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每天現點現包！福島「圓盤餃子」63年老店　圓胖金黃元寶一口接一口

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▲▼福島滿腹圓盤餃子。（圖／記者蔡玟君攝）

▲福島圓盤餃子老店「滿腹」。

記者蔡玟君／日本報導

來到福島，一定要吃的美食之一就是圓盤餃子，藏身福島市區小巷內的圓盤餃子名店「滿腹」，號稱是圓盤餃子始祖，所有餃子現包現煎，利用圓形平底鍋煎約15分鐘，再直接倒進圓盤內，一顆顆底部金黃的渾圓餃子內塞滿蔬菜內餡，清爽不油膩的口感，讓人不禁一口接一口。

▲▼福島滿腹圓盤餃子。（圖／記者蔡玟君攝）

▲福島滿腹圓盤餃子店內。

▲▼福島滿腹圓盤餃子。（圖／記者蔡玟君攝）

▲福島滿腹圓盤餃子都是現點現包，連麵皮都是當日現擀。

店家表示，滿腹餃子創業至今已有63年歷史，目前傳承至第三代，且全日本僅有福島市內才吃得到，同時也是福島少數沒有提供白飯或拉麵菜單的圓盤餃子店，「餃子就是主食，為什麼還需要附其他的呢？」老闆理所當然的表示。

▲▼福島滿腹圓盤餃子。（圖／記者蔡玟君攝）

▲福島滿腹圓盤餃子一盤就是30顆，金黃餃子皮如黃金元寶般渾圓飽滿。

滿腹提供的圓盤餃子均採用白菜餡，餃子皮則利用2種不同的筋製成；另一特色則是「肉少白菜多」，老闆說，肉少白菜多的特色可以讓餃子口感即使油煎後吃起來也不油膩，搭配店家運用醋和醬油以3:1比例特調的醬汁，很好入口，因此即使是食量一般的女性顧客，一次也可以吃完30顆。

▲▼福島滿腹圓盤餃子。（圖／記者蔡玟君攝）

▲滿腹圓盤餃子一盤約煎15分鐘左右。

▲▼福島滿腹圓盤餃子。（圖／記者蔡玟君攝）

▲福島滿腹圓盤餃子。

此外，店內所有餃子都是現點現包，記者在店家允許下實際走進廚房，約有6、7名店員會坐在廚房後方擀麵皮、包餃子，為了維持餃子新鮮度，當客人點單後才會現包餃子、再拿去煎，點多少包多少，讓客人吃到最新鮮的口感，也是滿腹圓盤餃子受歡迎的秘訣之一。

地址：福島県福島市仲間町1-24
營業時間：週一、四及五：下午16點30分至餃子售罄；週六、日早上11點40分至餃子售罄

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