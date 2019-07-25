平溪一日遊！搭上木柵平溪線走訪山城　體驗消暑新玩法

點評：我一直都想去這些地方～

文、圖／Jamie慢森活

平溪區十分車站，在習慣由捷運木柵站搭上795公車（木柵平溪線）開始，5年間站牌等候的人潮漸漸多了，面孔也變化來自各地，台灣的美就像找到知音，懂得欣賞的不再僅限於國人。

795公車是屬台灣好行木柵平溪線，路途經過深坑、菁桐、平溪、十分四大老街，以及已是大家皆知的特色景點、天燈傳統文化外，更有瀑布與鐵道帶領深度尋訪平溪區這山城小鎮，據在地人嘻哈平溪腳步，自然環境與人有了獨木舟、登山健行新玩法，讓有機會來到這國內或國外的旅人，嘗試有別於天燈體驗。

石碇老街

而中途轉場也是在旅程另一玩法，795公車至雙溪口轉乘666往石碇公車，自石碇國小感受簡樸生活，以其好的生態、對土地的熱愛與來往人群分享的熱度，不是對都市不憧憬，只是一但回到這也就不習慣那有別於此的空氣環境，實地走訪就會知道石碇拉麵線，跟烏塗溪其中的美麗意涵。

地址： 新北市石碇區

開放時間： 週一～週日 08:00-17:00

電話： 02 2663 1080

交通：捷運木柵站轉搭795（十分）公車，至雙溪口，轉乘666路線公車，至石碇國小

從在地人口中，原是平溪區的秘境景點「蚯蚓坑」，已在新北市政府108年5月27日公告，蚯蚓坑鄰近水域為禁止水域遊憩活動區域，也透過網路新聞了解，近期仍有民眾前往發生溺水意外而受罰，為自身安全這夏天戲水切記慎選地點有救生人員管理的場域，也隨時考量環境與天氣變化，多些警覺避免落單。

消暑玩瀑布

嶺腳瀑布

795公車繼續到田子站也是嶺腳車站所在位置，離開公車站依照指標步行約5分鐘過橋可見嶺腳車站在前方，在這路口右轉走一小段路看見嶺腳社區活動中心，在活動中心左側小路走去，約2分鐘會看見右邊有樓梯向下，前半段石階有扶手，中後段則沒有整建，為泥巴路同時告示水深危險，雖當天獨自前往但路途有結識旅伴，不至於落單也有許多旅人在此活動，讓這美景在天候狀況許可下還得以看見。

地址： 新北市平溪區嶺腳寮

（提醒：照google導航位置會不正確，建議可參考以上或詢問當地人）

交通：捷運木柵站 轉搭795（十分）公車，至田子（天候狀況不佳時不宜前往）

望古瀑布

與火車載著歲月的鐵道，這是望古車站，順795公車路線從慶和站下車將會經過了車站、慶和斷橋，然後走過望古坑橋，安靜的只剩火車發出的嘎噠！嘎噠！聲響，一旁就是望古賞瀑步道路線圖，往下方小路走去指標也一路告示，清脆的瀑布聲望古瀑布就在不遠，等著給我們最透心涼的片刻。

開放時間：24小時

地址：新北市平溪區

電話：02 2495 1510

交通：捷運木柵站 轉搭795（十分）公車，至慶和站（天候狀況不佳時不宜前往）

眼鏡洞瀑布

眼鏡洞瀑布，位於十分瀑布上游處，在往十分瀑布途中就可從觀瀑吊橋上看見全貌，瀑布高與寬約6公尺不是相當壯觀，卻也在旅途小做休息，駐足時放鬆其一景觀。

十分瀑布

新北市平溪區著名景點，火車自十分車站、795公車自十分遊客中心站下車，其實原名「十份」就在指有十戶人家在這興建家園，位處於基隆河上游的十分風景區，十分瀑布是台灣最大的簾幕式瀑布，磅礴氣勢在靠近時都能感受到噴濺的水氣，素有台版尼加拉瓜瀑布的美譽。

地址： 新北市平溪區乾坑10號

交通：捷運木柵站 轉搭795（十分）公車，至十分遊客中心

鐵道車站與山城老街

十分老街／十分車站

在台灣好行木柵平溪線來說，半天可以走走平溪瀑布群，半天可以來跟山城慢慢談心，在傳統老街買些古早味，像大家所皆知天燈的發源地十分老街，販售天燈相關品、平溪特色小物，好人氣也時常聽見各國的交談聲，讓十分富有在地特色與文化很快印象在國外旅人眼中，同時在火車行經十分老街時留下獨特影像，為十分打開知名成為平溪主要觀光景點。

地址： 新北市平溪區十分老街

交通：捷運木柵站 轉搭795（十分）公車，至十分寮橋

望古車站

原名慶和車站（現今望古車站）與大華車站同為當時煤礦開採員工的需求而設立，介於十分跟嶺腳車站之間，寧靜有慶和橋一旁溪流譜著夏日的協奏曲，曾是攝影愛好者夜晚捕捉路燈以其火車急駛而過神秘的火車站，然而平日離峰時約每小時一班車，在不光是國人眼中，外國人來台灣旅遊平溪線火車站也成了必訪景點之一。

車站類型：平面車站

地址： 新北市平溪區

交通：捷運木柵站 轉搭795（十分）公車，至慶和站

嶺腳車站

嶺腳車站為木造房所改建，擁有海灣型月台，火車行經時產生自然弧線優美，也鄰近嶺腳老街雖然現在已經沒落，但仍有在地居民保留純樸風情，以及在遍尋不著嶺腳瀑布時親切熱情的回應，讓獨自或所有來到這的旅人都能感受沒距離的溫暖，投入在小鎮迷人光景裡。

車站類型：平面車站

地址：新北市平溪區

交通：捷運木柵站 轉搭795（十分）公車，至田子

菁桐老街／菁桐車站

菁桐車站，木造站房具台灣文化象徵為直轄市定古蹟，也是平溪線終點站，在月台可以感受到自然與傳統韻味，而這股氣息隨腳步將慢慢延伸至菁桐老街，這裡不熱鬧、更不像著名觀光景點擁著滿滿人潮，只簡單把在地風貌不加修飾的，讓旅人們認識菁桐人文，心靈得到滋養這或許也就是吸引電視劇一千個晚安前來取景的原因吧。

站體類型： 木造車站

地址：新北市平溪區菁桐街52號

交通：捷運木柵站 轉搭795（平溪、十分）公車，至菁桐坑

菁桐，山城裡的咖啡廳

慢.旅行–私會館

給你放空最安靜的空間，回收建材與舊時代物件成就出這間咖啡廳獨有的接待特色，相同於菁桐小鎮精神店內有老闆娘對於呈現慵懶性格貼合的擺設，走向面對山景靠窗台的坐位區，舒適的只需要點杯飲品就能享受整天綠植散發的清新，以及河流淨透心靈的悠活時光。

地址：新北市平溪區菁桐里菁桐街161號

電話：0939 0919 479

交通：捷運木柵站 轉搭795（平溪、十分）公車，至菁桐坑

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