巴黎「塞納河遊船」大評比　邊吹風邊賞夕陽超浪漫！

文、圖／INSIDR PARIS

穿越巴黎心臟的塞納河，總讓人嚮往不已；周邊是聖母院、羅浮宮、大小皇宮、艾菲爾鐵塔和左岸人文區．．．等舉世聞名的景點，在巴黎可以選擇步行、乘坐周遊巴士、搭地鐵或騎腳踏車一一遊遍，但遊船的浪漫是完全不一樣的體驗，你會看見在路上錯過的風景，也可以近距離接觸巴黎的自由女神像！更浪漫一點，選在夜晚登船，享受這座''光之城''無可比擬的美麗吧。

無論你是自己來到巴黎，或情侶出遊、家族旅行，都可以找到適合的價格、船舶種類和出發時間，現在就來了解各主要和小眾的遊船行程！(文末有秘密)

INSIDR 在地推荐 – BATOBUS水上巴士

塞納河船遊式公車- Batobus能帶你沿著塞納河前進，她方便的地方就是開放乘客自由地登船下船，隨心地探索塞納河兩岸的精華景點！

(c) Joe deSousa

Batobus 票價＆時間表

一天：17€ （十六歲以下小童 8€，優惠價 11€）

兩天：19€ （十六歲以下小童 10€，優惠價 13€）

全年：60€ （十六歲以下小童 38€）

遊船共有9個站，停靠巴黎市中心與左岸的主要觀光景點和古蹟：巴黎聖母院、、羅浮宮、香榭麗舍大道、艾菲爾鐵塔、奧賽美術館、聖日耳曼大道、巴黎時裝與設計城邦、巴黎市政廳與靠近鐵塔的熱門Beaugrenelle購物中心！

購票方式：官網、主要火車站、市內多個Batobus售票處都有售Batobus通票。

巴黎全景船遊 Bateaux Parisiens

Bateaux Parisiens船體比較大，開放式的甲板讓乘客無死角享受巴黎的美景和清風！Bateaux Parisiens提供中文導覽，我們大力推荐接近傍晚的時間登船，在塞納河上欣賞迷人的巴黎日落！

(c) Bateaux Parisiens

登船地點：Port de la Bourdonnais (艾菲爾鐵塔下), 75007, Paris

一小時的時間，船票15€，升級版的船上用餐則是59€

從鐵塔出發 – Vedettes de Paris

Vedettes de Paris巴黎是巴黎最好的遊船公司之一，從小到中等體積的遊船比傳統的觀光遊船給你更安靜的私人時光！

Vedettes de Paris提供沿塞納河停站和不停站的許多不同行程，讓你細賞巴黎白天或夜晚的風情；持票根還可以在巧克力博物館、蒙日藥妝店等店鋪享受優惠，或以折扣價買遊船和各體驗項目的通票，讓香水博物館、老牌百貨等好地方豐富你的巴黎行程。

你可以選擇中文導覽，邊聽聽巴黎不為人知的奇聞軼事，邊享受小吃飲料和法式薄餅，船上野餐就是這麼愜意！

Vedettes de Paris 成人票價：15€(全程約一小時)，單程票13€

巴黎的另類求婚地點：River Limousine

把兩人世界移到塞納河上，用美食鮮花先妝點氣氛，然後鼓起勇氣問她那句話．．．這是威尼斯風格的私人小型郵輪，用輕奢的方式私享巴黎，這將會是個一生難忘浪漫的甜蜜回憶！

(c) River Limousine

遊船可以在官網預訂白天或者晚上出發，自選約1個小時的時段，乘客最多6人。套餐含香檳、軟飲等輕食。價格也依需求，在提出預訂後回覆給你。

好吧，我們知道你想試試更貼近在地人的旅行方式。Insidr不藏私告訴你．．．

巴黎除了大名鼎鼎的塞納河，東邊的巴士底廣場有碼頭、北邊的聖馬丁運河能連接到市民愛去的科學城公園，水道更小，蜿蜒而上是綠意盎然的景色、個性小館，你可以親近巴黎與市區截然不同的另一面！再多告訴你一點：19區運河邊，近年已經悄悄成為巴黎雅痞和年輕人愛去小酌聚餐的地方囉！

Canauxrama與Paris Canal運河遊船

有半天偷閒的時間？兩三個小時的遊船，加上科學城展覽，再到運河邊喝一杯怎麼樣？你有兩個選擇！

一個是Paris Canal，從塞納河左岸的奧賽美術館Anatole France碼頭出發，14 - 16€票價讓你一天遊遍兩道巴黎最受歡迎的運河；你也可以先搭地鐵北上到Jaurès站旁邊的La Villette公園，逛逛科學城，再從公園搭船南下回到塞納河畔的奧賽美術館，晚餐就在左岸享用！

另一個是Canauxrama，從活力十足的巴黎新潮餐廳區－巴士底廣場Port de l’Arsena碼頭出發，同樣往La Villette公園北上前進，悠閒欣賞沿途小眾景點，感受印象派畫裡的精緻唯美風光。票價組合12 - 38€。

更特別一點，自駕遊船吧！

Marin D’Eau Douce

(c) Marin d’Eau Douce

在國外無照駕駛，可以！

電動自駕船，聽起來實在太酷了！船家也在19區的Bassin de la Villette（旁邊有游泳池和巴黎沙灘），讓你帥氣探索聖馬丁運河、Ourcq運河和聖丹尼斯運河。你可以在船上野餐、拍影片、放空，和親朋好友想去哪裡，就把船開去哪裡！價格從40歐元起跳，提供多樣個性化的行程選擇。

最後，想看巴黎的自由女神像，基本上只有Bateaux Mouches這個船家能帶你去！

►►►大手拉小手，一起去旅行！帶上Visa卡出發吧！