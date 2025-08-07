ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
長崎原爆記憶散步路線　看炸裂地層遺跡、碳化學校牆面　

▲▼長崎原爆資料館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲長崎原爆資料館展示當時的建築遺跡。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

路面電車、世界三大夜景、長崎蛋糕早已成為日本長崎的代名詞，但實際上，這座城市也是目前人類史上最後一處遭受原子彈攻擊的地方。如今，旅客可以透過實際走訪長崎市中心的和平公園與長崎原爆資料館，了解過去歷史，甚至能實際走進當年原子彈落下的地方，並親眼看當時受到破壞的地貌。

▲▼長崎原爆資料館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼長崎原爆資料館完整重現二戰時的原爆前後過程。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼長崎原爆資料館。（圖／記者蔡玟君攝）

1945年8月9日，在廣島之後，美國於長崎投下第二顆原子彈，為第二次世界大戰劃下句點。長崎原爆資料館內將因爆炸而扭曲的消防瞭望塔、天主教堂殘存的牆面、碳化的學校牆面等真正遺跡搬進館內，讓旅客沉浸式感受當時爆炸後的場景，並透過多國語言解說。

▲▼長崎原爆資料館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲當年在長崎投下的原子彈模型。（圖／記者蔡玟君攝）

實際上，美軍原本第二次投下原子彈目標城市是同樣位於九州的小倉市，但受到天氣影響，轉而將目標設為第二目標長崎，這些目標城市在當年都是重要軍備地或港口；透過影像、照片與模型紀錄，亦還原當時投下的原子彈樣貌。根據統計，當時長崎市約有24萬人口，此次爆炸造成7萬多人過世、7萬多人受傷，並對身體造成諸多長遠影響。

▲▼長崎原爆遺跡。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼長崎原爆地層遺跡，還能看到裡面碳化的物品。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼長崎原爆遺跡。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼長崎原爆遺跡。（圖／記者蔡玟君攝）

▲當年原子彈落下處，現在成為祭拜原爆殉難者的地點。（圖／記者蔡玟君攝）

從資料館前往和平公園的途中也保留下與當年相關的遺跡，在當地導遊帶領下，可看到當時原爆後的地層現在經過妥善保存，旅客可以近距離看到當時埋在土堆中碳化的瓶子、物品；在原爆地層附近的圓形下陷處則是當年原子彈落下處，現在成為祭拜原爆殉難者的地點。

▲▼長崎和平公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲長崎和平公園也是紀念原爆的地標。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼長崎路面電車，日本長崎旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼如今的長崎市已變得現代繁華，旅客也可以搭著路面電車遊走景點，或前往打卡地標「眼鏡橋」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼長崎眼鏡橋，日本長崎旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

在二戰結束迎來80周年的今天，長崎市已華麗轉身，成為現代、融合異國文化的美麗城市，旅人可以搭乘遊輪前往，拍眼鏡橋、品嚐一間又一間特色長崎蛋糕，或搭乘路面電車欣賞沿途風景。當地人仍持續透過各種活動，喚起大眾對核武後果的省思，也期許長崎能成為世界最後一個原子彈落下處。

長崎旅遊 九州旅遊 日本旅遊 亞洲旅遊 原爆

【燈桿整根歪掉】高雄大貨車忘收吊臂…結果GG了

