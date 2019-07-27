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台灣極北絕美…富貴角燈塔懸日　「人-燈塔-太陽」一直線限定20天

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記者郭世賢／新北報導

台灣本島最北的「富貴角燈塔」，出現絕美視角，難得一見「燈塔懸日」奇景，最佳觀賞日期從7月26日到8月20日，目前已吸引不少攝影愛好者搶拍。「攝影天團」團長張隆說，每年僅出現20餘天，夕陽紅日燈塔後方落下，攝影同好齊口驚喊「好美」。

▲ 台灣最北絕美視角「燈塔懸日」 人、燈塔、太陽形成一直線每年僅20天。（圖／「攝影天團」團長張隆授權提供）

▲ 台灣最北絕美視角「燈塔懸日」 人、燈塔、太陽形成一直線每年僅20天。（圖／「攝影天團」團長張隆授權提供，下同）

「攝影天團」團長張隆老師26日與幾位攝影同好，到新北市石門區富貴角燈塔搶拍「燈塔懸日」美景。張隆說，因太陽落下視角，太陽與富貴角燈塔形成一直線，目前的角度，剛好在陸地上，人與燈塔、太陽剛好形成一直線，如錯過時間，夕陽角度就會落在海上。

▲ 台灣最北絕美視角「燈塔懸日」 人、燈塔、太陽形成一直線每年僅20天。（圖／「攝影天團」團長張隆授權提供）

▲ 新北市石門區富貴角燈塔「燈塔懸日」美景。

張隆說，太陽的角度會由左轉右落下。27日太陽落下的時間為下午6時41分，這星期是距離太陽最近的時間點。張隆表示，最佳取景位置在石門國小旁的堤防上，天空如有薄薄的雲層，加上海中的浪花，就會形成一幅絕美的畫面。

交通部北觀處指出，西元1897年完工的富貴角燈塔，位於新北市石門區富貴岬角。原名富基角燈塔的富貴角燈塔，塔身原為八角形鐵造，西元1962年改為八角形混凝土塔身，外表為黑白平行相間的條紋，是台灣本島最北的燈塔。

▲ 台灣最北絕美視角「燈塔懸日」 人、燈塔、太陽形成一直線每年僅20天。（圖／「攝影天團」團長張隆授權提供）

富貴角燈塔是日本人在台灣興建的第一座燈塔，係因日本人為了建造台灣與日本之間的海底電纜以及航路設備。由於特殊的地理環境及氣候，秋、冬季節常出現濃霧，因此在塔內附設「霧笛」，這是首次在台灣出現的航路標誌。

矗立於海岬的富貴角燈塔，早已成為北台灣海岸重要且獨樹一格的地標，點燃了台灣最北端的珍貴土地。現在藉著步道的修築與連通，讓人們得以在欣賞獨具特色的海岸風光之餘，也能夠親臨其下，感受其歷史的悠久與深遠的時代意義。

▲ 台灣最北絕美視角「燈塔懸日」 人、燈塔、太陽形成一直線每年僅20天。（圖／「攝影天團」團長張隆授權提供）

關鍵字： 新北 石門 富貴角燈塔 懸日

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