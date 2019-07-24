開店3小時賣光！台南古早味市場小吃　大腸包皇帝豆Q彈不爛

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：最喜歡邊逛市場吃小吃～～～

文、圖／愛比妞



崇義黃昏市場美食 古早味大腸粉腸香腸，我越來越有好媳婦的樣子了（自己說），胖比最近很愛逛菜市場的感覺，市場美食挖挖挖，今天又發現一家崇義黃昏市場裡的美味大腸、粉腸，來逛菜市場除了可以撿便宜以外，還有很多好吃的都隱身在菜市場裡，趕快來看看那天買了什麼好吃的吧！

崇義黃昏市場位於崇德路上，下午3點左右開始營業，裡面販售熟食的攤子也不少，很多媽媽們買完菜後，也會買些熟食回去加菜。

一進去很快就找到今天要分享的目標，就是這一攤！！我還特地看了一下攤子的編號，請找81號，古早味大腸粉腸香腸的攤子其實蠻好認的，不用看編號應該也找得到啦～

建議想買的朋友要早點去選擇較多呦～常常不到3小時就賣光！！週日在崇義黃昏市場販售一天，其他時間會跑其他市場安平早市、關廟也買得到。現場有大腸、香腸、粉腸、肉筋、大腸頭、三色蛋，這些都是秤重賣！一旁也有切好的盒裝，有分大小盒，大盒100元，小盒50元。

我在旁邊等我的大腸、粉腸，攤位上的人潮幾乎是不間斷！！老闆一個人超忙，手幾乎沒有停過！大腸、香腸、三色蛋可以選擇切或不切。

先來拍個團體照，綜合(大盒)$100，小盒 $50，這次買了綜合口味，如果第一次買，每種都想試試的話，可以跟我一樣買切好綜合口味的。我看很多老饕，一去就知道要買什麼，像是大腸、香腸都很熱門！有時候太晚去就會賣完，當天很幸運的買到最後一盒皇帝豆大腸。

皇帝豆大腸（小盒）50元

這款人氣美食，太晚去就買不到。我第一次吃大腸裡面是加皇帝豆的，外面不常見，很特別耶！大腸上清楚的可以看見皇帝豆，吃起來Q彈不爛，不時會吃到皇帝豆的口感，有推。

單吃我覺得就蠻好吃，也可以加上沾醬提味，醬料也是老闆自己調製，這個裡面還有哇沙米微嗆的滋味，很不錯！

綜合（大盒）＄100

這盒一次滿足你3種不同的味蕾，有高粱酒香腸、三色蛋、粉腸。

三色蛋，有三種不同的蛋類，吃起來滋味鹹香，不需要沾醬就有味道。

高粱酒香腸，這個我喜歡！！！香腸有著高粱的酒香飄散，很夠味!!香腸比較少肥肉，越吃越涮嘴耶！！！自己把它夾在大腸中一定也很好吃，這個高粱酒香腸也是很快就會賣完。

粉腸，平常不太喜歡點粉腸的我，竟然覺得粉腸好吃耶，吃起來不會覺得口感軟軟的，是帶點QQ的嚼勁，沾上醬料很夠味，Q軟中又有口感。

花生大腸（大盒）100元

現場也有秤重賣的大腸，這個大腸我們家的人也喜歡！很且灌的很飽滿，裡面的花生也是滿滿的，糯米口感Q彈，且不會覺得外面有層皮的感覺，配上花生顆粒與香氣，真的是好吃的花生大腸。

這一盒也是100元，裡面是肉筋及大腸頭各半。

肉筋，這個有半肉半筋的感覺，吃起來口感彈彈的，有先滷過有入味，喜歡帶點嚼勁口感的朋友，可以選這個，搭配上特調醬料很對味！

大腸頭，這個處理得不錯，裡面的油脂有處理，吃起來口感彈牙。市場內藏有許多美食，就讓我來慢慢挖吧！今天分享這家黑白切我們都還蠻喜歡的，大腸及香腸有推～～～愛吃這類的朋友，也可以去試試囉！

古早味大腸粉腸

地址：台南市東區崇德路482號（每週日崇義黃昏市場81攤位）／安平早市、關廟市場山西宮對面

時間：15：00－售完／07：00－12：00

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。

愛吃。愛玩。愛比妞。

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