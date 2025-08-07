ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
SUKIYA高雄站前店今開幕　網友：希望擴展到台南、屏東

▲SUKIYA高雄站前店今開幕。（圖／取自sukiya taiwan - すき家 台灣臉書）

記者黃士原／台北報導

繼三民九如店、澄清店、三民建工店之後，日本連鎖牛丼品牌「すき家（SUKIYA）」高雄第4家分店「站前店」今日正式開幕，由於4家全部集中在三民區，曾讓網友吶喊「其他地方也很需要」，也有人說「希望擴展到台南、屏東」。

2014年登台的すき家，分店版圖以台北市最多，其次是新北市，其他地區還有基隆市、桃園市、新竹市、台中市，去年7月終於進軍高雄市，這也是南部唯一設有分店的縣市，在開出三民九如店、澄清店、三民建工店後，高雄第4家「站前店」今天開幕，地點在建國三路上、麥當勞的隔壁，離火車站僅200公尺。

由於SUKIYA在高雄的4家全部集中在三民區，曾讓網友吶喊「其他地方也很需要」，也有人說「希望擴展到台南、屏東」、「楠梓也開一間吧」。

▲丸亀製麵跨足燒肉丼，新品「山牛將」首店落腳台南。（圖／丸亀製麵提供）

另外，丸亀製麵進軍丼飯市場，即將進駐新光三越台南小北門店的「YAKINIKU YAMAGYU 山牛將」，隸屬「丸亀製麵」母公司「東利多控股」的燒肉品牌，159元就可輕鬆享受炭香燒肉丼。

2017年誕生於日本的「山牛將」，是丸亀製麵母公司「東利多控股」旗下燒肉品牌，主打「堆疊的牛肉帶來飽足感與幸福感」的燒肉丼，店鋪堅持使用每日現切原肉（非重組肉），透過強火烤肉技法，將肉汁封存、炭香上身，打造一碗香氣四溢的燒肉丼。品牌今日宣布，即將進駐新光三越台南小北門店，會跟隨商場進度一起試營運。

