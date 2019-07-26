台灣最美天使花毯！花蓮六十石山、赤科山金針花季8/3開跑

▲花蓮六十石山。（圖／花蓮富里鄉農會提供）

記者蔡玟君／台北報導

一年一度的花蓮金針花季又要來了！花蓮縣政府宣布，今年六十石山與赤科山金針花季將從8月3日至9月15日為止，將近一個半月的賞花時間，讓旅客登上台版小瑞士，從海拔近1000公尺處，欣賞金色花毯鋪滿山頭，預計8月中會進入最美賞花時刻。

▲花蓮六十石山金針花毯讓人著迷。（圖／花蓮富里鄉農會提供）

▲從六十石山還可看花東縱谷。（圖／花蓮富里鄉農會提供

花蓮擁有全台最大面積的金針花海，今年六十石山與赤科山留花面積共約71.31公頃，讓旅客可以欣賞美麗的花海盛景。依據地勢與環境不同，今年在六十石山與赤科山各自規劃不同活動，讓旅客賞花之餘，還能深度遊覽當地。

▲花蓮六十石山小奇兵打卡體驗。（圖／花蓮富里鄉農會提供）

▲到六十石山土地公廟求籤。（圖／花蓮富里鄉農會提供）

六十石山今年以「茶米敘花香 忘憂樂饗宴」為主題，從週一到週日均規劃不同深度農村遊玩體驗，例如到羅山揭開泥火山豆腐神秘面紗，或親手製作農村的驅蚊膏藥，搭上美麗花海，讓旅客看見富里鄉多樣面貌。

▲花蓮赤科山金針花也必看。（圖／花蓮縣政府提供）

此外，配合國人旅遊喜愛拍照打卡習慣，六十石山今年更規劃9個小奇兵打卡點，色彩鮮艷的小奇兵藏身花海中，等待旅客尋訪，而屬於山上人家重要信仰中心的土地公廟，今年則推出忘憂御守，讓旅客前來抽籤祈福。

▲花蓮赤科山金針花。（圖／花蓮縣政府）

而赤科山則搭配地勢，以「遊赤柯 針趣味」為主題，主打賞花農遊專車，賞花之餘，還走訪賞花秘境，以及體驗手洗愛玉，並體驗最有深度的稻鎮，欣賞赤科山獨有的農家風情。

▲花蓮赤科山金針花星空。（圖／花蓮縣政府）

想要賞花的民眾請特別注意花海周遭的交通管制，花蓮縣政府為因應賞花人車潮，將在花季期間實施交通管制：



富里鄉六十石山

1. 每日上午8時至下午5時設有管制路段

2. 開放9人座（含）以下小客車及機車上山，山區道路全面禁止甲、乙類客車行駛。

3. 富里鄉六十石山產業道路部分路段汽(機)車採道路單向上、下山方式通行，上山單行道起點位於台九線308.5Ｋ的富里鄉竹田村入口至雲閔農莊；下山由「萬寧至復興部落聯絡道路起點（0 Km）」至阿眉溪（東里村）方向下山。

4. 富里鄉六十石山產業道路入口及金針園區出口設有8處管制站，將有專人指揮行車動線，金針園區規劃單行環繞園區動線，以提高車輛流通率。

5. 山區劃紅線區域，警方將加強取締禁止停車。

玉里鎮赤科山

1. 全線禁止甲、乙類客車行駛赤科山

2. 開放9人座（含）以下小客車及機車上山。