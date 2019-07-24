「2019大稻埕情人節」480秒煙火秀搶先看　還有月老駐守開放求愛

▲大稻埕情人節煙火秀。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）

記者蔡玟君／台北報導

一年一度的「2019大稻埕情人節」活動將於8月3日至4日於大稻埕延平河濱公園登場，每年最受矚目的大稻埕情人節煙火秀，今年規劃長達480秒的璀璨煙火秀，以愛情為主題結合9首民歌，在8月3日當天晚上20時在淡3-5號水門間河域施放，打造最浪漫的情人之夜。

▲2019大稻埕情人節煙火秀模擬畫面。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）

▲2019大稻埕情人節煙火秀模擬畫面，用煙火創造出音符造型。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）

台北市政府觀光傳播局今（24日）搶先曝光大稻埕情人節煙火秀模擬影片，透過影片，可看到代表愛情的愛心、LOVE字樣以及音樂的音符形狀煙火，在夜空中綻放。台北市觀傳局局長劉奕霆表示，2018年煙火秀以520我愛你諧音來作為主題規劃，今年則以9首民歌串聯，更規劃長達8分鐘、480秒的煙火秀，結合音樂演出，譜出浪漫情人夜晚。

▲2019大稻埕情人節煙火秀模擬畫面。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）

此外，在活動現場更規劃愛情文創市集，並特地請來霞海城隍廟月老駐守，誠心祈願就有機會求得限量傳愛漂流瓶，市集旁還設有愛情塗鴉牆、適合拍照打卡的浪漫花牆，4號水門處更設有免費WiFi熱點與在地遊程推薦等服務，以及胖卡餐車提供多樣化美食。

8月3日及4日淡水河1號到6號水門管制車輛通行及堤外停車場（格）取消，3日晚間6時起活動周邊市區道路實施交管，部分公車改道及站位取消停靠，相關道路停車格隨之取消，請民眾多加注意，並搭乘大眾運輸工具前往活動現場。