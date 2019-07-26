圖、文／七逗旅遊網提供
今年秋天你想去中國哪裡賞紅葉？從9月中一直到12月，東北、河南、江西、桂林接力迎接秋之女神，詩意翩翩的楓紅美景超好拍！更棒的是，秋天也是最佳的品蟹季節，美味的江西大閘蟹將深度療癒你的味蕾！
▲肥美的秋蟹超誘人。（圖／shutterstock.com提供）
吃螃蟹時，剝開螃蟹就像是拆禮物一樣，令人期待一會兒將會看見多麼飽滿的蟹膏與蟹黃。尤其江西大閘蟹擁有的蟹膏、蟹黃特別肥美，秋天正是品嚐大閘蟹的好時機，隱藏在公蟹中的白色蟹膏、母蟹中橘金色的蟹黃像是一座小山，散發誘人的光澤，讓人只想細細品味，捨不得一下吃完。晶瑩剔透的蟹肉，更讓你品嚐到原汁原味的鮮甜口感，這場秋蟹饗宴保證讓你度過最值得回味的秋天！
▲紅楓點綴了廬山植物園的秋天。（圖／shutterstock.com提供）
吃飽喝足後，準備出發賞楓吧！江西的廬山植物園、汪湖原始森林…等都能欣賞唯美的楓紅，深秋時，簧嶺的居民還會在自家的屋頂「曬秋」，辣椒、南瓜、玉米…等色彩鮮豔的作物形成了另一種獨特的秋季美景。
▲長白山賞楓。（圖／shutterstock.com提供）
9月中到10月打算休假賞楓，你可以到東北走一趟。相較其他地方的楓葉，東北的楓葉相當特別，多為九角楓葉，還有少見的十一角、十三角楓葉，看起來特別優雅，堪稱是楓葉界的極品。長白山、天橋溝風景區、紅葉谷帶給你詩意翩翩的秋天，而秋天來到紅海灘風景區，地面上整片的翅鹼蓬草形成一片搶眼的紅色海灘。
▲紅海灘。（圖／shutterstock.com提供）
10初到11月底，來河南尋找秋天，三皇寨、老君山、青天河、雲台山不會讓你失望！在每年都會舉行紅葉節的嵩山，深處的三皇寨視野超好，可欣賞滿山滿谷美麗的「楓」景；青天河10萬畝的紅葉林，宛如一座天然的森林樂園，讓你盡情徜徉在紅色的夢幻天堂中。更多河南的秋季美景，等著你親自造訪體驗！
▲青天河的秋天迷人不已。（圖／喜鴻假期提供）
深秋是前進桂林賞楓的好時機，11月底至12月初，古東瀑布一帶多達3千畝的紅楓林綿延整個山頭，漫步在山間小徑，腳踩的是由楓葉鋪成的天然紅色地毯，詩情畫意的景色瀰漫濃濃的秋意。
▲古東瀑布。（圖／喜鴻假期提供）
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中國秋天必吃必遊！人間極品江西大閘蟹、絕美賞楓名勝
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