，隱藏一座7公尺高的鱷魚遊戲塔，趁人少時先來玩。

▲利用雨水回收系統打造的水圳遊戲區。

十四張歷史公園

坐落於新店央北重劃區的十四張歷史公園，透過農村水圳意象設計，結合防災功能，是新北市首座機能可轉換成防災用途的公園，園內打造了10大共融特色遊具，包含2層樓高的穀倉溜滑梯，還有一座水圳遊戲區，每到夏天就會開放，讓公園瞬間升級成水樂園。

▲▼公園中的水圳遊戲區，到夏天就會開放；新店十四張歷史公園遊戲場位於央北重劃區，以農村和水圳做為主題公園。



公園內打造10大共融特色遊具，包含雙層樓遊戲塔、沙坑、溜索、水圳遊戲區等，最引人注目的就是「穀倉高塔溜滑梯」，設置在土丘之上為公園至高點，登塔後可以眺望整個公園。另外公園內利用雨水回收系統，打造成「水圳遊戲區」，除了溜滑梯也可以玩水，讓孩童盡情放電。

▲內湖區石潭公園遊戲場近日更新完工，除了新增7公尺高的鱷魚造型遊戲塔外，並加寬原本的磨石子滑梯。（圖／北市公園處提供，下同）



石潭公園

台北市內湖區石潭公園遊戲場近日更新完工，除了新增7公尺高的鱷魚造型遊戲塔外，並加寬原本大受好評的磨石子滑梯，還有新設2座景觀公廁及多樣設施，適合帶小孩來玩。

▲除了將2座滑梯加寬外，塔內新設置多項攀爬、傳聲筒、潛望鏡、互動式牆板等趣味遊具。



北市公園處表示，石潭公園原有磨石子滑梯改造為鱷魚造型遊戲塔，底部設置海洋風格無縫地墊，除了將2座滑梯加寬外，塔內新設置多項攀爬、傳聲筒、潛望鏡、互動式牆板等趣味遊具。同時，公園內設有無障礙坡道、共融式鞦韆及共融式旋轉盤，並新增沙坑、沙桌、溝通板，讓遊戲方式更加多樣化。

▲▼將2座滑梯加寬；新增沙坑挖掘區。





石潭公園遊戲場位於成功路二段與安康路側，搭乘公車於53、279、531至「石潭公園」站下車，或是28、256、284、551、679、藍20區、藍36、藍50、市民小巴10、小3、小3區至「潭美國小」站下車均可到達。