台灣離島6大跳島新玩法！爬超狂惡魔階梯、與熱帶魚共舞

點評：暑假還沒過完 快衝一波呀！

文、圖／Tripbaa

台灣，除了本島之外，還有一座座由火山及珊瑚礁所形成的美麗離島，而在每座台灣離島上也都有屬於它們獨特的生態系統、奇特的自然景觀與特色的文化活動等能夠參與及體驗；現在就跟著小編，一同深入了解，並探索各個不同的台灣離島跳島新玩法，為每一個夏天留下美好又難忘回憶吧！

台灣離島6大跳島新玩法

台灣離島6大跳島新玩法＃1

基隆嶼登島

▲台灣離島跳島新玩法 – 基隆嶼。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

位於基隆外海，有著「台灣龍珠」之稱的基隆嶼，由火山噴發形成，其獨特的生態環境孕育出了一百多種的獨有海島植物，其中又以春、夏季盛開的野百合及秋季盛開的金花石蒜最為出名，另外還有7種基隆獨有的植物：蠅子草、筷子芥、早熟禾、短柄草、澤蘭、野山藥、天胡荽等。登上基隆嶼的制高點－基隆島燈塔，其360度的壯麗海景及台灣本島映入眼簾，讓人嘆為觀止！且若是天氣晴朗的話，還有機會見到戴勝、白頭翁和雨燕等鳥兒在島上飛翔呢！如此珍貴的火成岩地質景觀，和精采的原生動、植物，絕對是你今夏不容錯過的台灣離島新玩法哦！

台灣離島6大跳島新玩法＃2

龜山島登島、賞鯨

▲台灣離島跳島新玩法 – 龜山島登島體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

這座聳立於宜蘭外海的台灣離島－龜山島，原是座有人居住的島嶼，後因成了軍事基地而變為無人島，跟著專業解說員一同登上島嶼，了解其歷史演進及其生活軌跡。而龜山島登島的另一項重頭戲就是401高地，爬上猶如惡魔般的1706層階梯，抬頭遠望整座龜山島的真面目，必定讓你終生難忘。離開了島嶼，隨著船隻環島一圈，獨特的活火山地形再加上海水侵蝕所形成的龜山八景，更是值得你一個個地來探索它的奧妙！

▲台灣離島6大跳島新玩法 – 龜山島賞鯨。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

在回程的路上還會經過鯨豚洄游之路，能欣賞到大量成群地鯨、豚悠游於你的身旁、一同共舞！如此豐富的旅程，推薦給大家，不妨也在3-11月時來趟龜山島走走，感受不一樣的季節限定台灣跳島新玩法吧！

台灣離島6大跳島新玩法＃3

綠島護蟹任務

▲台灣離島6大跳島新玩法 – 綠島護蟹任務。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

綠島，一座由珊瑚礁所環繞的台灣離島，島上丘陵縱橫，獨特的地理環境孕育出許多珍稀的物種及海底景觀，讓你在潛水的過程中能欣賞到五彩繽紛的海底世界！為了延續這樣豐富且珍貴的自然及海洋生態資源，近年綠島當地人自發性發起不少生態保育活動，讓旅人到綠島，除了享受那悠閒的純樸外，更能替綠島生態保育出一份心力。在每年的陸蟹繁殖季節，居民們就會組成一支護蟹志工隊，在環島公路約17～17.5km處協助陸蟹過馬路，以防止行車在經過這條產卵的道路上，將一隻隻母蟹給輾死。另外，志工們也會協助陸蟹尋找合適的殼居住等。

台灣離島6大跳島新玩法＃4

蘭嶼潛水體驗

▲台灣離島6大跳島新玩法 – 蘭嶼潛水體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

飛魚的故鄉－蘭嶼，為第二大台灣離島，由六大聚落組成，也是台灣少數還保有原始達悟族文化及傳統的地方；來到這，最著名的特點就是體驗原住民的部落文化了！無論是因氣候因素而建造的地下屋建築、還是因海灣及洋流所帶來的許多飛魚，而形成的飛魚季與拼板舟等，都是在蘭嶼才有的獨特文化資產，值得我們去了解及體會。而除了原住民文化外，最吸引大家一年四季前來蘭嶼的原因就是這裡的海洋環境了，終年保持於攝氏27.5度的海水及平緩的洋流，讓即使是初學者也只要跟著教練的一對一潛水教學，很快地就能悠游於這片湛藍的海洋之中，將美麗的珊瑚礁、熱帶魚盡收眼底，更有機會近距離地看見魔鬼魟、大型龍王雕等稀有魚類，你是不是也想馬上前往蘭嶼，來趟台灣跳島之旅了呢？

台灣離島6大跳島新玩法＃5

澎湖東海秘境小島

▲台灣離島6大跳島新玩法 – 澎湖賞燕鷗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

澎湖東海有7座秘境般的小島：有著小富士山之稱的南面掛嶼、絕美沙灘秘境的小白沙嶼、神似文房四寶的員貝嶼更是被政府規劃為玄武岩自然保護區，雞善嶼、錠鉤嶼及澎澎灘則是以種類繁多的燕鷗而聞名，來到此地，觀賞群鳥盤旋在漁船邊、呼嘯掠食的畫面，絕對是每位生態旅遊愛好者不能錯過的呢！

▲台灣離島跳島新玩法 – 澎湖抱礅體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

除了能欣賞到各種不同小島的特殊景觀及體驗不同的水上活動外，吉貝嶼還能體驗潮間帶抱礅活動，看看澎湖人如何使用傳統的捕魚方式，在潮間帶利用石堆蓋成一個個的巢穴，再利用漲潮時魚兒游入棲息的習性，將魚兒全數網入漁網之中，這些新奇體驗絕對是今年夏天最適合澎湖的新玩法！

台灣離島6大跳島新玩法＃6

小琉球低碳環保之旅

▲台灣離島6大跳島新玩法-gogoro租借服務。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

無論是誰踏上了小琉球，一定都會被這座台灣離島的潔白沙灘及湛藍海洋給驚艷，而且騎上低碳環保的GOGORO，就能輕鬆地玩遍整座島嶼，將各種台版的世界美景盡收眼底，像是有著小天空之鏡稱號的肚仔坪、威尼斯沙灘美譽的蛤板灣及獨特造型的花瓶岩等等。

▲台灣離島6大跳島新玩法-小琉球透明獨木舟體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

除了島上的美麗風光外，也能乘坐超人氣的透明獨木舟，體驗那漂浮在海上的獨特感受、看著一群群色彩繽紛的魚兒悠游在你腳下，另外還有SUP、浮潛等水上活動可供選擇；若有機會一定要為自己安排個假期，來到這個猶如台版馬爾地夫般的海洋天堂走走哦！

看完了小編對這６座台灣離島的解說之後，是不是也想親自去看看這些獨特的自然奧妙、參與台灣離島上的特色活動呢，那麼就在今夏，安排一場台灣跳島之旅，感受台灣之美吧！