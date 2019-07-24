世上最美的都會河流！巴黎v.s.倫敦景點大比拼...你選哪個？

點評：太美了吧！

文、圖／INSIDR PARIS

巴黎倫敦只能選一個 到底該去哪？

大英首都倫敦和世界最美城市巴黎，如果只能去一個，你會選哪裡？ 王不見王的英國人和法國人聽到這個，又要邊拿出各自的優勢，邊舉出對方的缺點開始辯論了，他們各自會拿出什麼證據呢？

首先，比較兩地誰更有文化！這一部份，倫敦竟然贏過了巴黎……算一算城區內的博物館和世界文化遺產的數量，倫敦有240座博物館，而巴黎「只」有153座，但文化可不只能用博物館數量來看，兩個地方的博物館都各有絕世佳作！

大英博物館

不過，公眾接觸博物館展覽的機會來看，還是倫敦勝出，因為倫敦許多文化展覽免費，而巴黎的博物館平均收費9～11歐元，博物館通票加上各展覽的票價，花費也不算小。在世界文化遺產方面，皇家氣息濃厚的倫敦有4處世界文化遺產：倫敦塔、西敏宮和教堂、格林威治天文臺和邱園（皇家植物園）。

(c) flickr 格林威治天文臺

(c) wikipedia 皇家花園

而巴黎市區竟然只有一個世界文化遺產–巴黎的塞納河沿岸（羅浮宮、艾菲爾鐵塔、凱旋門、巴黎聖母院、大小皇宮等，全部屬於巴黎塞納河畔文化遺產），要算上巴黎郊區，法蘭西島整體的凡爾賽宮、楓丹白露宮和中世紀普羅萬小城，其實整個地區的文化遺產非常豐富；這一點，倫敦和巴黎表現都非常亮眼。

號稱世界上最美的都會河流－塞納河

凡爾賽宮

楓丹白露宮和普羅萬不遠，可以安排一天逛完。

普羅萬是巴黎近郊知名的玫瑰花小鎮

再來，比較美食成就！好吧，雖然倫敦聚集了全世界的美食，近年的各種創意料理更是變成超級網紅，但另一端的法國，無論是世界八大或三大菜系，都沒掉隊；來自全世界的甜品師和廚師，在巴黎拜師；今年年初《米其林指南法國2019》中，法國共有632家餐館入選星級餐廳，其中巴黎有114家，而倫敦則有71家餐廳獲得星星，巴黎依然在美食界稱霸。

在休閒娛樂方面，巴黎有歐洲唯一一座迪士尼樂園，僅2017年就迎接了966萬名遊客，而倫敦的哈利波特世界，可能還沒收服全世界影迷。不過，倫敦城市綠化程度比巴黎高出太多，開放綠地總面積高達40％，法國最近才開始宣傳，南邊的尼斯綠化程度很高，巴黎預計2020年要完成城市40%建築外牆綠化！

(c) flickr 充滿綠意的倫敦

再看看倫敦和巴黎的娛樂，倫敦西區和巴黎蒙馬特一樣，早期都是紅燈區，曖昧而極為多元有活力，現在也是城裡個性人群愛去的地方。有人說法國人悶騷，要熟了之後才會high，那要在英國好好找樂子，應該去哪裡？

倫敦西區（West End）是倫敦的核心區域、交通樞紐、劇院集中地，最熱鬧的商業街攝政街、牛津街、查令十字大街都在這裡，加上愛搞怪的英國人搬上各種樂子和活動，讓倫敦成為熱愛潮流和娛樂的人，非常愛去的地方。

你認為呢，倫敦和巴黎，哪個城市你更愛？

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